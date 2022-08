Doktorand provedl kontroverzní výzkum. Tři měsíce masturboval nad komiksem

Britští konzervativní politici a část veřejnosti kritizují Manchesterskou univerzitu za to, že dovolila svému doktorandovi napsat odborný článek o masturbaci. Autor práce Karl Andersson zkoumal "prožitky sexuálního uspokojení" během čtení japonského komiksu.

Komiksy shota jsou charakteristické zobrazováním prepubertálních či pubertálních chlapců v sexuálně explicitních situacích, často buď s jinými malými chlapci, nebo staršími muži, výjimečně také s dospělými ženami. Shota komiksy jsou v některých zemích považovány za dětskou pornografii a ve Velké Británii, kde doktorand Andersson žije, jsou ilegální. Ten si ve své práci kladl za cíl "pochopit, jak jednotlivci prožívají sexuální uspokojení během čtení komiksů shota".

Během doktorského výzkumu na Katedře japonských studií Andersson podnikl tříměsíční experiment, kdy pravidelně masturboval při čtení japonských komiksů a následně si zapisoval své prožitky. Zároveň po tuto dobu vynechal všechny ostatní druhy sexuálních aktivit nebo pornografie a jedl pouze ryby a polévku miso, což bylo podle něj nutné, aby mohl během experimentu pozorovat, co se stane s jeho tělem, citoval z Anderssonovy práce The Telegraph.

"Chtěl jsem pochopit, jak účastníci mého výzkumu prožívají sexuální uspokojení, když čtou shota. Proto jsem tyto komiksy začal konzumovat stejným způsobem, jako mí respondenti - během masturbace," vysvětlil v abstraktu práce, proč zvolil jako výzkumnou metodu sebeuspokojování.

"V průběhu experimentu jsem byl po dlouholetém vztahu sám, což pravděpodobně přispělo k mému zájmu prozkoumat tento fenomén," píše se v článku. Ten byl recenzován a v dubnu 2022 vyšel v odborném časopise Journal of Qualitative Research pod názvem Nejsem sám - všichni jsme sami: Masturbace jako etnografická metoda k výzkumu japonské subkultury shota.

Poté, co časopis Anderssonův článek publikoval, začali někteří politici a část veřejnosti kritizovat Manchesterskou univerzitu za to, že svému studentovi podobný výzkum povolila. Výrazně se proti ní vymezil například britský konzervativní poslanec Neil O'Brien, který nechápe, "proč by tvrdě pracující plátci daní měli financovat studii o zkušenosti s masturbací nad japonským pornem". Podle něj současná akademická sféra produkuje příliš mnoho materiálů, které nejsou společensky užitečné.

Manchesterská univerzita uvedla, že bere výtky k práci svého studenta velmi vážně. "Důkladně prošetříme všechny aspekty tohoto článku a jeho vzniku. Je nezbytné, abychom případ prošetřili do hloubky," ujistil mluvčí školy. "Vyšetřování stále probíhá, proto se nebudeme k případu dále vyjadřovat," dodal.