Dívka si v úkrytu před bombami splnila sen. Její pěvecký výkon dojal miliony lidí

Svými obdivuhodnými pěveckými schopnostmi dojala ukrajinská dívka jménem Amelia desítky lidí v protibombovém krytu v Kyjevě. Předvedla jim ukrajinskou verzi známé skladby Let It Go z animovaného filmu Ledové království. “Ani muži nedokázali udržet své slzy,” popsala jedna z přihlížejících, která dívku zachytila na mobilní telefon. Její výkon ohromil miliony lidí na sociálních sítích.

1:46 Dívka zazpívala v protibombovém krytu ukrajinskou verzi známé skladby Let It Go. | Video: Facebook / Marta Smekhova

Záběry ukazují, jak s prvními tóny populární písničky lidé v krytu najednou utichli. Většina z nich začala nejprve stydlivou Amelii upřeně poslouchat, někteří si ji natáčeli na mobilní telefony. Na konci svého vystoupení si od všech přihlížejících vysloužila mohutný potlesk. Video malé Amelie zveřejnila ve čtvrtek na svém profilu na Facebooku Ukrajinka Marta Smechovová, která pomáhala jeden z kyjevských krytů vyzdobit. Zanedlouho poté se záběry virálně rozšířily po světových médiích i sociálních sítích, kde dohromady získaly již miliony zhlédnutí. "Amelia mi řekla, že kromě kreslení opravdu ráda zpívá. Pak mi pošeptala svůj sen - že chce zpívat na velkém pódiu před publikem," popisovala svůj zážitek Smechovová. "Řekla jsem jí: Tak to teď zorganizujeme. Vidíš, zlato, kolik je tady lidí? To se ti bude zpívat," dodala.