Na české literární scéně se rozhořela nečekaně ostrá přestřelka. Když spisovatelka Radka Denemarková označila bestsellery Patrika Hartla a Radky Třeštíkové za pouhý vykalkulovaný marketing, nenechal to bez odezvy její kolega Leoš Kyša. Úspěšný autor sci-fi se do debaty rázně vložil: odmítá elitářské shazování populárních knih a diví se, proč je oceňovaná kolegyně „takhle zle zahořklá“.
Čtyřnásobná držitelka Magnesie Litery Radka Denemarková se nedávno ostře pustila do nejprodávanějších českých autorů. Knihy Patrika Hartla či Radky Třeštíkové označila za pouhý byznysový kalkul a marketingový produkt bez hlubší hodnoty, čímž na sociálních sítích i v kulturních kruzích rozvířila debatu o literárním snobismu.
Do vyhrocené přestřelky se teď vložil spisovatel Leoš Kyša. Autor, který pod vlastním jménem vydal oceňovaný román Sudetenland a pod pseudonymem František Kotleta píše nejprodávanější české akční sci-fi, se v podcastu Čestmíra Strakatého rázně zastal jak svých komerčně úspěšných kolegů, tak jejich čtenářů.
„Proč je takhle zle zahořklá?“
Přezíravý postoj intelektuální scény Kyšu rozčílil. Nechápe, proč má mezinárodně uznávaná autorka potřebu zpochybňovat práci lidí, kteří dokážou ke knihám přitáhnout statisíce čtenářů.
„Mě vlastně vždycky překvapí, když takhle úspěšný člověk je takhle zle zahořklej,“ řekl v podcastu.
Podle něj neexistuje důvod, proč by vysoká čtivost a obří prodeje měly automaticky znamenat podřadné zboží. Lidé mají podle Kyši právo hledat v literatuře čistý odpočinek: „Literatura je přece široká, má strašně moc spekter a strašně moc funkcí. Včetně toho prostě se pobavit v tramvaji cestou z práce.“
Zároveň poukázal na častou nemoc uměleckého prostředí – přebujelé ego a neschopnost přát kolegům úspěch. „Jak spisovatel spáchá sebevraždu? Vyleze na svý ego a skočí dolů,“ glosoval situaci.
Politiku podepíšu, elitářství ne
Kyša, který pochází z Bruntálu a kromě psaní se věnuje také popularizaci vědy, zároveň odmítl, že by šlo o politický střet. S občanskými postoji Radky Denemarkové, která dlouhodobě vystupuje proti autoritářským režimům, naopak z devadesáti procent souzní.
Vadí mu však elitářské nálepkování, které se podle něj z politiky nebezpečně přelévá i do kultury a běžného života.
„Příkop mezi lidmi je dnes obrovský a mně to přijde děsivé,“ uzavírá Kyša s tím, že dřív se lidé v hospodě pohádali o Paroubka s Topolánkem a pili pivo dál. Dnes podle něj stačí zmínka o oblíbené knize a člověk okamžitě končí zaškatulkovaný v nepřátelském táboře.
Do kulturních válek se zařadit nechce
Současné dění kolem ministra kultury Oty Klempíře vyvolává řadu otázek. Kontroly nezávislých divadel i plánované změny financování kulturních akcí vzbuzují obavy z možného politického zasahování do kultury.
Spisovatel se netají tím, že dokáže být kritický k politikům napříč názorovým spektrem a že si z nich pravidelně utahuje také na sociálních sítích. Nevidí důvod, proč by měl bezvýhradně souhlasit se vším, co prosazuje jedna politická či názorová skupina.
Za jeden z největších problémů současné společnosti považuje právě rostoucí neochotu přijímat odlišné názory. Zatímco dříve se lidé dokázali přít o politiku, a přesto spolu normálně vycházet, dnes podle něj stačí jediný výrok, aby byl člověk okamžitě zařazen na jednu či druhou stranu barikády. Kyša by proto uvítal návrat k umírněnější diskusi, ve které nebude nutné vybírat si mezi dvěma znepřátelenými tábory.
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Zdroj: Čestmír Strakatý, Deník N
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