Letadlová loď Karel Gott, ponorka Rumcajs. Přibývá vtipů o anexi Kaliningradu Českem

Myšlenka, že Česko by si mělo dělat na Kaliningradskou oblast nárok, souvisí s tím, že Královec, rusky Kaliningrad, založili křižáci na počest českého krále Přemysla II. Při postupu pro případný zábor tohoto území se čeští recesisté "inspirovali" v Rusku. To nedávno narychlo uspořádalo mezinárodně neuznaná hlasování v těch částech Ukrajiny, které ovládá nebo okupuje, a když se v pseudoreferendech velká část lidí podle ruských úřadů vyslovila pro připojení k Rusku, Moskva je anektovala.

Kaskádu vtipů zahájil anonymní polský uživatel Twitteru, který sdílel mapu dělící oblast na dvě části, českou a polskou. Českým "bratrům" uživatel popřál kýžený přístup k moři. Tweet pobaveně sdílel l europoslanec Tomáš Zdechovský, čímž motivoval další vtipálky.

Královec získal vlastní twitterový profil a vznikla i petice, která usiluje o jeho anexi. Vedle řady reakcí z Česka si ale příspěvek přečetli také v Rusku, tamní web EurAsia Daily ho vzal dokonce vážně a napsal o něm článek s názvem: "Europoslanec navrhl rozdělení Kaliningradské oblasti mezi Českou republiku a Polsko".

Na jednom memu zveřejněném jistým polským uživatelem na Twitteru ruský prezident Vladimir Putin s telefonem u ucha chce nejdříve vědět "Jaká je situace v Kaliningradu?", načež s napjatým výrazem nevěřícně říká "Jaké 'ahoj'?".

Poláci se také "těší" na českou vojenskou přítomnost u Baltského moře. "Česká ponorka Helena Vondráčková se vrací na základnu v Kaliningradu," oznamuje jeden příspěvek. Naopak z přístavu vyplouvá letadlová loď Karel Gott. Jiný zase zachytil to, jak "české vojenské námořnictvo z jaderné ponorky Loupežník Rumcajs poblíž Kaliningradu zabraného Českem pokusně vystřelilo balistickou raketu Maková panenka". Jiná fotografie "ukazuje" českou ponorku Jožin z bažin, jak blokuje přístup do českého přístavu v Královci (dříve Kaliningradu).

"Nevím, jestli si všichni uvědomují, že český Kaliningrad otevírá otázku koridoru. Znamená to horské chaty ve Svatokřížských horách (ve středním Polsku - pozn. red.), Primátor vařený ve varšavských pivovarech, no a zásadní pokrok v reprodukčních právech na dlouhém pásu na území Polské republiky," vyjmenovává kdosi výhody možného pozemního propojení Královce se zbytkem českého území.

V komentáři k mapce fiktivního Královeckého kraje někdo napsal, že "spousta lidí by si chtěla zajet k Čechům k moři. A české 'ahoj' získává v této perspektivě úplně nový význam".

