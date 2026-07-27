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V Benátkách na vstupném do města letos vybrali pět milionů eur. Nový starosta chce přitvrdit

ČTK,Redakce Magazín

Benátky letos na vstupném do historického centra vybraly zhruba pět milionů eur a radnice mluví o úspěchu zkušebního provozu. Nový starosta Simone Venturini ale chce systém přitvrdit, zatímco kritici upozorňují, že poplatek sám o sobě přetížení města nevyřeší.

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Benátky ve vybrané dny vybírají vstupné od roku 2024. Nový starosta města Simone Venturini nedávno mluvil o jeho výrazném navýšení až na 50 eur. Foto: Shutterstock – zedspider
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Italské Benátky letos vybraly na vstupném do ostrovní části města na pět milionů eur (122 milionů korun). Oznámila to radnice poté, co v neděli byl poslední letošní den, kdy se poplatek vybíral. Celkem lidé zaplatili za 650.000 vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení.

Benátky letos vybíraly poplatek 60 dnů v období od 3. dubna do 26. července. Vstup stojí deset eur na osobu v případě zakoupení méně než čtyři dny před návštěvou či pět eur v případě nákupu s větším předstihem.

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V průměru tak ve zpoplatněné dny vstupné zaplatilo na 11.000 lidí. Relativně nízký počet je dán mnohými výjimkami. Poplatek například neplatí návštěvníci, kteří v Benátkách spí v hotelech či jiných ubytovacích zařízení. Těch v loňském roce v období od dubna do července bylo na pět milionů, vyplývá z čísel italského statistického úřadu.

Benátky ve vybrané dny vybírají vstupné od roku 2024. Radnice to označuje za zkušební provoz, jehož výsledky mohou vést k dalším úpravám systému. Nový starosta města Simone Venturini nedávno mluvil o jeho výrazném navýšení až na 50 eur. Podle kritiků opatření neřeší nadměrnou turistickou zátěž historického středu města, jeho vylidňování a nahrazování ekonomických aktivit cestovním ruchem.

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Zdroj: ČTK

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