Unikátní rezidence pro seniory je již pod střechou. Jde cestou alternativních energií

Chybějící místa v domovech pro seniory jsou problémem napříč celým Českem. Statistici potvrzují, že největší poptávka po místech v seniorských domovech panuje na jižní Moravě. Právě tady, v Újezdu u Brna, bude letos dokončena nová rezidence, která má situaci s bydlením seniorů zlepšit.

Rozsáhlý komplex Rezidence Cézava se skládá ze dvou základních částí. Polovina zařízení je určena pro ubytování soběstačných seniorů, kteří chtějí vyměnit stávající, seniorům nevyhovující bydlení za bezpečné a komfortní prostředí specializované rezidence. Klienti si zde mohou žít dle svých představ v soukromí vlastního bytu s možností využívat společné prostory pro setkávání s novými přáteli stejné věkové kategorie.

Domov se zvláštním režimem, určený pro pacienty se zhoršenými kognitivními schopnostmi vyžadující stálou péči, tvoří druhou, samostatnou část Cézavy. O 150 klientů se v této části postará renomovaný poskytovatel péče Senior Komplex, který již v ČR provozuje pět podobných zařízení.

Přestože projekt Cézava roky připravoval tým odborníků na bydlení seniorů, architektů i techniků, došlo k několika změnám ještě v průběhu výstavby. "Původní projekt počítal s plynovým kotlem a vytápěním přes radiátory. Otřesy na energetickém trhu v roce 2022 jsme vzali jako výzvu k přetvoření energetické koncepce celé rezidence," popisuje Petr Prokůpek ze společnosti Rezidence Cézava.

Hlavní přísun tepla nově zajistí tepelná čerpadla v kombinaci s šesti kilometry hlubinných vrtů. Ty doplní fotovoltaické panely na střeše i nevyužité části pozemku a rekuperace vzduchu, které se dohromady postarají o zimní vyhřívání i letní chlazení objektu. Přebytky energie uchovají bateriová úložiště. Pokročilé je i hospodaření s vodou využívající 60kubíkovou nádrž.

"Od alternativního vytápění si slibujeme částečnou energetickou nezávislost, a především pak stabilitu cen energií pro nás jako provozovatele i pro naše klienty. Jsme zvyklí na našich projektech využívat zajímavá energetická řešení a obnovitelné zdroje, takže jsme rádi, že jsme po stránce energií významně vylepšili i Cézavu," popisuje Prokůpek, který je krom řízení projektu Cézava i šéfem investiční skupiny SUR LIE, pod niž Rezidence Cézava spadá.

Stavba s přesahem vznikne už letos

Přestože je celý projekt privátní investicí bez účasti státu či obce, v Újezdu si jeho vznik chválí. "Někomu se může zdát, že když v Újezdu dům seniorů máme, je to dostatečné. My však vnímáme Rezidenci Cézava v širším kontextu celé brněnské a jihomoravské oblasti, kde je podobný typ služeb stále velmi potřebný. Rezidenci Cézava přeji, aby byla nejen krásným, ale i všem otevřeným domovem plným laskavosti a lidskosti," uvedla starostka Újezdu u Brna Marie Kozáková na veřejné prohlídce stavby.

Komplex Cézava podle investorů cílí jak na Brno a jeho okolí, tak i další klienty z jižní Moravy, jimž chce umožnit prožít stáří jako další hezkou životní etapu v bezpečném a přátelském prostředí. Kromě samotného ubytování komplex lidem nabídne další služby jako kavárnu, kadeřnictví, fyzioterapii či zájmové aktivity dle aktuálních potřeb a přání klientů. Ti se investorům hlásí se zájmem o ubytování již nyní.

Možnost pro investory

Vlastníci Rezidence Cézava zvolili vedle inovativní energetiky také alternativní přístup k financování. Namísto tradičního bankovního úvěru se rozhodli nabídnout příležitost drobným investorům. "Informace o podobném zařízení rezonuje a je znát, že o seniorské bydlení ve vyšším kvalitativním i cenovém standardu je v regionu zájem. Poté, co jsme byli opakovaně tázáni na možnost spoluinvestice, rozhodli jsme se otevřít možnost investování pro veřejnost. Každý, kdo má zájem uložit prostředky do smysluplného projektu, si nyní může zakoupit náš dluhopis Je splatný za tři roky, kdy k jistině navíc zaplatíme více než 21procentní výnos. Líbí se nám, že místo banky s námi vydělají běžní menší investoři a že s námi třeba budou pokračovat i do příštích projektů," podotýká Prokůpek.

Pro spoluinvestory má Rezidence Cézava nachystané i zajímavé zvýhodnění. Zatímco běžní zájemci o byt v rezidenci se nyní mohou zapsat do databáze ubytování, která bude vyhodnocena před koncem roku, spoluinvestoři dostanou možnost si okamžitě rezervovat vybraný byt. "Zaznamenali jsme značný zájem o bydlení v naší rezidenci již před zahájením propagace. Je možné, že na některé zájemce o ubytování se na konci roku nedostane, a my si myslíme, že je fér, abychom se postarali přednostně o ty, kteří jsou s námi v projektu jako investiční partneři," uzavírá Prokůpek.

Klienti, kteří se v Rezidenci ubytují, mohou využít byty 1+kk a 2+kk v pětipodlažních budovách, velkou zahradu a spoustu společných prostor pro setkávání.

V současné době je rezidence ve fázi dokončené hrubé stavby a stavební firma pracuje na vnitřních instalacích. Už letos tak bude stavba kompletní a první klienty přivítá začátkem roku 2024.