Chřipková sezona v Česku nabírá na síle a podle aktuálních dat se dostává do své nejdynamičtější fáze. Odborníci ze serveru Lékárna.cz v prosinci zaznamenali výrazný nárůst poptávky po lécích na horečku, bolest i rýmu ve srovnání s listopadem. Zákazníci tak podle dostupných údajů reagují na rychlé šíření respiračních infekcí i plošný nástup chřipky napříč populací.
„Dle monitorovaných indikátorů stojíme na prahu chřipkové epidemie,“ potvrdila minulý týden na základě dat hlavní hygienička a ředitelka Státního zdravotního úřadu Barbora Macková.
Konkrétní čísla serveru Lékárna.cz ukazují, že v prosinci 2025 vzrostl prodej léků na horečku o 61 procent, přípravků proti rýmě o 43 procent a léků proti bolesti o 49 procent oproti předchozímu měsíci. Nejprodávanějším přípravkem na bolest a horečku zůstává Paralen 500 mg. Podle odborníků jde o typický obraz začínající chřipkové vlny, kdy lidé nejčastěji sahají po základních lécích ke zvládnutí akutních příznaků.
Chyby lidé opakují dokola
Právě v tomto období se však podle Pavly Horákové, vedoucí online poradny Lékárna.cz, opakují stejné chyby, které mohou průběh chřipky výrazně zhoršit. Tou nejčastější je snaha nemoc „rozchodit“. Chřipka podle ní rozhodně není obyčejná rýma. Pokud ji člověk přechází, virus se může dostat hlouběji do organismu, dramaticky se zvyšuje riziko závažných komplikací, jako je zápal plic nebo zánět srdečního svalu, a návrat do plné kondice se může protáhnout z několika dní na týdny či dokonce měsíce. Právě přecházení nemoci je podle odborníků jedním z hlavních důvodů, proč i jinak zdraví lidé končí s chřipkou v nemocnici.
Další častou chybou je snižování horečky za každou cenu. Horečka totiž není nepřítel, ale přirozený obranný mechanismus organismu. Její okamžité tlumení už při teplotách kolem 37,8 °C podle lékárníků ve výsledku pomáhá spíše viru než tělu. Antipyretika mají smysl zejména při teplotách nad 38,5 °C nebo při výrazném vyčerpání pacienta.
Přeléčování horečky může vést k delšímu a náročnějšímu průběhu chřipky. Výjimku však tvoří rizikové skupiny – děti do tří let, senioři, pacienti s kardiovaskulárními či neurologickými onemocněními, epilepsií, těhotné ženy nebo lidé s oslabenou imunitou. U nich se horečka často snižuje dříve, někdy už kolem 38 °C, protože může zvyšovat srdeční zátěž a zhoršovat základní onemocnění.
Antibiotika ne!
Zásadní chybou je také užívání antibiotik „pro jistotu“. Antibiotika na virovou infekci, jakou je chřipka, nefungují, narušují střevní mikroflóru, a tím oslabují imunitu, a navíc přispívají k rozvoji antibiotické rezistence. Lékaři je podle odborníků nasazují výhradně při bakteriálních komplikacích, nikoli při samotné chřipce.
Mezi další rizikové chování patří podceňování srdeční zátěže. Chřipka má podle odborníků výrazný sklon napadat srdeční sval a fyzická námaha, sport, těžká práce nebo konzumace alkoholu během nemoci výrazně zvyšují riziko zánětu srdečního svalu, který může mít trvalé následky. Doporučení je v tomto ohledu jasné: alespoň sedm až deset dní bez fyzické zátěže, a to i v případě, že se člověk subjektivně cítí lépe.
Poslední častou chybou je příliš brzký návrat do běžného režimu. I když příznaky odezní, organismus zůstává oslabený a imunita je náchylnější k dalším infekcím. Právě proto lidé po chřipce často onemocní znovu, nebo u nich další nemoc probíhá výrazně hůře.
Odborníci zároveň připomínají, že prevence má smysl i v průběhu chřipkové sezony. Očkování proti chřipce je možné absolvovat i během zimních měsíců, je však nutné počítat s tím, že plná ochrana nastupuje přibližně dva týdny po aplikaci vakcíny. Stejně důležité je dodržování základních hygienických návyků, jako je důsledná hygiena rukou, správná respirační hygiena a ohleduplnost vůči okolí.
Největší mýty o léčbě chřipky
Mýtus 1: Teplotu 37,5 °C musím okamžitě srazit. (Realita: Tělo naopak zvýšenou teplotou s virem bojuje.)
Mýtus 2: Antibiotika mi pomohou se z toho dostat dřív. (Realita: Na chřipku jsou jednoduše neúčinná.)
Mýtus 3: Když už mě nebolí v krku, můžu jít běhat. (Realita: Srdce potřebuje klid minimálně týden.)
Zdroj: Lékárna.cz, szu.gov.cz
