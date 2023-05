Uspokojování potřeb spotřebitelů v době dynamických změn

Vzhledem k tomu, že se sociální nakupování stává pro CPG průmysl (rychloobrátkové zboží) více než jen dokumentární kanál pro objevování, společnost Nu Skin investuje do svých možností digitálního obchodu s cílem ziskovějšího zapojení spotřebitelů.

Podle generálního ředitele společnosti Nu Skin Ryana Napierskiho je svět kosmetických a wellness produktů i nadále rychle rostoucím, dynamickým odvětvím a společnost se sídlem v Utahu se přizpůsobuje nové budoucnosti. "Cítili jsme, že je důležité předefinovat naše prohlášení o vizi, abychom se zaměřili na to stát se přední světovou integrovanou kosmetickou a wellness společností, která je poháněna naší dynamickou platformou příležitostí."

Společnost Nu Skin byla založena v roce 1984 v Provu ve státě Utah na základě předpokladu prodeje kosmetiky s použitím vysoce kvalitních složek prostřednictvím externích prodejců motivovaných velkorysými podmínkami. Strategie se ukázala jako neobyčejný úspěch. Společnost se v listopadu 1996 dostala na seznam burzy New York Stock Exchange (NYSE: NUS).

Tento úspěch však zastínil skutečnost, že základními silnými stránkami společnosti byly ve skutečnosti vědecky podložený výzkum a vývoj a inovace produktů, které úzce souvisí s příležitostmi, jež nabízí holistický přístup.

Pokud chybí výživa a hydratace, ani používání kosmetických a wellness produktů nezajistí správnou funkci pokožky. Vzájemná spolupráce kosmetických a wellness produktů může dosáhnout požadovaného výsledku. Dobrým příkladem je ageLOC LumiSpa iO a Beauty Focus Collagen+ - klinické studie potvrdily 43-79% nárůst výsledků ve srovnání s výsledky získanými pouze při použití ageLOC LumiSpa iO.*

Globální tržní trendy také potvrzují úspěch integrované strategie: zatímco globální trh krásy představuje byznys v hodnotě 637+ miliard USD (produkty osobní péče a kosmetické výrobky 530+ miliard USD, kosmetická zařízení 107+ miliard USD), globální wellness trh dosahuje hodnoty 476 miliard USD. Pokud vše zastřešíme pod jeden deštník, výsledkem je obchodní příležitost v hodnotě více než 1 trilión $.

Tento holistický pohled se odráží také v poznání, že každý člověk je jiný a vyžaduje jiná řešení pro krásu a dobrou kondici. Strategií společnosti Nu Skin je vstoupit do této jedinečně osobní sféry prostřednictvím strategie personalizovaných řešení, kterou nazývá EmpowerMe. To, co se může zdát jen jako další marketingový slogan, se v Nu Skin stalo technologicky vyspělým výrobním modelem. Za poslední čtyři roky jmenoval Euromonitor Nu Skin přední světovou značkou systémů kosmetických přístrojů.

Od roku 2020 pracuje společnost Nu Skin na výrobě těchto zařízení pro internet věcí (IoT) připojených k digitálním aplikacím. To jim umožní dále integrovat své produkty a zařízení do zákaznické zkušenosti. Společnost Nu Skin bude schopna poskytnout spotřebitelům mnohem bohatší pohled na jejich vlastní osobní wellness zkušenosti. Produkt bude schopen poskytnout obsah, který jim pomůže při navigaci na jejich osobní cestě.

Změnil se také způsob, jakým lidé přijímají informace; tradiční oblast obchodu narušuje elektronický obchod a zejména sociální nakupování.

Platformy sociálních médií se stávají více než jen sociálními platformami, stávají se komerčními platformami s nárůstem influencerských a přidružených trhů.

Způsob, jakým lidé nakupují produkty, se od doby před deseti lety s digitálním věkem výrazně změnil. Před deseti lety prodejci za přepážkami odkazovali na konkrétní produkty v maloobchodních prodejnách a na letištích. Obecně se značka a zákazník vzájemně ovlivňovali prostřednictvím maloobchodníků a některých platforem elektronického obchodu, které mohly poskytovat produkty na základě přístupu založeného na požadavcích.

"Spotřebitelé opravdu chtějí nakupovat tam, kde existují, a jak víme, mileniálové a generace Z tráví podstatně více času na sociálních sítích," poznamenává generální ředitel. Společnost tedy pochopila, že čím blíže se spojí se zákazníky přímo prostřednictvím sociálních médií, tím lépe, což je ve skutečnosti definice sociálního nakupování - spojování sociálních platforem s platformami elektronického obchodu.

Také demografické požadavky zajistí, že sociální nakupování bude i nadále dobře materiálně růst. Podle výzkumu z Path to Purchase Institute z roku 2022 skutečně 51 % spotřebitelů generace Z často nebo někdy nakupuje věci každodenní potřeby prostřednictvím sociálních médií. A co víc, 64 % uvedlo, že jsou často nebo někdy ovlivňováni značkami nebo maloobchodníky, aby kupovali položky, které viděli na sociálních sítích.

Kategorie kosmetických produktů má také obecně vyšší míru nakupování online generací Z ve srovnání s potravinami a nápoji, výrobky do domácnosti, předměty osobní péče a potřebami pro péči o domácí mazlíčky.

V rámci sociálního nakupování se více kosmetických a wellness společností přibližuje k modelu DTC (přímo ke spotřebiteli), ale rostoucí pořizovací náklady i nadále představují výzvu díky posunu reklamních algoritmů a rostoucím předpisům na ochranu soukromí, které ovlivňují schopnost efektivně cílit na spotřebitele.

Nyní společnosti a značky hledají způsoby, jak propagovat své produkty koncovým spotřebitelům autentičtěji nebo efektivněji. To je místo, kam se ve skutečnosti ubírá model přidruženého marketingu multilevel marketingového giganta. To se týká i influencerů a mikro influencerů, protože stále více společností provádí transakce přímo nebo prostřednictvím potenciálních zákazníků na sociálních médií nebo prostřednictvím sociálních médií na platformy elektronického obchodu.

K dalšímu odemknutí příležitostí v sociálním nakupování se společnost Nu Skin spojila se společností Infosys, aby modernizovala svou infrastrukturu a využila digitální obchodní platformu Infosys Equinox, která má design založený na mikroslužbách, API a technologiích nativních pro cloud. Kosmetická společnost tak očekává, že rozšíří své možnosti personalizace napříč weby, mobilními aplikacemi a dalšími chytrými zařízeními.

"Až dosud byla cloudová technologie o zvyšování rozsahu a dosahu společnosti," říká Napierski, ale další využití datových statistik z tohoto partnerství se zaměří na ponoření společnosti do zákaznické zkušenosti napříč kontaktními body.

(*) Zařízení ageLOC LumiSpa s normální silikonovou hlavicí a ageLOC LumiSpa Cleanser pro normální až smíšenou pleť.

Co to znamená pro náš evropský region? "Přidružený marketing se ukáže jako jeden ze stálých kanálů v online marketingovém mixu." - tvrdí Lukas S. Rieder, viceprezident prodeje CEU a EEU. Zatímco tradiční typy reklamy jsou dnes v Evropě stále vlivnými formami prodeje koncovým spotřebitelům, sociální obchod celosvětově stále roste. Tento trend se stane hlavním proudem i v Evropě, protože mladší generace očekávají flexibilnější a individuálnější přístup k reklamě.

"Hledáme smysluplné způsoby, jak oslovit koncové spotřebitele, například budováním komunit pomocí mobilních a sociálních nástrojů - a vidíme, že zapojení na těchto platformách roste. Zaměřujeme se na poskytování souvislých, end-to-end zkušeností (pouze mezi dvěma stranami), které jsou přizpůsobeny konkrétnímu nákupnímu kontextu, spíše než na segmentaci zákazníků pouze podle demografických údajů."- dodává Lukas S. Rieder.