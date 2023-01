Kancelářská židle ve tvaru rakve. Umělec ji navrhl pro lidi, kteří pracují přesčasy

Představte si, že vejdete do kanceláře, hledáte svou obvyklou židli u pracovní stolu a zjistíte, že místo ní stojí dřevěná rakev. Za netradiční židlí s názvem Poslední směna stojí britský návrhář vystupující pod přezdívkou Chairbox, který chce projektem upozornit na kulturu přepracovanosti.

Myšlenka ho napadla, když ležel v obývacím pokoji svého přítele na podlaze s nohama na gauči. "Pomyslel jsem si, že pokud v této poloze zemřu, možná mě budou muset takto pohřbít. Kdyby mě dali do rakve, tak by to nebylo moc pohodlné. V tomhle případě by na mě asi potřebovali speciální rakev," vzpomíná umělec pro web Designboom.

"Řekl jsem o tom kamarádovi a zasmáli jsme se tomu, ale po několika týdnech jsem se k té myšlence vrátil a prozkoumal ji trochu víc. Později jsem vytvořil 3D model a zveřejnil na internetu," říká anonymní designér Chairbox.

Kancelářská židle připomíná obraz Reného Magritta s názvem Balkon (1950), kde malíř namaloval čtyři rakve na balkoně a jedna z nich byla židle s rakví. Chairbox ale uvedl, že obraz před vytvořením svého návrhu neviděl a že jeho návrh "byl jen čistým odrazem vnitřního stavu".

Jedním z nápadů na vznik židle byla nedávná studie o tom, že sezení po dobu šesti až osmi hodin denně zvyšuje úmrtnost. "Lidé nebyli z principu stvořeni k tomu, aby seděli na židlích osm hodin denně," poukazuje umělec na rostoucí kulturu přepracovanosti.

Jeden z uživatelů sociální sítě Reddit napsal: "Konečně! Kancelářská židle, která odráží, jaké to vlastně je sedět na další nesmyslné dvouhodinové schůzce, která mohla být vyřešena obyčejným e-mailem!" Další uživatelé se shodují, že židle s rakví odráží kulturu přepracování a bezvýchodných pracovních míst, na kterých zaměstnanci pracují.