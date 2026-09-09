Úroda jablek bude letos podle odhadů poloviční, a právě proto se vyplatí myslet na jejich správné uskladnění. Rozhodují zdravé plody, chlad, tma, vlhkost i to, čím jablka ve sklepě obklopíte. Jedna chyba přitom může zkazit celou bedýnku.
Jarní mrazy letos srazily sklizeň jablek oproti loňsku odhadem na polovinu a každý plod je o to vzácnější. Podle Ovocnářské unie letos bude druhá nejnižší sklizeň v novodobé historii českého ovocnářství, nižší v posledních sto letech byla jen v roce 2024, kdy ovocnáři kvůli jarním mrazům sklidili 48 058 tun.
O to důležitější je skromnou úrodu letos dobře uskladnit, protože se dá předpokládat, že i ceny jablek půjdou nahoru.
Správně uskladněná jablka vydrží ve skvělé kondici klidně až do jara nepotřebujete k tomu žádnou chemii: stačí chlad, tma a správní sousedé. Jak na to, aby ani jedno jablko nezhnilo dřív, než ho stačíte sníst?
Jaké odrůdy jablek skladovat?
Vše začíná už výběrem správné odrůdy, zjednodušeně jde říct, že čím pozdnější odrůda, tím déle vydrží i skladovaná.
Letní jablka z července a srpna jsou na rychlou spotřebu a vydrží dny až týdny, podzimní pár týdnů až měsíců a zimní odrůdy sklízené koncem září a v říjnu vydrží chutné při správním zacházení až do jara, ty nejtvrdší i do května.
Nerozhoduje ale samotné datum sklizně – za dlouhou výdrží stojí vlastnosti, které pozdní odrůdy mívají, tedy pevnější dužina, silnější slupka a vyšší kyselost.
Nejlépe se skladuje oblíbený Idared, při ideálním chladu a vlhku vydrží až do dubna, podobně odolný je i Topaz anebo Golden Delicious (únor-březen).
Podzimní odrůdy jako Spartan, Rubín nebo Šampion vydrží o něco kratší dobu a skladovatelné jsou obvykle do prosince až ledna.
Jak připravit jablka na uskladnění?
Do sklepa dávejte jen úplně zdravé kusy bez otlaků. Jediné nahnilé jablko dokáže nakazit celou bedýnku, takže neriskujte a takové kusy nechte k okamžité spotřebě nebo je zavařte třeba nastrouhaná na štrúdl.
Jablka očistěte od hrubých nečistot, rozhodně ale potlačte nutkání umýt je. Na slupce mají přirozenou voskovou vrstvičku, která plod chrání před vysycháním i plísní. Vodou byste ji smyli a jablko by se snáz zkazilo. Opatrní buďte při manipulaci na stopky, ať jimi nepoškodíte slupku.
Jaká teplota je pro skladování jablek nejlepší?
Jablka milují chlad, mráz jim ale škodí. Nejlépe jim ve sklepě svědčí teplota mezi 2 až 5 stupni, klíčová je ale i vysoká vlhkost, ideálně kolem 80 až 90 procent.
Platí přitom jednoduché pravidlo: čím chladněji, tím déle vydrží – dobře uložené zimní odrůdy takhle vytrvají klidně až do jara, ty nejtvrdší až do května. Ne že by květnová jablka ze sklepa chutnala jako čerstvě utržená ze stromu, chutná ale stále jsou.
Jen pozor na mráz, který plody poškodí a ty se vzápětí začnou kazit. Mráz totiž poničí jejich strukturu a po rozmrznutí změknou a rozpadnou se skoro na kaši.
Pokud je váš sklep suchý, postavte mezi bedýnky misku s vodou, kterou pravidelně doplňujte, nebo je přikryjte vlhkou utěrkou, kterou je opět třeba pravidelně měnit. Do května takto jablka neuchráníte, ale do Vánoc by to zvládnout mohla.
Jak skladovat jablka?
Ovoce, ať už se jedná o jablka nebo třeba hrušky, skladujte v prodyšných dřevěných nebo plastových přepravkách, a hlavně v jedné vrstvě – nanejvýš ve dvou. Nikdy je nesypte na vysoké hromady, spodní kusy by se pod tíhou otlačily a začaly hnít.
Někdo vkládá jednotlivá jablka do „košíčků“ z papíru, aby se vzájemně nedotýkala. Použít můžete noviny, ale třeba i papírové vklady na jablka z obchodů. Papír pohltí přebytečnou vlhkost a hlavně od sebe plody oddělí, takže případná nákaza nepřeskočí na sousedy tak snadno.
Důležité je bedýnky v pravidelných intervalech kontrolovat a nahnilá jablka ihned odstraňovat.
Pozor na sousedy uskladněných jablek
Prodloužit úrodu může i tak prostá drobnost, jako co s nimi do sklepa uložíte. Jablka do sebe totiž nasávají okolní pachy a sama vypouštějí etylen – neviditelný plyn, který urychluje zrání (a tím pádem i kažení) všeho kolem.
Proto je nikdy neskladujte vedle cibule a česneku, jejichž aroma by nasákla, ani u brambor, u nichž by etylen zase mohl uspíšit klíčení. Ze stejného důvodu držte jablka dál i od dalšího citlivého ovoce, pokud ho nechcete dohnat k rychlejšímu měknutí.
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Zdroj: autorský článek ceskatelevize.cz, nkz.cz, kolowratovysady.cz
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