22. 4. Evženie
Unikátní snímky, které jste dosud neviděli. Tančící dům slaví 30 let

Prázdné místo ve městě. Místo dnešního Tančícího domu zůstalo po bombardování v roce 1945 dlouho prázdné. Právě zde se později rozběhla stavba podle návrhu Vlada Miluniće a Franka O. Gehryho.
Předválečný výhled na Jiráskův most, na jehož úpatí stál až do roku 1945 rohový činžovní dům. Ten byl 14. února 1945 zničen zásahem americké bomby při leteckém bombardování Prahy. V roce 1963 bylo rozhodnuto o zástavbě proluky, ale až do 90. let nebyla realizována.
V budově je v šesti podlažích 2 965 metrů čtverečních využitelných kancelářských ploch, v nejvyšším patře je restaurace o ploše 679 metrů čtverečních, v přízemí a suterénu – původně zamýšlených jako prodejní plochy – je konferenční středisko o ploše 400 metrů čtverečních. Původní prostory kongresového centra a galerie byly později také přeměněny na kanceláře.
Nikola Bernard

Tančící dům slaví třicítku. Stavba, která kdysi rozdělovala Prahu, dnes patří k jejím největším ikonám a již dnes svá zákoutí nabídne pro účely unikátní výstavy. Ta odhalí její známé i dosud skryté příběhy. Prohlédněte si galerii snímků, které jste dosud neviděli.

Na nároží Jiráskova náměstí a Rašínova nábřeží se už tři dekády vlní silueta, kterou nelze přehlédnout. Tančící dům, slavnostně otevřený 20. června 1996, se stal symbolem proměny města po pádu komunismu.

Letos si připomíná 30 let od svého vzniku a Galerie Tančící dům k této příležitosti připravila výstavu s názvem Tančící dům: příběh ikonické budovy, která se veřejnosti otevře již dnes 22. dubna 2026.

Výstava slibuje víc než jen klasický pohled na architekturu. Nabízí dosud nezveřejněné archivní materiály, nově dohledané fotografie ze stavby i rozsáhlou dokumentaci proměn domu v průběhu tří desetiletí. Návštěvníci se tak ponoří do historie místa sahající až do roku 1860 prostřednictvím historických snímků i videí.

Jedním z největších lákadel pak je mimořádné zpřístupnění technického zázemí domu. V prostor, kam se běžně nedostanete, nahlédnete do zákulisí této architektonické ikony včetně pohledu do vnitrobloku. Výstava zároveň představuje autentické prvky interiérů z 90. let – od původních dveří a osvětlení až po kancelářský nábytek. A nechybí ani ikonické skleněné stoly architektky Evy Jiřičné.

Originální i nový model

Samostatná část expozice, vzniklá ve spolupráci s Frank O. Gehry Foundation, se zaměřuje na osobnosti, které za domem stojí. Vedle stavební dokumentace a dobového tisku uvidí návštěvníci osobní předměty a ocenění architekta Vlada Miluniće i Václava Havla. Výjimečným exponátem je originální model budovy od Franka Gehryho a Vlada Miluniće zapůjčený z Národní galerie Praha. K výročí navíc vznikl nový detailní model v měřítku 1:18, vysoký přes dva metry.

Moderní technologie pak přibližují stavbu zcela novým způsobem. Součástí výstavy jsou 3D vizualizace na dotykových obrazovkách, rozkládací model domu, lentikulární „měňavky“ i digitální prezentace. Doprovodný program doplní komentované prohlídky.

Galerie zároveň připravuje novou publikaci o historii a architektuře Tančícího domu, která naváže na dnes již vyprodanou knihu z roku 2003.

Z kontroverzní stavby ikonou

Příběh Tančícího domu je ale i příběhem proměny veřejného vkusu. Když byl dokončen, vyvolal silné emoce. Zatímco jedni ho považovali za necitlivý zásah do historického centra, druzí v něm viděli symbol nové svobody. Koncept dvou věží, jedné dynamické a druhé statické, měl podle Miluniće odrážet radost společnosti po změně režimu.

Původně měl dům přezdívaný „Ginger and Fred“ sloužit jako kulturní centrum s vyhlídkou na Hradčany. Nakonec se stal administrativní budovou pojišťovny Nationale-Nederlanden a až později, po převzetí společností PSN, se začala naplňovat vize Václava Havla otevřít stavbu veřejnosti. Dnes zde tak kromě kanceláří najdete galerii, hotel, kavárnu, restauraci i bar s výhledem na Prahu.

Z kdysi kontroverzní stavby se tak stal jeden z nejfotografovanějších domů metropole. A výstava k jeho třicátinám ukazuje, že jeho příběh je stále živý. A rozhodně ještě ukončený.

VIDEO: „Platili mě příšerně, ale objevila jsem nový svět." Architektka Eva Jiřičná o začátcích v Londýně i o tom, co vyčítá české architektuře

„Platili mě příšerně, ale objevila jsem nový svět.“ Architektka Eva Jiřičná o začátcích v Londýně i o tom, co vyčítá české architektuře. | Video: Aktuálně.cz

