Uvěznění astronauti se vrací. "Nemyslím, že jim prodloužení vadilo," říká odborník

Astronauti Barry Wilmore a Sunita Williamsová měli v kosmu původně strávit jen několik dní. Kvůli technickým potížím se však jejich pobyt protáhl na dlouhých devět měsíců. Na otázky, proč nebylo možné dvojici dopravit zpátky, co po celou dobu pobytu dělali a jak se s neočekávanou situací vyrovnali, odpovídá v rozhovoru popularizátor kosmonautiky a šéfredaktor webu Kosmonautix.cz Dušan Majer.

"Kosmický let je tím, na co se astronauti roky připravují, takže bych si nemyslel, že jim prodloužený pobyt nějak vadí," míní Majer. | Foto: NASA

Od Mezinárodní vesmírné stanice se v úterý v brzkých ranních hodinách odpoutal modul Crew Dragol s dvojicí amerických astronautů, kteří se na Zemi vracejí po devíti měsících. Jak se stane, že astronauti, kteří měli v kosmu původně strávit jen několik dní, uvíznou na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) na takovou dobu?

Vše souvisí s problémy pohonného systému, které se na jejich kosmické lodi Starliner objevily během cesty na ISS. Následovalo několik týdnů testů, aby se prověřilo, zda je návrat v takové lodi bezpečný. NASA se pak spíše z preventivních důvodů rozhodla pro opatrný přístup. Starliner tak od stanice odletěl bez posádky a bezpečně přistál.

Sunita Williamsová a Barry Wilmore, které na stanici dovezla, tam tak zůstali. Dvojice se původně měla na Zemi vrátit už v minulém týdnu, ale společnost SpaceX nakonec let kvůli technickým problémům s hydraulickým systémem startovací rampy odvolala. Když o tomto vývoji česká média informovala, nešlo si nevšimnout, že si jednotlivé redakce tak trochu nevědí rady s pojmy jako "astronauti" a "kosmonauti". Jaký je mezi nimi rozdíl?

Rozdíl mezi těmito slovy byl jen v éře studené války, kdy se výraz kosmonaut používal pro občany Sovětského svazu a východního bloku, kteří létali na oběžnou dráhu, zatímco výraz astronaut byl rezervován pro občany USA a západního bloku, kteří létali na oběžnou dráhu. Dnes se však (i díky smíšeným posádkám) rozdíly mezi oběma výrazy stále více stírají a stávají se z nich plně zaměnitelná synonyma.

Jak to na místě pak reálně vypadá? Co tam ti uváznuvší astronauti od června den co den dělají?

Oba se integrovali do dlouhodobé posádky na ISS. To znamená, že dělali to samé, co jejich kolegové. Od údržby systémů stanice přes úklid až po provádění vědeckých výzkumů. Sunita Williamsová se stala velitelkou 72. dlouhodobé expedice a letos v lednu provedla i dva výstupy do volného kosmického prostoru. Toho druhého se s ní zúčastnil Barry Wilmore.

Jak v takovém případě funguje zásobování? Co vlastně astronauti jedí? Měli i přes neplánované navýšení posádky na Mezinárodní vesmírné stanici dostatek jídla pro všechny?

Ke stanici dorazí ročně několik nákladních kosmických lodí, které sem dovážejí vše potřebné - od pohonných látek přes vodu, vzduch až po jídlo a vědecké experimenty. Plánovači navíc udržují stav zásob tak, že i kdyby neplánovaně nějaká nákladní loď selhala a ke stanici nedorazila, posádka nebude trpět nouzí. Zásoby se udržují tak, aby byly v kteroukoliv chvíli na minimálně půl roku. Jídlo astronautů je dnes velmi pestré a chutné. Astronauti mají k dispozici povětšinou mrazem sušené potraviny, které mají dlouhou výdrž, ale používají také konzervy. Velmi oblíbené jsou třeba tortilly.

Jak jsou na tom s osobním prostorem? Mají třeba možnost se nějak věnovat intimnímu životu?

Každý astronaut má k dispozici svou osobní komůrku, ve které nocuje. Je v ní spací pytel, notebook, prostor pro osobní věci (často fotky) a stěny jsou pokryté materiálem, který eliminuje pronikání hluku zvenčí.

Mají za sebou nějaký psychologický výcvik, který je mohl na podobný scénář připravit, aby jim takříkajíc "nehráblo"?

Už při samotném výběru kandidátů je jejich mentální zdraví důležitým parametrem. Do oddílu astronautů by se tak neměl dostat nikdo, kdo nezvládá stres či není psychicky stabilní. Sunita i Barry letěli na testovací misi, u kterých je vždy o něco větší riziko nestandardního průběhu a vychytávání much než u operačních misí. Na druhou stranu si myslím, že se ani jeden z nich za prodloužený pobyt nezlobí. Oba jsou ve věku, kdy jde pravděpodobně o jejich poslední kosmickou misi v životě. Kosmický let je tím, na co se roky připravují, takže bych si nemyslel, že jim to nějak vadí.

A co kontakt se zemí? Mohou si zavolat se svými příbuznými?

Ano, posádky dnes již mají prakticky nonstop datové spojení se Zemí přes internet. Ve chvílích volna jim tak nic nebrání se spojit se Zemí.

Kdo to celé platí? Kolik jeden takový den ve vesmíru může stát? Předpokládám, že by třeba od společnosti Boeing mohli za neplánované prodloužení pracovní cesty požadovat nějaké odškodné?

Sunita i Barry jsou zaměstnanci NASA, takže jsou to de facto státní zaměstnanci, kteří dostávají tabulkové platy. Zda dostanou za prodlouženou misi nějaké příplatky, záleží na tom, jak mají nastavené smlouvy, a do toho bohužel nevidím.