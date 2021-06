Ukrajinská dvojice byla 123 dní spoutána řetězem. Snaha upevnit vztah nevyšla

Alexandr Kudlaj a Viktoria Pustovitovová měli jeden z těch vztahů, kdy se lidé stále rozcházejí a dávají dohromady. Rozhodli se tedy, že ho upevní. A to tím, že se k sobě připoutají řetězem na zápěstí. Strávili tak 123 dní, a to pod dohledem sociálních sítí a televize. Nakonec to ovšem dopadlo to jinak, než čekali. Rozešli se, informuje agentura Reuers.

Pár z Charkova se k sobě rozhodl připoutat na svatého Valentýna a byl to jejich poslední pokus, jak narušit nekončící řetěz rozchodů a udobřování. Během experimentu dělali všechno spolu, od nákupů až po pauzy na cigaretu. "Myslím, že to byla dobrá lekce," řekla Pustovitovová po uvolnění želízek a definitivním rozchodu s přítelem. Nedoporučila dalším párům pomýšlet na něco podobného. Společně strávená doba jí prý odhalila nepříjemné pravdy. Podle ní jí nejvíce scházel osobní prostor, i když občas zároveň paradoxně cítila, že jí přítel nevěnuje tolik pozornosti, kolik by chtěla. "Byli jsme spolu celý den a on mi právě proto nevěnoval moc pozornosti. Neřekl mi třeba 'chybíš mi', i když bych to třeba ráda slyšela," říká devětadvacetiletá kosmetička. Kudlaj řekl, že experimentu nelituje, přestože jej nakonec dovedl k závěru, že s Viktorií nejsou naladěni na stejnou strunu. "Jsme každý úplně jiný," posteskl si třiatřicetiletý obchodník. Pár svá želízka nyní hodlá prodat v dobročinné aukci.