Unikátní koncept Kolovna.cz roste za pomoci investičního crowdfundingu

Kolovna Koncept je ojedinělý projekt, který spojuje lásku Čechů k cyklistice s dobře rozkročením podnikáním mezi online a offline svět. Protože tohle spojení šlape na jedničku, rozhodla se Kolovna růst a pro financování využije investičním crowdfundingu od finGOOD.

Rosťa Posker, duchovní otec a spolumajitel Kolovny, vyměnil své jisté místo v korporátu a vydal se za svým snem. Během několika let se mu podařilo vybudovat byznys, který je ze široka rozkročen mezi online a offline prodej.

Koncept Kolovna

Koncept Kolovna má široký záběr, který je zároveň skvěle diverzifikován a spojuje to, co Češi milují a po čem je v posledních letech neutuchající hlad: cyklistiku, outdoor, výlety do přírody.

Pod hlavičkou Kolovny tak naleznete nejen síť obchodů a vlastní e-shop, ale i penzion a bike centrum.

"Chceme zákazníkům přinést příjemný zážitek, dělat vše takzvaně s lidskou tváří a uvěřitelně. Na trhu jsou silní hráči, od kterých se učíme a kteří to dělají dobře. Ale naštěstí jich není moc, a to dává prostor nám" říká s pokorou spolumajitel Rosťa Posker

REC program a vlastní kontejnerové půjčovny

Poslední roky nabírá cyklistika na obrátkách a koupit si nové kolo uprostřed sezóny je, hlavně díky skladovým zásobám velkých dodavatelů, prakticky nemožné. Kolovna s tímto problémem bojuje po svém, a to vlastním program s pracovním názvem "REC".

V rámci tohoto programu bude Kolovna vykupovat použitá kola. Těm následně věnuje svůj profesionální servis a péči a vdechne jim další život. Takto zrepasovaná kola pak opět nabídne zákazníkům.

Kolovna má v nabídce svých služeb také vlastní kontejnerové půjčovny a nabíjecí stanice pro elektrokola. Tyto mobilní kontejnery je schopna dodat a vybavit na klíč. V létě jsou pak využívány pro kola a v zimních měsících, po lehké přestavbě, jako půjčovna lyžařského vybavení.

Růst s pomocí investičního crowdfundingu

Kolovně se podařilo vytvořit ucelený koncept služeb, který se nezaměřuje na pouhý nákup a prodej kol, ale nabízí komplexní služby poradenství, servisu a půjčovny, doplněné ještě o vlastní penzion a bikecentrum.

Není proto překvapením, že Kolovna roste. Jen v loňském roce se jí podařilo překonat svůj plán pro e-shop o celých 5 milionů a za první kvartál tohoto roku už dosáhly tržby e-shopu 20 milionů.

Je proto logickým krokem, že Kolovna chce svůj byznys posunout ještě dále a rozšířit své BIKE centrum. Rozhodla se ovšem jít méně konvenční cestou a zvolila si pro své financování investiční crowdfunding ve spolupráci s investiční platformou finGOOD.cz.

Jejím prostřednictvím vybírá 10 milionů korun a na rozvoj tohoto už tak úspěšného projektu se mohou složit fanoušci této značky i drobní investoři. Odměnou jim za to bude zhodnocení jejich investice ve výši 6 % za rok. Investovat mohou už od 5000 korun.