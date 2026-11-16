Pokojové rostliny nemusí jen zdobit parapety a oživovat interiér. Některé mají své místo také v lidovém léčitelství a lidé je využívají při nachlazení, drobných poraněních nebo trávicích potížích. Stačí přitom jen pár květináčů a domácí zelená lékárna může být na světě. Ale pozor, u některých je namístě velká opatrnost.
Podzimní a zimní měsíce dávají imunitě zabrat a je běžné, že vás rýma, kašel nebo škrábání v krku dokážou vyřadit z běžného režimu na několik dní. A to i přes to, že s bacily bojujete nejrůznějšími způsoby.
Ačkoliv léky a osvědčené masti či zábaly jsou pomocníky číslo jedna, zapomínat byste neměli ani na pokojové rostliny. Zatímco o některých zázračných rostlinách už jste určitě slyšeli, některé vás mohou překvapit.
První pomoc při rýmě
Ucpaný nos, nepříjemné smrkání a špatné dýchání. Právě s těmito potížemi si lidé nejčastěji spojují rýmovník. Aromatická pokojovka patří mezi nenáročné rostliny, které se rychle rozrůstají a snadno zakořeňují. Stačí jí vhodné místo a brzy vám poskytne dostatek lístků pro domácí využití. Pokud vás začne trápit rýma, utrhněte jeden list, promněte ho mezi prsty a pomalu vdechujte jeho aroma. Rostlinu můžete postavit také na noční stolek, abyste její vůni měli poblíž během spánku.
Rýmovník má své místo i v domácí kuchyni. Z listů připravíte čaj, sirup nebo mast. Přestože jde o oblíbenou domácí rostlinu, její účinky na léčbu nachlazení či dalších zdravotních potíží odborné důkazy však jednoznačně nepotvrzují.
Bojovník se škrábáním v krku
Zatímco rýmovník si lidé spojují především s ucpaným nosem, angínovník čínský, jak už jeho název napovídá, má pověst pomocníka při bolestech v krku. Tato netradiční rostlina z Asie zaujme výraznými květy a její listy přitahují pozornost příznivců tradičního léčitelství. Ti využívají především mladé konečky čerstvých listů, krátce je žvýkají a následně vyplivnou. A z listů lze připravit také nálev ke kloktání.
S angínovníkem však zacházejte opatrně. Listy nepolykejte a nepřehánějte to s jejich používáním, protože mohou vyvolat nežádoucí reakci.
Pro lidi i mazlíčky
Na první pohled nenápadná kalísie voňavá patří mezi pokojovky, kterým její příznivci připisují překvapivě široké využití. Její fialové výhonky a zelené listy lidé tradičně spojují s péčí při zánětlivých potížích, alergických reakcích nebo drobných poraněních. Nejcennější jsou na ní výhonky, a poté listy. A z rostliny se rovněž připravují odvary a tinktury.
Pomocníkem je i kalísie plazivá, po které můžete sáhnout v souvislosti s péčí o některé domácí mazlíčky. Chovatelé ji využívají jako doplněk stravy pro ptáky, plazy, želvy, morčata a králíky. S podáváním rostlin zvířatům ale vždy počkejte na doporučení veterináře.
Štěstí s vykřičníkem
Dužnaté kulaté listy tlustice vejčité připomínají drobné mince. Právě proto jí lidé přezdívají strom peněz a podle některých tradic má do domácnosti přinášet bohatství a štěstí. Její pověst se však neomezuje jen na pověry. Spojovaná je také s bojem s opary, afty nebo bolestmi v krku.
Na opary lze použít její šťávu, přičemž některé postupy radí připravit z ní také kloktadlo, které má ulevit při nachlazení a podrážděném krku. Tady ale rozhodně neexperimentujte bez rozmyslu. Tlustice může obsahovat toxické látky a její požití může vyvolat zvracení či průjem. Domácí kloktadlo proto nikdy nepolykejte. Opatrnost je namístě také v domácnostech se zvířaty, protože tlustice může být pro domácí mazlíčky jedovatá.
Do kuchyně i na kůži
Pokojovka, koření a tradiční léčivá rostlina v jednom. To je rdesno vonné, kterému se přezdívá vietnamský koriandr nebo pálivá máta.
Vedle kulinářského využití rdesnu připisují také antibakteriální a protizánětlivé účinky a lidé ho tradičně využívají při akné a dalších kožních potížích.
Nejen nachlazení
Pokojovky se však nezaměřují jen na potíže spojené s nachlazením. Například pupečník asijský, známý také jako gotu kola, se v tradičním léčitelství spojuje především s pamětí, soustředěním a nervovou soustavou. A doma ho můžete pěstovat jako převislou rostlinu.
Jeho listy a výhonky lze využít v souvislosti s psychickým vypětím a stresem, který zhoršuje všechna běžná onemocnění. Pozornost si získává rovněž v péči o pokožku. Pomáhá při drobných poraněních, popáleninách a péči o jizvy.
Pokojová džungle tak může nabídnout víc než jen příjemnější pohled na parapet. Rýmovník provoní místnost a třeba rdesno vonné zase zpestří domácí zelenou sbírku. Ať už si z těchto rostlin vyberete jednu, nebo si postupně vytvoříte vlastní malou domácí lékárničku, jedno je jisté: i obyčejná pokojovka může mít překvapivě zajímavý příběh.
Zdroj: Living iPrima, Pro Ženy
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