Unesl letadlo, vyskočil s padákem a zmizel s výkupným. FBI nyní odtajnila další spisy

Po více než půl století zveřejněné dokumenty vrhají nové světlo na případ tajemného únosce letadla známého jako D. B. Cooper. Šlo o téměř dokonalý zločin – a zároveň o jediný neobjasněný únos letadla v amerických dějinách. V roce 1971 nastoupil neznámý muž na běžný vnitrostátní let, získal výkupné a beze stopy zmizel. A vytvořil jednu z největších záhad moderní kriminalistiky.
Muž v obleku se slunečními brýlemi na očích nastoupil 24. listopadu 1971 na let společnosti Northwest Orient Airlines z Portlandu do Seattlu. Představil se jako Dan Cooper a u přepážky si za hotovost koupil jednosměrnou letenku. Působil klidně a nenápadně – seděl v zadní části letadla a během letu popíjel bourbon se sodou. Krátce po třetí hodině odpoledne, když letadlo dosáhlo cestovní výšky, předal letušce lístek: má bombu a chce, aby si k němu přisedla.
Když to udělala, otevřel kufřík. Uvnitř byly viditelné dráty a červené tyče. Začal diktovat své požadavky: čtyři padáky a 200 tisíc dolarů ve dvacetidolarových bankovkách, což by dnes odpovídalo přibližně 1,6 milionu dolarů. Letuška předala zprávu pilotovi a posádka okamžitě pochopila, že situace je vážná. Cestující ale zůstali až do přistání v nevědomosti.
Když letoun dosedl v Seattlu, únosce propustil všech 36 pasažérů výměnou za peníze a padáky. Na palubě si ponechal jen část posádky. Po splnění požadavků se letoun znovu vznesl, tentokrát podle Cooperových instrukcí zamířil směrem k Mexico City. Let probíhal v noci nad temným a hustě zalesněným severozápadem Spojených států.
Někde mezi Seattlem a Renem, přibližně kolem osmé hodiny večer, Cooper vyskočil do tmy s padákem i výkupným. Na řadu let se po něm slehla zem.
V roce 1980 pak přišel nečekaný zvrat: chlapec našel balíček rozkládajících se dvacetidolarových bankovek, jejichž sériová čísla odpovídala výkupnému. Tento objev znovu oživil teorii, že Cooper mohl přežít – nebo že alespoň část peněz skončila na zemi.
Pozornost upoutalo několik jmen
FBI navíc nedávno zveřejnila novou sérii vyšetřovacích spisů, které ukazují, jak rozsáhlé pátrání ve skutečnosti bylo. „FBI se o zločinu dozvěděla ještě během letu a okamžitě zahájila rozsáhlé vyšetřování, které trvalo mnoho let. Do pátého výročí únosu jsme prověřili více než 800 podezřelých a všechny kromě dvou desítek jsme z dalšího podezření vyloučili,“ uvedl úřad.
Podle těchto spisů byl mezi stovkami osob, které FBI v průběhu let prověřovala, i bývalý pilot z města Norway ve státě Maine, který zemřel v roce 1989 – Raymond Sidney Russell. Právě jeho jméno se objevuje napříč stovkami stran dokumentů, i když není jasné, co přesně upoutalo pozornost vyšetřovatelů.
Russell, známý také jako R. Sid Russell nebo Sid Russell, byl rozvedený bývalý letec. Pracoval jako inspektor letadel Boeing a později létal ze Seattlu, než v roce 1963 odešel. Působil také jako řídící letového provozu. Fyzicky odpovídal popisu únosce: měřil asi 173 centimetrů, vážil kolem 73 kilogramů, měl šedohnědé vlasy, šedé oči a jizvu na levém spánku.
Někteří svědci podle spisů tvrdili, že byl „zcela schopný únos provést“ a že se v době incidentu nacházel v Seattlu, odkud náhle zmizel. Jiní ho ale popisovali jako zákon respektujícího člověka.
Sám Russell při výslechu uvedl, že se do Maine vrátil už v létě 1971 z Kalifornie a od té doby se na západní pobřeží nevrátil. Popřel jakoukoli účast, a dokonce tvrdil, že nikdy nebyl na palubě Boeingu 727. Spisy zmiňují i jeho problémy s alkoholem a členství v Anonymních alkoholicích. Vyšetřovatelé jeho alibi prověřili – a v listopadu 1972 se na dokumentu objevila ručně psaná poznámka: „Vyřadit Russela.“
Nejzajímavější zločit vůbec
Případem se dlouhodobě zabývá i americký právník Ryan Burns, který prostudoval všechny zveřejněné spisy FBI. „Je to asi ten nejzajímavější zločin vůbec. Ten chlap má sluneční brýle, kouří cigarety, pije bourbon vzadu v letadle,“ popsal Burns. „A utekl.“
Burns uvedl, že policisté vyšetřovali stejně vážně jako Russella asi dvě desítky lidí. Zároveň ale nevěří, že právě Russel byl únoscem – mimo jiné kvůli rozdílům mezi jeho vzhledem a popisem svědků. Upozorňuje také, že i po desítkách let vyšetřování je pravděpodobné, že případ nikdy nebude vyřešen, částečně proto, že možné DNA důkazy mohly být zničeny.
Dalším často zmiňovaným jménem byl Richard Floyd McCoy. „McCoye jsme vypátrali a zatkli kvůli podobnému únosu letadla a seskoku s padákem, ke kterému došlo necelých pět měsíců po Cooperově letu,“ přiblížila FBI. McCoy, bývalý vojenský pilot vrtulníku a veterán z války ve Vietnamu, unesl v dubnu 1972 letadlo a vyskočil s 500 tisíci dolary nad Utahem.
Policisté ho dopadli a soud ho poslal do vězení na 45 let, ale v roce 1974 utekl z vězení – po třech měsících na útěku ho zastřelil agent FBI. Přesto ho vyšetřovatelé později z okruhu podezřelých vyloučili, mimo jiné kvůli nesouladu s popisem únosce.
Jeho jméno ale znovu ožilo, když se jeho děti před pár lety přihlásily s tvrzením, že právě jejich otec byl mužem známým jako Dan Cooper. Tvrdí dokonce, že doma našly padák spojený s únosem. Podle nich si jejich otec mohl tajemství odnést do hrobu.
FBI však připouští i další možnost – že únosce skok nepřežil. Padák nebylo možné řídit, podmínky byly extrémní a terén nehostinný. Přesto se nikdy nenašlo tělo ani jednoznačný důkaz. Případ D. B. Coopera tak zůstává i po desítkách let nevyřešený.
Zdroje: Fox News, Newsweek, The Guardian, FBI
