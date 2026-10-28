Slunce bude vysoko nad hlavou, přesto uprostřed dne přijde tma. Na některých místech se na dlouhé minuty téměř vytratí denní světlo a citelně se ochladí. Mimořádná nebeská podívaná dorazí už příští léto a zasáhne i Česko. To největší divadlo ale čeká ty, kteří se za ním vydají dál.
Tak dlouhou tmu uprostřed dne už v tomto století znovu nezažijeme. Při úplném zatmění 2. srpna 2027 zmizí Slunce v nejpříznivějším místě na šest minut a 23 sekund. Delší zatmění sice 21. století už jednou nabídlo, v roce 2009, další podobně dlouhá podívaná ale přijde až v příštím století.
Rozdíl proti letošku bude obrovský: ve Španělsku letošní úplná fáze na řadě míst nevydržela ani dvě minuty. Příští rok se v nejlepším místě protáhne na více než šest.
„Nejdelší bude v Egyptě poblíž Luxoru, kde potrvá šest minut a 23 sekund. Podobně dlouhou dobu bude trvat až zatmění 14. června 2114,“ popsal tiskový tajemník Astronomického ústavu AV ČR Pavel Suchan.
Největší tma čeká sever Afriky
Kdo bude chtít vidět zatmění v celé jeho síle, bude muset vyrazit na jih. Pás totality protne Španělsko, sever Afriky i část Blízkého východu.
Za nejlepší místa považuje Suchan Egypt a Maroko. „Oblast Egypta a Maroka se jeví jako nejvhodnější nejen délkou zatmění, ale i počasím. V polovině prázdnin tam ale bude pořádné vedro,“ upozornil. V Maroku potrvá úplná fáze přes čtyři minuty, v Egyptě přes šest.
Připomeňte si velkou nebeskou podívanou. Jak vypadalo letošní zatmění Slunce na různých místech?
Česko zůstane mimo pás úplného zatmění, Měsíc tedy Slunce celé nezakryje. Změnu ale poznáme - zatmění dosáhne zhruba 52 procent. „I to je dost, aby se trochu sešeřilo a trochu ochladilo. Navíc bude úkaz probíhat kolem poledne a ty rozdíly budou více patrné,“ vysvětlil Suchan.
Výhodou bude i poloha Slunce. „Bude dost vysoko na obloze, takže nebude hrozit, že se nám při zatmění schová za nějakou terénní překážku,“ dodal.
Proč bude tak dlouhé?
O délce zatmění rozhoduje hlavně vzdálenost Měsíce od Země. Čím je blíž, tím větší se na obloze jeví a tím déle může Slunce zakrývat. „I Slunce během roku nepatrně mění svůj úhlový průměr na obloze,“ vysvětlil Suchan.
Nejdelší zatmění nastává tehdy, když je Měsíc blízko Zemi a Země naopak dál od Slunce. Právě tahle kombinace umožní, aby v srpnu 2027 zůstalo Slunce na některých místech skryté déle než šest minut.
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