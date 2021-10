V balonu téměř 40 kilometrů nad Zemí. Firma chystá revoluci ve vesmírné turistice

Americká společnost World View Enterprises tento týden představila prototyp balonu pro komerční lety do zemské atmosféry. Turisté by ze speciálně navržené kapsle mohli během dvanáctihodinového letu pozorovat Zemi z výšky téměř 40 kilometrů. Společnost plánuje vynést první zájemce v roce 2024. Jeden let bude nabízet za 50 tisíc dolarů, tedy za více než jeden milion korun.

0:30 Balon vynese cestující do výšky téměř 40 kilometrů. | Video: Youtube/World View Enterprises

Kapsle pojme až osm cestujících, které vynese do stratosféry, tedy přibližně čtyřikrát výše než běžné dopravní letadlo. Cestující během okružní cesty spatří podle plánů společnosti všech sedm divů světa, mezi které patří například Grand Canyon ve Spojených státech amerických nebo národní park Serengeti v Keni. V kapsli budou mít cestující k dispozici luxusní restauraci, bar nebo připojení k internetu. Pomocí několika teleskopů také budou mít možnost sledovat hvězdy. Samotný let by měl být "plynulý a jemný" a podobat se běžnému cestování v dopravních letadlech, uvádí společnost ve svém prohlášení. Firma sídlící v americkém státě Arizona chce s balonem provozovat až 100 letů za rok. Od tohoto pondělí si na jejích webových stránkách mohou zájemci po zaplacení zálohy ve výši 500 dolarů (necelých 11 tisíc korun) rezervovat místo na první lety. World View Enterprises, která se zabývá vesmírnou turistikou téměř 10 let, chce zpřístupnit lety do atmosféry co nejvíce zájemcům. "Tím, že umožníme vesmírný zážitek, který je cenově dostupnější a přístupnější, doufáme, že dáme co nejvíce lidem šanci vidět naši planetu z nevídaných výšek," uvedl v prohlášení Ryan Hartman, výkonný ředitel společnosti. Hartman tím chce konkurovat především dvěma firmám, které se vesmírnou turistikou zabývají - a to konkrétně Virgin Galactic a Blue Origin. První jmenovaná společnost, kterou založil britský miliardář Richard Branson, počítá se zahájením svých komerčních letů do vesmíru v příštím roce. Jedna letenka bude stát kolem 250 tisíc dolarů (přes 5,4 milionu korun).