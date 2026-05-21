Zavedeným streamovacím platformám roste konkurence, kterou ještě nedávno nikdo nebral vážně. Čínský fenomén s názvem duanju (v překladu krátké drama) definitivně prorazil i u nás a mění se v globální mašinu na peníze.
Průměrný Čech stráví scrollováním na telefonu až tři hodiny denně. Právě na tento zlozvyk cílí nový formát tzv. mikrodramat – vertikálních seriálů, které se z čínského fenoménu stávají miliardovým byznysem.
Přišlo to potichu. Nenápadně. Scrollování na telefonu patří k nejčastějším zlozvykům současnosti. Krátká videa působí jako perfektní stimulanty dopaminu a uživatel u nich často může strávit více času než sledováním filmu. Na telefonu vydrží průměrný člověk až pět hodin denně, z toho 2–3 hodiny věnuje právě scrollování.
Pro někoho problematické návykové chování, pro někoho díra na trhu. Tu začíná zaplňovat formát vertikálních seriálů, mikro dramat, uzpůsobených pro sledování na displeji telefonu.
Mezi scrollovanými videi se občas objeví krátká epizodka nebo trailer na dramatickou fikci, která se vyznačuje přepálenými emocemi, extrémními situacemi a dialogy psanými tak, aby v nich zaznělo co nejvíce informací i emocí. Každá epizoda končí šíleným cliffhangerem. Může to být bizarní dark romance Chained by her Love nebo Never Divorce a Secret Billionaire Heiress. Jde o západní odpověď na čínský fenomén s názvem duanju.
Dvouminutová dávka emocí
Duanju znamená „krátké drama“. Často jde o série o 20–100 epizodách, z nichž každá má délku jedné až dvou minut. Do tohoto času se musí vejít to, co jiní vyprávějí 50 minut. Proto působí o tolik vyhroceněji. Podle analýzy Kinobox.cz se jedná o vysoce výnosný byznys, jehož kořeny sahají k čínským webovým románům na pokračování.
Od roku 2022 se výroba zprofesionalizovala a stala se legitimní odnoží showbyznysu. Scénáře i režie jsou dílem firem, v současnosti často psaných umělou inteligencí. Uživatelé jdou za platformou, nikoli za konkrétním tvůrcem.
Miliardový trh a zájem gigantů
Ostatně duanju je v první řadě byznys. Počet uživatelů v roce 2024 dosáhl 662 milionů a trh generoval 50 miliard juanů (přibližně 155 miliard korun). Jako největší tvůrci se vyprofilovaly firmy ReelShort a DramaBox.
A trendu si všímají i největší hráči. Disney vybral platformu DramaBox do svého programu Disney Accelerator. Netflix začal testovat vlastní mobilní vertikální feed a pro Holywater platforma My Drama se stala dominantní v Evropě. „Na západě je populární seriál Báječní a bohatí. Duanju jsou jako Báječní a bohatí na steroidech,“ říká Anne Chan, šéfka AR Asia Production.
Kdy uvidíme první české duanju?
Podle filmové databáze Kinobox.cz lze v českém internetovém prostředí pozorovat raketově rostoucí zájem. Řada těchto krátkých hitů má u nás podle dat Googlu větší hledanost než mnoho nových českých filmů.
„Je to otázka času, než se formátu chopí čeští tvůrci,“ míní Natálie Bilová ze společnosti Impactfilm. Jako ideální cílová skupina se jeví mladá generace zvyklé scrollovat, ale i fanoušci klasických telenovel. Výhodou je mobilita – duanju lze sledovat v MHD nebo ve frontě na jídlo.
Investice do české platformy by se podle producenta Martina Bartáka (GoodieBaddie) pohybovaly v desítkách milionů, Blanka Bumbálková z TV Prima odhaduje náklady až na stovky milionů korun. Návratnost je však díky mikro-platbám (pay-per-episode) velmi slibná.
Limity formátu: Emoce nad hloubkou
Přestože tržby rostou, formát má své limity. Režisér Jan Vejnar upozorňuje, že vertikální formát vylučuje řadu kompozičních řešení, což je pro filmaře výzva. Blanka Bumbálková pak varuje před etickým hlediskem: „Hluboké myšlenky pomocí mikrodramat nejspíš nevyjádříte. Nelze podceňovat ani riziko vzniku závislosti na herně prezentovaném obsahu.“
Zatímco čeští diváci u prémiového obsahu stále preferují velké obrazovky (jak potvrzují data Jana Rubeše z Magic Boxu, kde televize generují 68 procent tržeb oproti 21 procentům z mobilů), dravost vertikálního formátu může tyto poměry brzy změnit. Otázkou zůstává, zda české platformy dokážou včas naskočit na vlnu, kterou už nyní „scrollující generace“ vyhledává.
Klíčová zjištění analýzy Kinobox
Nástup duanju: Krátká, vertikálně točená dramata (epizody 1–2 minuty) generují globálně tržby v přepočtu přes 150 miliard korun.
Český divák v pozoru: Data vyhledávání ukazují, že vybrané vertikální hity mají v ČR již nyní vyšší organickou hledanost než mnohé nové tuzemské celovečerní filmy.
Dopaminový byznys: Formát sází na extrémní emoce a cliffhangery každých 60 sekund. Cílí na „tiktokovou generaci“, ale i fanoušky soap oper.
Investiční příležitost: Vybudování české platformy pro tento obsah by vyžadovalo investice v řádu desítek až stovek milionů korun, návratnost je však díky monetizačním modelům vysoká.
Hrozba pro streamery: Do segmentu již investuje Disney, zatímco Netflix experimentuje s vlastním vertikálním feedem.
Zdroj: Kinobox.cz
