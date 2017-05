Chtěla jsem být hubená a dokonalá. Plnoštíhlá modelka odhalila, jak dříve upravovala svoje fotky

před 28 minutami

Iskra Lawrencová přiznala, že její fotky v minulosti procházely digitálními úpravami. Plnoštíhlá modelka, jejíž Instagram sleduje tři a půl milionu lidí, zveřejnila několik let starou fotku, ve které je upravená Photoshopem. „Na té fotce není nic, co by připomínalo, že jsem to já. A nejhorší na tom je, že jsem takhle chtěla doopravdy vypadat,“ tvrdí.

Šestadvacetiletá modelka Iskra Lawrencová zveřejnila před pár dny na svém Instagramu několik let starou fotku. Na tom by nebylo až zas tak nic zajímavého, kdyby ji nedoprovodila upřímným textem. Marek Musil odhaluje na fotkách zákulisí módních prohlídek prohlédnout galerii Na snímku je štíhlá modelka s bujným poprsím ve spodním prádle. "Asi se ptáte, kdo je ta cizí blondýnka. Jsem to já asi před šesti nebo sedmi roky," napsala v popisku k fotce, na které vypadá jako někdo jiný. Modelka, která se ráda chlubí svou postavou s pár kily navíc, se zapojila do kampaně bojující proti digitálnímu vylepšování módních fotek. Lawrencové profil na Instagramu sleduje přes 3,5 milionu lidí. Iskra přiznala, že stará fotka prošla důkladnými úpravami. "Ta jemná kůže? Není moje, udělal to počítačový program. Pas, nohy a ruce zeštíhlil nástroj ve Photoshopu. Zkrátka na té fotce není nic, co by připomínalo, že jsem to já. A nejhorší na tom je, že jsem takhle chtěla doopravdy vypadat," napsala. Lawrencová byla přesvědčená, že takto "dokonalý" vzhled povede ke štěstí a úspěchu. "Ale nevedl ani k jednomu," tvrdí. Upravené snímky akorát prohlubovaly její úzkosti a nejistotu ohledně toho, jak vypadá. "Prostě jsem nikdy takhle vypadat nemohla, nešlo to." Iskra proto natočila i video, ve kterém vyzývá ostatní, aby se neporovnávali s fotkami, které nejsou reálné. "Dokonalé totiž neexistuje." "Buďte nedokonale dokonalí. To z vás udělá kouzelné, jedinečné a krásné lidi," dodává. iskra : ✨ new tings w boo 📸@ashleyjophoto at home wearing all @aerie #AerieReal #everyBODYisbeautiful #Noretouching

