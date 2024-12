Před sto lety najala ČTK první fotoreportéry. Slaví to výstavou fotek a křtem knihy

Letos je to sto let, co Česká tisková kancelář najala své první fotoreportéry, začala poskytovat takzvanou fotoslužbu a vlastními silami budovat unikátní zpravodajský fotoarchiv České republiky. Slaví to putovní výstavou ikonických snímků, která nese název 100kamžiků a vydáním knihy Miliony okamžiků. Křest knihy se odehrál ve čtvrtek 5. prosince a začala také pražská část výstavního turné.

Fotozpravodajství ČTK vzniklo o něco později než samotná tisková agentura. Ta byla založena už v roce 1918. Za uplynulých sto let dospěla ČTK od několika fotoreportérů a několika fotoreportáží týdně k více než 100 tisícům snímkům ročně. Obrazové zpravodajství pravidelně vytváří dvě desítky stálých fotoreportérů a fotoreportérek a zhruba stejný počet příležitostných spolupracovníků. Větší tým profesionálních fotoreportérů v současnosti v českých médiích nenajdete. Cílem expozice 100kamžiků je ukázat, jak se jejich práce vyvíjela po stránce obsahové, organizační, ale také technologické. "Část z dvaceti oboustranných panelů jsme věnovali výrazným osobnostem z týmu četkařských fotoreportérů a fotoreportérek - ať už jde o držitele národních a mezinárodních cen, nebo autory snímků, které patří do zlatého fondu české fotožurnalistiky," uvedl spoluautor výstavy, šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch. Výstava 100kamžiků neobsahuje sto snímků, jak by mohl název napovídat. Vystavených fotografií je 167. Autoři výstavy je vybrali z více než 2,5 milionu snímků z produkce ČTK, které jsou k dispozici online. Jsou mezi nimi i některé snímky, které se dočkaly digitalizace teprve nedávno v rámci společného projektu ČTK a Národní knihovny a k vidění jsou vůbec poprvé. Na digitalizaci ještě čeká dalších šest milionů snímků ze stoleté produkce ČTK. Pražská výstava je zakončením turné, které začalo v létě v Uherském Hradišti a pokračovalo zastávkami v Opavě a Šumperku. Panely s fotografiemi budou před historickým sídlem ČTK v Opletalově ulici a v přilehlé pasáži do 8. ledna 2025.