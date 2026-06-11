Zdi pražské kanceláře vyměnila za čistý vzduch Pošumaví, podpatky za holínky a tabulky v Excelu za hrnce. Původně korporátní manažerka Jozefína Růžičková dnes v Prachaticích vaří nejlepší marmelády na světě. Její řemeslné skleničky z manufaktury Rose Garden sbírají stovky cen a putují na pulty v Londýně i na jihočeské trhy.
Když venku na podzim plískalo a stromy na slovenské vesnici shodily listy, provoněl dům jejího dětství horký jahodový džem. Jozefína Růžičková jako malá holka pomáhala rodině zpracovávat zásoby zamraženého ovoce ze zahrad a sadů. Právě tam se nevědomky zrodil základ pro její dnešní alchymii – schopnost kombinovat druhy ovoce, které by se v čerstvém stavu v kalendáři nikdy nepotkaly.
Do Prahy Jozefína přišla studovat mezinárodní obchod a poté nastoupila do potravinářské nadnárodní společnosti. Tam strávila 10 let a jak dnes sama uznává, rozhodně to nebyl ztracený čas, naučila se tam marketingu a byznysovému přemýšlení.
Nakonec se ale rozhodla odejít za manželem do jižních Čech, do Prachatic. „Vždycky jsem věděla, že děti nechci vychovávat v Praze. Po letech korporátního života už je navíc člověk z lecčeho dost unavený,“ vzpomíná. Původně šla na mateřskou, postupně ale začala přemýšlet, co dál. Byla si jistá jedním: rozhodně to nebude potravinářství, přísná pravidla a byrokracii řešit nechtěla. Jenže osud to zařídil jinak.
Jak amatérka z Prachatic šokovala britskou porotu
Jozefína vždycky myslela světově, a tak i její první marmelády byly „ty pravé britské“, citrusové. A protože to vždycky byla žena činu, hned první rok je poslala do soutěže World's Original Marmalade Awards (dnes Dalemain World Marmalade Awards). „A rovnou dostaly ocenění, přitom já tehdy vlastně ani pořádně nevěděla, co dělám,“ směje se.
„Navíc jsem byla po viróze a stalo se mi to, co mnozí znají od covidu – ztratila jsem chuť. A vařte a ochutnávejte marmeládu, když vše chutná jako bláto,“ vzpomíná na divoké začátky Jozefína. Zároveň to pro ni ale bylo potvrzení, že tento směr má smysl, a tak založila značku Rose Garden a další rok už se hlásila ne jako amatér, ale jako podnikatel – a umístila se znovu.
Největší zlom přišel o dva roky později, v roce 2017. „Tehdy jsem získala nejvyšší možná ocenění ve dvou prestižních soutěžích najednou. Ze soutěže Dalemain World Marmalade Awards jsem si odvezla dvojitou zlatou medaili za marmeládu z červených pomerančů se šípkem a fíkový džem s bílým rumem získal tři hvězdy v Great Taste,“ říká hrdě marmeládová královna.
Když „přistěhovalec“ objeví ovocný ráj
Citrusové marmelády měly úspěch i u jihočeských zákazníků, ti se ale neustále ptali i po těch meruňkových a jahodových. „Nedalo se nic dělat, prostě jsem musela zařadit české klasiky,“ směje se. Teprve tehdy zjistila, že téměř za domem má obrovskou ovocnářskou oblast, v níž se celé rodiny už po staletí starají o své sady.
O víc než dekádu později má na kontě víc než stovku ocenění ze světových soutěží. Ze dvou malých dětí jsou téměř dospělí muži a bio pomeranče jí ze Sicílie nevozí po krabicích, ale po paletách. Filozofii ale ani o fous nezměnila a její marmelády jsou stále přehlídkou poctivého řemesla. Kuchyni má sice o něco větší, všechno ale stále vaří na své plotně, sama plní skleničky i lepí etikety.
„V hlavní sezoně mívám pár brigádníků a pomáhají mi synové, každá sklenka mi ale projde rukama,“ přiznává. Léto tráví u plotny: zpracovat potřebují višně, švestky z Hoříkovic i šípky z volného sběru v okolí Písku, něco zkouší pěstovat i na vlastní zahradě. Kromě citrusů a exotického koření je většina ovoce z místních zdrojů. Stejně tak, kromě e-shopu, dodnes prodává i svoje voňavé skleničky na místních trzích.
„Už roky se mnou na trhy jezdí kamarádka Dáša. Její srdcovkou je broskvový džem s levandulí, který s nadšením nabízí k ochutnání. A funguje to skvěle,“ vypráví Jozefína. „Když se mnou jede, musím navařit větší zásoby, protože zákazníci jejímu doporučení a šťavnatým broskvím s levandulí jednoduše neodolají.“
Cukru minimum, úspěchu na rozdávání
A v čem je tajemství úspěchu? Že ji práce i po letech baví a odvaha kombinovat zdánlivě nekombinovatelné. Mezi její speciality patří červený pomeranč s portským vínem, citrusy a čajem Earl Grey, džemy zjemněné alkoholem nebo červený pomeranč s rakytníkem vyrobený z plodů zrajících na svazích sicilské Etny. „Nemám ráda, když se marmelády moc sladí, i proto nepoužívám tradiční sevillské pomeranče, ale raději sáhnu po krvavých,“ vysvětluje.
Do jedné netradiční kombinace ji letos doslova navezla kamarádka Jana. „Byla jsem zoufalá z vymýšlení nových příchutí, které bych mohla poslat do Dalemain World Marmalade Awards,“ vzpomíná. Měla pocit, že už vyzkoušela všechno, s kořením, alkoholem, bylinkami i jiným ovocem. Janu tehdy napadlo přidat k citronům aronii.
„Přiznám se, že jsem do toho šla velmi neochotně. Výsledek měl od začátku nádhernou barvu, ale i tak pro mě bylo obrovským překvapením, jak to dopadlo,“ usmívá se. Tato nečekaná kombinace se totiž stala jednou z jejích čtyř letošních zlatých medailí na mistrovství světa v Anglii. Někdy se prostě vyplatí zariskovat.
Co začalo jako útěk z korporátu na venkov, je dnes příběhem úspěšného tvůrce. Na kontě má Jozefínina Rose Garden přes stovku mezinárodních medailí včetně zlatých u World's Original Marmalade Awards, do své sezónní nabídky si její produkty opakovaně vyžádal ikonický londýnský obchod Fortnum & Mason, kde nakupuje i britská královská rodina.
Letos Jozefína dostala ještě jedno ocenění, kterého si moc váží. V regionální soutěži „Chutná hezky. Jihočesky“ s přehledem vyhrála kategorii Ovoce a zelenina a stala se i absolutní vítězkou celého jubilejního 20. ročníku soutěže. Poctivá řemeslná práce má zkrátka stejnou váhu na farmářských trzích v Prachaticích jako v luxusních londýnských čtvrtích.
Jak na domácí marmeládu podle Jozefíny Růžičkové
• Ovoce v hrnci netrapte: Zvolte širší kastrol, ze kterého se voda rychleji odpaří rychleji a ovoce si zachová přirozenou barvu a plnou chuť.
• Zapomeňte na chemii: Na zahuštění stačí přidat kapku citronu a čistý citrusový pektin. Není třeba používat komerční zavařovací přípravky, které často obsahují odpěňovače nebo umělé konzervační látky.
• Cukr až na závěr: Jakmile do džemu přisypete cukr, už ho nevařte příliš dlouho, aby nezačal karamelizovat a hnědnout.
• Přidejte, co najdete doma: Sáhněte po tom, co máte ve špajzu – kapka kvalitního alkoholu, bylinky, koření nebo domácí sirupy džem unikátně ozvláštní.
• Pozor na vodu: Pokud přidáváte vedlejší ingredience, jež obsahují vodu, nechte ji dostatečně vyvařit. Jinak hrozí, že se džem později zkazí.
Zdroj: autorský text
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