Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Doktoři mu chtěli vyměnit koleno. Místo toho 77letý Čech sbalil batoh a sám přešel celé Pyreneje

Jaroslav Maršík nejraději cestuje sám. „To nemám za nikoho zodpovědnost a nemusím přizpůsobovat svoje tempo, v mém věku už je to pohodlnější,“ říká.
Ve vysokohorských sedlech se sníh drží až do léta.
Stezka GR10 vede přes všechny boční pyrenejské hřebeny: jdete stále nahoru nebo dolů, téměř nikdy po rovině.
Celoživotní horolezec Jaroslav Maršík propadl kouzlu dálkových tras v 75 letech, kdy šel jižní část Stezky Českem. Letos, v 77, se vydal napříč Pyrenejemi.
Když už Jaroslav Maršík neví, na co by myslel, tak z hlavy násobí dvoj- a trojciferná čísla.
Zobrazit
18 fotografií
Jaroslav Maršík nejraději cestuje sám. „To nemám za nikoho zodpovědnost a nemusím přizpůsobovat svoje tempo, v mém věku už je to pohodlnější,“ říká. |
Foto: Jaroslav Maršík, se souhlasem
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková

Ujít skoro tisíc kilometrů, denně nastoupat přes tisíc výškových metrů a bojovat s pokročilou artrózou v kolenou? Když jste Jaroslav Maršík, tak je to jen jedna z mnoha vašich životních výzev, které překonáte. „Kdybych přestal překračovat svoje limity, začal bych stárnout. A to se mi nechce,“ říká 77letý cestovatel.

Reklama

Jaroslav Maršík prožil většinu života ve skalách a u železnice a před pár lety se pustil i do dálkových pochodů: loni v 76 letech prošel celou Stezku Českem, ujít 2200 kilometrů mu zabralo 69 dní. A protože mu bylo líto, že už jeho cesta skončila, naplánoval si na letošek další trasu.

Slavnou pyrenejskou GR10, která vede přes celé pohoří po francouzské straně, 910 kilometrů od Atlantiku až k Středozemnímu moři. Jeho starší syn před časem o zdolání tohoto treku s rodinou napsal knihu, a tak si Jaroslav Maršík řekl, že to zkusí taky.

Související

Pevná vůle je někdy víc než fyzička

Když se v 77 letech vydáte zdolat tento trek, musíte mít nějaké zkušenosti. „Nejtěžší to ale není po fyzické stránce. Abyste jej dokončili, musíte být připravení hlavně psychicky,“ říká horolezec.

Nejnáročnější období přijde zhruba po dvou týdnech, kdy se člověk začne ptát, proč to vlastně dělá, a je čím dál náročnější sám sebe přesvědčit, že má smysl pokračovat.

Reklama
Reklama

Jaroslav Maršík navíc ve svém věku už logicky má i nějaké zdravotní neduhy, je po operaci menisku, kolena bolí od pokročilé artrózy, takže hlavně sestupy mu trvají déle, než by si představoval.

„Je to náročné, někdy to i dost bolí, odmítl jsem i výměnu kolene, ale překonávání vlastních limitů je pro mě celý život výzva,“ usmívá se.

Stanování nalehko na horské louce.
Stanování nalehko na horské louce.Foto: Jaroslav Maršík, se souhlasem

Pyrenejská GR10 má jednu velkou výhodu: je výborně značená, a to i z pohledu Čechů, kteří jsou zvyklí na abnormálně skvěle značené české turistické trasy.

Zároveň cestovatel zmiňuje i její největší minus: „Překračuje všechny postranní hřebeny, které z toho hlavního vybíhají. Takže jdete pořád nahoru nebo dolů, téměř nikdy po rovině.“

Reklama
Reklama
Když už Jaroslav Maršík neví, na co by myslel, tak z hlavy násobí dvoj- a trojciferná čísla.
Vysoko v horách už nejsou lesy, jen louky a skaliska.
Jaroslav Maršík nejraději cestuje sám. „To nemám za nikoho zodpovědnost a nemusím přizpůsobovat svoje tempo, v mém věku už je to pohodlnější,“ říká.
Proč se vydat na cestu, kde denně vystoupáte a zase sestoupáte víc než tisíc výškových metrů? Abyste zažili tyhle výhledy.
Zobrazit
18 fotografií

Co přesně to znamená? Oficiálně má trek převýšení 55 tisíc metrů, během jeho absolvování tedy nastoupáte 55 kilometrů nahoru a sestoupáte dalších 55 kilometrů dolů. Jaroslav Maršík napočítal asi o dva tisíce výškových metrů méně, ale přesto to znamenalo průměrně denně překonat přes 1100 metrů nahoru a dolů.

50 dní, sníh i krutá vedra

Proč tolik? Na výpravu si Jaroslav Maršík předem stanovil maximálně 50 dní, a ačkoliv ho okolnosti donutily dvakrát na jeden den cestu přerušit, nakonec to zvládl. „Jednou to bylo špatné počasí, podruhé se mi rozpadly boty, tak jsem stopem vyrazil dolů do města pro nové,“ vysvětluje.

A jen pro upřesnění: špatné počasí v jeho očích znamená velmi silný déšť a vítr, nepropustnou mlhu, všechny značky pod sněhem a nikde ani stopu.

Takovýto nečas ho potkal už v prvním horském sedle a vzhledem k tomu, že cestuje jen s mobilem a aplikací Mapy.cz, jednou za čas prostě kontroloval, zda nesešel, a případně se vracel.

Reklama
Reklama
Na cestu se Jaroslav Maršík vydal 21. května, v nejjarnější doporučovaný termín. I tak zažil velmi nepříjemné počasí – než se zase vyčasilo a on mohl s klidem pokračovat dál. „Když máte navlhlý stan a spacák, je to dalších třeba dvacet deka navíc,“ říká cestovatel.
Na cestu se Jaroslav Maršík vydal 21. května, v nejjarnější doporučovaný termín. I tak zažil velmi nepříjemné počasí – než se zase vyčasilo a on mohl s klidem pokračovat dál. „Když máte navlhlý stan a spacák, je to dalších třeba dvacet deka navíc,“ říká cestovatel.Foto: Jaroslav Maršík, se souhlasem

Když za dva dny vystoupal do dalšího sedla a předpověď hlásila stejné počasí, rozhodl se den obětovat. „Kdyby ale měla být nepřízeň delší než na ten jeden den, pokračoval bych rovnou,“ říká rezolutně.

Během necelých dvou měsíců ho kromě sněhu dostihla i mimořádná vedra, 35 až 38 stupňů i ve výškách kolem patnácti set metrů nad mořem. „Tam už jsou v podstatě jen louky a skaliska, takže jdete prudce do kopce a slunce vám praží do zad i do hlavy. Ztráta čepice by byla katastrofa,“ popisuje.

Na některých úsecích navíc není voda, takže si musel nosit i tu. Dvakrát bylo potřeba mít s sebou jídlo na pět dní dopředu a batoh pak vážil i čtrnáct kilo: při téhle cestě přitom cítíte každých dvacet deka navíc.

Do čtyř dnů někdo projde

Jaroslav Maršík se během vyprávění opakovaně vrací k nejtěžší části cesty, k dobré motivaci a psychické odolnosti. „Já pořád musím nad něčím přemýšlet, tak jsem hodně vzpomínal na mládí a na děti. A když už mě nic nenapadalo, tak jsem v hlavě násobil dvoj- a trojciferná čísla. To vám chvíli zabere,“ směje se.

Reklama
Reklama
V horách Jaroslav Maršík cestuje jen s telefonem a aplikací Mapy.cz.
V horách Jaroslav Maršík cestuje jen s telefonem a aplikací Mapy.cz.Foto: Jaroslav Maršík, se souhlasem

Kromě toho je člověk sám uprostřed hor, kde klidně dva dny nikoho nepotká. „Je důležité být si vědom rizika, já jsem ho ostatně při lezení podstupoval celý život. Jenže kdo strachu podlehne, je na tom mnohem hůř než ten, kdo se ovládne a soustředí se,“ říká sebevědomě. A jak dodává, dřív nebo později kolem někdo projde, ať už pastevec, nebo turista.

I zkušený chodec a horolezec ale chvílemi cítil, že síly ubývají. „Většina lidí si myslí, že prostě jdete a zvyknete si, ale reálně to tak nefunguje,“ upozorňuje Jaroslav Maršík, který zhubnul 10 kilo převážně svalové hmoty. „Chvílemi jsem začal propadat panice, že to za padesát dní nestihnu,“ přiznává. O tom, že by cestu vzdal, ovšem neuvažoval nikdy.

Z krize mu pomohly děti, hlavně starší syn, který stezku zná a chystal mu itinerář. Stačilo si zavolat a popovídat si. „Když bylo nejhůř, řekl jsem si, Maršíku, nemudruj, nekecej a šlapej,“ směje se. V závěru nakonec některé denní plány i překračoval, takže do cíle dorazil přesně padesátý den, jak si předsevzal.

Výzvy, které je třeba překračovat

Ke skalám se Jaroslav Maršík dostal už jako kluk a svoji první horolezeckou cestu si vybavuje velmi přesně. „Psal se rok 1965, byly to skály v Tisé, přesněji věž zvaná Trůn. Bylo mi patnáct, skoro šestnáct, a lezl jsem se studentkou starší asi o tři roky,“ vzpomíná Jaroslav Maršík.

Reklama
Reklama
Stezka GR10 vede přes všechny boční pyrenejské hřebeny: jdete stále nahoru nebo dolů, téměř nikdy po rovině.
Stezka GR10 vede přes všechny boční pyrenejské hřebeny: jdete stále nahoru nebo dolů, téměř nikdy po rovině.Foto: Jaroslav Maršík, se souhlasem

Pocity z první zdolané skály už si ale tak přesně nepamatuje. „Nebyla to nijak těžká cesta a vylezl jsem to, ale přiznávám, že spíš jsem koukal po té slečně,“ směje se.

Skála ho ale chytla a už nepustila: leze i dodnes a většinu cest pořád na prvním konci lana.

Kde se v člověku po sedmdesátce bere tahle urputnost, jde vyčíst z jeho dávné vzpomínky. Zamlada Jaroslav Maršík dělal výpravčího v Dubí v Krušných horách a každý týden, někdy i dvakrát, tam vystupoval jeden člověk.

„Nemohl chodit ani o normálních holích, opíral se o čtyřnožku – a přesto se za každého počasí vydával asi čtyři kilometry do kopce, nahoru do Mikulova,“ vzpomíná cestovatel. „Vždycky si říkám, že když on dokázal něco takového a nevzdával se, tak co jsem já.“

Reklama
Reklama
Související

Asi nikoho nepřekvapí, že odpočívat rozhodně neplánuje. Po Pyrenejích si dal jen tři týdny volna a vyrazil s celoživotním kamarádem na osmidenní Tour du Mont Blanc, na září má v plánu tři týdny lezení na řeckém Kalymnosu.

„Jakmile přestanu překonávat vlastní hranice, začnu rychleji stárnout,“ říká. „A to se mi nechce.“

Zdroj: autorský text

Prohlédnout 18 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Vojtěch narazil. Novinku v očkování odmítá vládní kolega i odborníci

Ať mohou proti chřipce očkovat i lékárníci a zubaři. Změnu zákona, od které si slibuje vyšší proočkovanost, předložil na vládu šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jenže proti návrhu se postavila nejen lékařská komora, ale také ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný (Motoristé).

Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv
Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv
Aftermath of a Russian missile strike in Kyiv

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský přístav Izmajil. Na místě vypukl požár

Rusko v noci na čtvrtek zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmajil v Oděské oblasti na hranicích s Rumunskem, oznámily tamní úřady. V důsledku úderu namířeného na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody, uvedl operační štáb okresní státní správy na telegramu. O případných zraněných či obětech se nezmínil.

Předseda ODS Martin Kupka na začátku cesty v Poděbradech.
Předseda ODS Martin Kupka na začátku cesty v Poděbradech.
Předseda ODS Martin Kupka na začátku cesty v Poděbradech.

Kupkova tour za voliči: hlavním soupeřem je Babiš. Kandidát vyhlíží i souboj se STAN

Je letní středa, prázdniny v plném proudu a na ostrůvku v Poděbradech se chystají na další kolo kampaně straníci a kandidáti ODS. V plánu mají asi 60kilometrovou cyklotrasu z Poděbrad do Mladé Boleslavi. V čele „modrého“ pelotonu je předseda ODS Martin Kupka. Cíl pro občanské demokraty je jasný – zvrátit nelichotivé průzkumy a přesvědčit voliče.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama