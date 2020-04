Život po krizi. Umělec nakreslil vizi solidárnějšího a humánnějšího světa

Vědci naplánovali první celosvětové sčítání včel, do nějž se díky mobilní aplikaci mohou zapojit zájemci z celé zeměkoule. Aplikace World Bee Count bude dostupná od pátku a bude na ni možné nahrávat fotografie včel nebo dalších opylovačů, které pak bude vědecký tým vyhodnocovat. Výsledkem jejich práce má být interaktivní mapa, z níž bude zřejmé rozšíření jednotlivých druhů, napsal nedělník The Sunday Times.

"Posledních 15 let slýcháme jako refrén informaci, že včely se potýkají s řadou problémů a jsou to většinou dost špatné zprávy. Reakcí někdy bývá otázka: ´A jak s tím můžu pomoci já?´, ať už by to bylo třeba sázením rostlin či nákupem medu a tohle je další reálná možnost, jak přispět," citoval list jednoho z autorů projektu Jamese Wilkese.