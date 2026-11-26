Vyrazili jsme na víkend do štatlu a Brno nás vtáhlo do víru svařáku, skvělého jídla a dortů, před kterými varuje i obsluha. A když jsme si mysleli, že nás už nic nepřekvapí, skončili jsme v protiatomovém krytu. Z návštěvy vznikl malý průvodce listopadovým Brnem, poctivě okořeněný hantecem.
Vlak se ukázal jako betelný nápad. Žádné kolony, žádné hledání parkování, prostě klid a prostor naplánovat si, co budeme celý víkend dělat.
Hned v pátek večer jsme zakotvili v Severce, na kterou jsme dostali tajný tip – a stála za to. Starší osazenstvo, které přišlo na večeři, postupně vystřídaly mladší generace a typický hospodský hluk doplňovala milá obsluha i skvělé jídlo a pivo. Jejich kachna s ragú z bílých fazolí a pečených rajčat byla prostě skvělá a lepší start víkendu jsme si nemohli přát.
Fialové kafe a vafle na milion způsobů
V sobotu ráno nad štatlem svítila zoncna a my zamířili do vyhlášeného Kafce. Vafle tu dělají snad na milion způsobů, sladké i slané, a k nim klasické i fialové kafe.
Barvu mu dává ube, fialový prášek z Filipín s jemně oříškovou, vanilkovou chutí. Na brunch sem chodí úplně všichni – rodiny s dětmi, páry, party kamarádů i starší generace.
Odpoledne jsme ještě zašli v rámci Restaurant Weeku do Clarion café. Do hotelové restaurace by člověk jinak nejspíš nezabrousil, a právě v tom je kouzlo Restaurant Weeku: ochutnáte místa, kam byste normálně nešli, a šrajtofla přitom ani nezapláče.
Jukněte na vidoš
Krokodýl v ruce a svařák s hořlavou pověstí
V průjezdu Staré radnice visí slavný brněnský drak – a pokud jste v Brně poprvé, zajděte ho omrknout. Ve skutečnosti jde totiž o vycpaného krokodýla, což Brňákům nijak nevadí.
Oficiální městský merch je draka plný a potkáte ho na každém kroku, protože místní ho evidentně mají rádi a nosí ho třeba na taškách. My s ním strávili spoustu času na zálohovaných kelímcích na vánočních trzích.
Vzhledem k tomu, že ty jsme na Svoboďáku i na Zelňáku míjeli několikrát denně, náš pitný režim se nesl v rytmu kafe, svařák, kafe, svařák – a občas jsme to proložili horkým moštem (někdy i s trnkovicí).
Absolutním objevem se stal svařák s mandlovicí – ano, s tou, jejíž stánek nedávno hořel na Svoboďáku. Tenhle svařák je totiž dokonale voňavý, přitom není zbytečně sladký a i samotná mandlovice z Hustopečí chutná jako marcipán.
Nejlépe chutnal v sobotu večer, když jsme z divadla Reduta vyšli rovnou mezi rožnuté stánky, kde se tísnil dav všech generací a užíval si veřejné karaoke. Čistá čurina. Vzhledem k tomu, že druhý den nás ani nebolela hlava, dáme ruku do ohně i za kvalitu vína.
Vědecká vložka v Mendelianu
Abychom víkend jen neprojedli, vyšlápli jsme si krpál na Petrov a vyšplhali se i na věž katedrály sv. Petra a Pavla. Jen kousek vedle, v Biskupském dvoře, na nás čekalo Mendelianum, které se věnuje práci slavného kněze Gregora Johanna Mendela: pokusům s hybridy hrachu, které položily základy genetiky, jak ji známe dnes.
Mendela tu potkáte i osobně, v podobě figuríny u jídelního stolu, a na první pohled se opravdu trochu leknete, kdo to tam sedí a tváří se, jako by čekal na polévku. (Jestli hrachovou, jsme se ale neptali.)
Dort, po kterém je lepší neřídit
V neděli jsme zamířili do cukrárny Sorry, pečeme jinak, kterou vede autorka slavného mechového dortu Šárka Divácká. Vitríny hrají fialovou, zelenou i tyrkysovou, v nabídce mají třeba i pivní medovník, na který jsme ovšem odvahu nesebrali.
Ke skvělému red velvetu jsme si objednali dort koňaková špička. Obsluha se nás s vážnou tváří zeptala, jestli neřídíme – jedna porce totiž odpovídá zhruba panáku koňaku.
Cestou z cukrárny na vlakové nádraží jsme se rozhodli vzít to oklikou a úplně náhodou jsme pod Špilasem, jak Brňáci říkají Špilberku, narazili na kryt 10-Z, tajný protiatomový bunkr komunistických prominentů.
Expozice určitě stojí za návštěvu a příběh původně nacistického protileteckého krytu skrývá i ironii k nezaplacení: kdyby atomovka bouchla blízko Brna, prominenti by sem ze svých domovů a úřadů stejně nestihli doběhnout. Pak už jsme jen seběhli na vlak.
Drak na radnici visí na svém místě už pár set let a nikam nespěchá, ostatně jako celé předvánoční Brno. Tak hurá do štatlu, ten svařák s mandlovicí opravdu stojí za to!
Zdroj: autorský článek
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Babiš není důvod, proč naše děti jedí špatně. Slimáková ukazuje na jiný problém
Andrej Babiš chce úpravu vyhlášky o školním stravování. Nově má jít pouze o doporučení, což se stalo terčem kritiky od různých expertů. Ohrozí to zdraví našich dětí? Výživová specialistka Margit Slimáková říká, že to není automatické. V rozhovoru vysvětluje, proč se spor zvrhl v debatu o mase a luštěninách – a proč podle ní dětské návyky formuje také rodina i prostředí, které jim škola nabízí.
Devadesát korun je málo. Naděje ODS chce zvýšit poplatek za pohotovost o víc než 100 procent
Poplatky ve zdravotnictví. To je evergreen, který se tu a tam občas vrací. Nyní lidé platí za návštěvu pohotovosti 90 korun. Podle stínového ministra zdravotnictví a poslance ODS Štěpána Slováka (ODS) je to ale málo. On sám chce tento poplatek zvýšit na více než dvojnásobek. Kromě toho mladá naděje občanských demokratů zvažuje zavedení poplatku za zneužití záchranky.
Šokovaly Rusy a zdvihly morálku Ukrajincům. Přísně tajných zbraní teď bude mít Kyjev stovky
Je to zbraň, která potopila pýchu ruské černomořské flotily – raketový křižník Moskva. Zničila Kerčský most spojující ruskou pevninu s okupovaným Krymem. Zasáhla nejmodernější ruský protiletadlový systém S-400. Původně protilodní raketa Neptun. Ukrajina jich jen letos vyrobí stovky.
Návrat ikonického dvojministra? Nespokojený Babiš řeší obranu, spekuluje se o Havlíčkovi
V politických kuloárech se už od léta spekuluje o výměně některých ministrů. Úvahy se nyní týkají zejména resortu obrany, a to v souvislosti s tím, jak premiér Andrej Babiš (ANO) dává najevo svou nespokojenost s výkonem ministra Jaromíra Zůny (za SPD). Podle některých informací se skloňuje jméno vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO), který by se tak mohl vrátit ke své pověstné dvojroli z minulé vlády.