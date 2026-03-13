Mladý pár dokázal něco, co je pro mnoho jejich vrstevníků zatím jen vzdáleným snem. Stali se majiteli svého prvního domu už v 19 letech. Cestu k vlastnímu bydlení jim pomohlo otevřít poměrně jednoduché rozhodnutí, které si však většina teenagerů asi ani nedokáže představit.
Britové Megs Clementová a její partner Sam Rice spolu začali chodit už v šestnácti letech a v době dosažení dospělosti si stanovili jasný cíl: každý měsíc odkládat minimálně tisíc liber, tedy zhruba 28 tisíc korun českých. A po roce a půl šetření se jim podařilo naspořit na desetiprocentní zálohu a vstoupit na realitní trh.
Dnes je Megs dvacet let a pečuje o umírající pacienty a devatenáctiletý Sam kombinuje práci tesaře a hasiče. Po dokončení učňovských programů se jejich platy zvýšily, což jim umožnilo odkládat ještě více peněz. Od brzkého věku tak oba naplno pracují, aby mohli žít ve svém.
„Po roce a půl, kdy jsme opravdu šetřili, jsme si pořád dokázali užívat, jen s omezeným rozpočtem,“ říká Megs. „Upřímně řečeno, moc často večer ven nechodíme – nevím, jestli je to jen náš styl, nebo jestli je to dnes běžnější. Dovolené jsme si ale nechali, protože je máme rádi. Zato jídlo z restaurací jsme výrazně omezili,“ doplňuje.
Ještě před pár lety přitom jejich zvyky vypadaly jinak. „Když jsme si udělali řidičák, byli jsme v McDonaldu a KFC prakticky pořád,“ vzpomíná Megs. Zlom nastal ve chvíli, kdy hlídali dům jejích prarodičů - právě tehdy dostali chuť pořídit si vlastní bydlení a přehodnotit výdaje.
Nevzdali se
První pokus o vlastní bydlení jim ale nevyšel. Dům, který si přáli, si nakonec koupit nemohli - po stavebním průzkumu totiž odborníci odhalili vážné konstrukční poškození. „Byli jsme z toho tak zklamaní, že jsme si na chvíli dali od hledání pauzu,“ vysvětluje mladá žena, která si je vědoma, že odborníci je zachránili od koupi „černé díry na peníze“.
Po peripetiích s prvním domem však měli štěstí a našli dvoupokojový řadový dům s příjezdovou cestou pro tři auta. Zpočátku byl mimo jejich cenový rozsah, ale protože byl na trhu delší dobu a vyžadoval rekonstrukci, rozhodli se zkusit nabídnout nižší cenu. A ačkoliv majitelé jejich první nabídku odmítnuli, s druhou už uspěli.
Páru se podařilo vyjednat cenu o 25 tisíc liber nižší, než činila původní požadovaná částka - dům tak koupili za 190 tisíc liber, tedy zhruba 5,5 milionů korun českých. Celkové počáteční náklady je pak vyšly přibližně na 28 tisíc liber.
Pomoc a hrdost
Megs a Sam však přiznávají, že sami by to asi nezvládli. Velkou roli podle nich sehrál jejich finanční poradce, který je provedl celým procesem vyřízení hypotéky. „Ani jeden z nás původně neplánoval, že se k vlastnímu bydlení dostaneme tak brzy. Ten nápad vznikl až ve chvíli, kdy jsme hlídali dům mých prarodičů,“ říká Megs. „Ale rozhodli jsme se, že to zkusíme – a povedlo se,“ doplňuje.
Ačkoliv jsou pro mnohé inspirací, na sociálních sítích se objevuje spousta komentářů - podle některých uživatelů určitě mají bohaté rodiče, kteří jim museli pomoci. Pár se však k tomuto tématu nevyjadřuje.
Dnes postupně proměňuje svou nemovitost v domov svých snů a zároveň si uvědomuje, že jejich krok je mezi vrstevníky spíše výjimečný. „Jsme první z našich přátel, kteří si koupili dům. Vzhledem k tomu, jak dnes vypadá trh s nemovitostmi, jsme na to opravdu hrdí,“ uzavírá Megs.
