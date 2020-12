Usnadněte si nakupování na internetu

Pokud jste se letos rozhodli pořídit většinu, nebo dokonce všechny vánoční dárky přes internet, máme pro vás dobrou zprávu. Nakupovat on-line teď můžete ještě pohodlněji.

Všímáte si, jak se během letošního roku změnilo vaše chování? Přemýšleli jste například nad tím, jak nyní nakupujete? Před koronavirovou epidemií jste možná do internetových obchodů zavítali jen výjimečně a teď tímto způsobem pořizujete téměř vše. Nebo jste byli na on-line nákupy zvyklí již dříve, šlo ale spíše jen o potraviny nebo oblečení, zatímco třeba takové dárky k Vánocům jste většinou sháněli v kamenných obchodech.

Letos je ale situace jiná a mnoho lidí nepochybně pořídí všechny vánoční dárky přes internet. Nakupování on-line s sebou navíc přináší několik výhod. Můžete například zůstat v pohodlí domova a během surfování na internetu sledovat film či seriál. Místo pobíhání z jednoho obchodu do druhého budete jen překlikávat myší, takže nebudete unavení. A v neposlední řadě ušetříte čas - a to se vždycky hodí.

Věděli jste ale, že vám nákupy přes internet může ulehčit i banka? mBank neustále přichází s novinkami, kterými svým klientům zjednodušuje život. Nedávno třeba přidala do mobilní aplikace funkcionalitu, která umožňuje odkrýt údaje karty, tedy její číslo, datum exspirace a kód CVV, jež jsou pro dokončení nákupu nezbytné. Určitě jste totiž někdy během nakupování na internetu zažili situaci, kdy jste byli pro dokončení nákupu přesměrováni do prostředí platební brány, jenže jste si předem nepřipravili kartu. Museli jste se tedy neochotně zvednout od počítače a vydat se pro peněženku. Pokud jste věděli, kde ji máte, stihli jste údaje karty zadat včas. Pakliže ale patříte k těm, kteří si nepamatují, kam co položili, hledání se protáhlo a čas pro dokončení platby vypršel. Klienti mBank mohou na tyto trable zapomenout. "Naši klienti si zvykli na pohodlné placení mobilem u pokladny, díky kterému už nemusí lovit kartu v peněžence, jak tomu bývalo dříve. Jsme rádi, že jim mobil, který má každý u sebe téměř neustále, nově postačí také při platbách na internetu. Údaje karty si odkryjí po zadání PINu k mobilní aplikaci, a pokud je sami neskryjí, stane se tak po uplynutí jedné minuty automaticky," říká Michal Staněk, produktový specialista platebních karet mBank. Bez mnohdy otravné nutnosti hledat kartu je nakupování přes internet mnohem pohodlnější a rychlejší než dříve.

Novou funkcionalitu ocení i klienti, kteří čekají na doručení karty v plastové podobě, ale už by s ní chtěli nebo potřebovali platit u obchodníků. I její údaje lze totiž odkrýt v mobilní aplikaci banky. Následně už jen stačí zadat je do jakékoliv elektronické peněženky dostupné na českém trhu a ihned začít platit mobilem či hodinkami nebo jimi vybírat peníze z bankomatu.

Mobilní aplikace mBank vám navíc umožní celou řadu dalších úkonů. Jejím prostřednictvím si můžete například zkontrolovat zůstatek na účtu, změnit výši limitů na kartě, dočasně si vypnout a podle potřeby zase zapnout bezkontaktní a zahraniční platby nebo si sjednat půjčku či zřídit spořicí produkt. mBank jde zkrátka s dobou. Využívejte možností současnosti i vy!

Více informací na: www.mbank.cz