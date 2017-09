Univerzita v Minnesotě učí filozofii podle Harryho Pottera. Studenti si do hodin mohou nosit i hůlky

před 1 hodinou

Podle profesorky filozofie Carolyn Hartzové ze St. Cloud State University dokážou studenti díky projektování teorií do příběhů o kouzelnickém učni pochopit snáze výuku. A jeden z absolventů kurzů Miles Nelson uvedl, že si uvědomil, jak hluboké myšlenky knihy mají i pro dospělé.

Trochu jinak se rozhodli vysvětlit látku filozofie vyučující na minnesotské univerzitě. Aby studenti pochopili teorie o etice, logice, lásce, lidské duši či přátelství, projektují tyto kategorie do příběhů o kouzelnickém učni Harrym Potterovi. O neobvyklé výuce informovala agentura Associated Press.

"Filozofie je podle mého názoru kritické myšlení o základních oblastech lidského zájmu," uvedla profesorka Carolyn Hartzová ze St. Cloud State University. A tak například Aristotelovu práci o přátelství chce vysvětlil na příkladu vztahů v knihách J. K. Rowlingové.

Kurzy ukazují hloubku knih o Harrym Potterovi

Podle Milese Nelsona, studenta druhého ročníku, který kurzy absolvoval vloni, poskytují příběhy Rowlingové srozumitelné příklady filozofických konceptů, které je jinak těžké pochopit. Dodal, že netradiční kurzy filozofie ukazují také hloubku knih o Harrym Potterovi, kterou děti ještě nedokážou vnímat.

Sama Hartzová je velkým fanouškem příběhů o malých čarodějích, a tak není divu, že v kanceláři lze najít nespočet "potterovských" rekvizit. Od náhrdelníků s obracečem času přes logickou skládačku po červené kameny připomínající čarodějnický kámen z první knihy. "Mnoho mých studentů jsou fanoušci Harryho Pottera. To je důvod, proč se do kurzu zapsali," komentovala profesorka filozofie.

Nelson sdělil, že ho filozofie díky netradiční výuce zaujala natolik, že se jí rozhodl dále věnovat. "Tyhle přednášky potvrdily, jak moc rád přemýšlím o velkých problémech a otázkách s těžkými odpověďmi," řekl.

Hartzová díky popularitě svých kurzů filozofie zvažuje, že by do nich zahrnula i další popkulturní fenomény, jako jsou videohry nebo oblíbený seriál HBO Hra o trůny.

Vzhledem k tomu, že svým dosavadním studentům kurzu dovoluje, aby si nosili svoje kouzelnické hůlky, ale nepoužívali je při zkouškách, lze odhadovat, co by si asi studenti nosili do kurzu filozofie podle Her o trůny.