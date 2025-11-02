"Stále mě lákala myšlenka otevřít vlastní kavárnu," říká na úvod Aneta Vlčnovská, která si tento sen konečně splnila 23. května 2025. "Ten den nebyl náhodný, využila jsem svých znalostí a zkušeností ve feng šuej a vypočítala si jej dle šťastných pilířů," přiznává.
Aneta, rodačka z Uherského Brodu, má za sebou pestrou profesní dráhu. Po studiu podnikatelské střední školy ve Zlíně a kurzu kosmetiky provozovala vlastní kosmetické studio. Poté štěstí hledala ve Švýcarsku, odkud se po dvou letech vrátila do Česka a společně s přítelem Martinem založila firmu zabývající se kovovýrobou a servisem strojů.
Přestože se točila kolem různorodých oborů, už od svých 17 let snila o vlastním fresh baru - a její sen se postupně vyvinul až v koncept kavárny.
A ne ledajaký.
Feng šuej jako životní styl
Prostor kavárny je pečlivě navržen podle principů feng šuej. "Někdy před sedmi lety jsem si koupila první knihy o feng šuej a snažila se nějaké drobnosti převést k nám domů. V říjnu 2023 jsem se rozhodla, že této filozofii chci více porozumět, a absolvovala jsem kurz v České škole Feng Shui v Praze," vysvětluje majitelka.
Dnes se Aneta tradičnímu čínskému umění věnuje nejen doma, ale také při úpravách soukromých projektů, domů či kanceláří. "Nejsem architekt, pouze přicházím do domů, kanceláří a hraji si s tím, co tam je. Měním to, předělávám tak, aby to bylo dle principů feng šuej podporujícím prostředím," přibližuje.
Kavárna pro regeneraci
Kavárna Sakura má 100 m² a skládá se z několika zón: hlavní části s velkou sedací soupravou, menších stolků s možností připojení k internetu, prostoru s knihovnou zaměřenou na osobní rozvoj a tuto čínskou filozofii a dětského koutku. "Lidé by měli cítit pohodu, harmonii a odpočinek. Jde o regeneraci," dodává Aneta.
Středobodem interiéru je organická oblá stěna, která sjednocuje prostor a podporuje plynutí energie čchi (qi). "S nápadem oblé stěny přišli architekti, protože ve feng šuej máme rádi oblé tvary a podporuje to plynutí jednoduché energie čchi," vysvětluje.
Volba materiálů a barev byla rovněž pečlivě promyšlená. "Celý prostor mi vyšel, že musí být hodně zemský. Podlaha a stěna spolu barevně korespondují a vzájemně se doplňují. Barvy jsou přizpůsobené mému stylu, mám ráda jednoduchý minimalistický styl. Rostliny, dekorace i vodní stěna jsou v prostoru umístěny dle principů feng šuej," dodává majitelka, jejíž oblíbeným místem je pravý roh sedačky, odkud má přehled o celém prostoru a může hosty přivítat úsměvem.
Spojil je přístup
Za návrhem interiéru kavárny stojí Monika Zvonková z Desire Group, která s klientkou sdílí podobný vkus i přístup k architektuře. Kromě návrhu se tým Desire podílel i na realizaci interiéru, která trvala pouhých šest týdnů.
"Prostor se nachází v historickém řadovém domě, takže jsme museli splnit požadavky památkářů a vypořádat se s řadou stavebních výzev, které jsou pro takový objekt typické. Interiér byl původně velmi členitý a málo prosvětlený, ale podařilo se nám jej sjednotit, prosvětlit a zároveň podtrhnout koncept feng šuej," dodává Zvonková o realizaci.
Příjemné překvapení
Aneta původně uvažovala o otevření kavárny jinde, nakonec však zvítězil citový vztah k rodnému městu. Po zveřejnění záměru otevření kavárny se setkala s nepříjemnými poznámkami - někteří tvrdili, že se v Uherském Brodě žádná firma dlouho neudrží. Od otevření kavárny se však setkává s pozitivními ohlasy a místo nezeje prázdnotou.
"Kavárna by měla být místem, kde si lidé dají nejen dobrou kávu, ale měli by cítit správné proudění energie a zklidnění," uzavírá Aneta. A architektka potvrzuje, že právě atmosféra a energie prostoru přitahuje hosty zpět: "Reakce jsou pozitivní - lidé se vracejí. Samotný interiér je jen jedna část skládanky. Ten největší kus práce odvádí paní majitelka se svým týmem, kdy neustále přináší vynikající nabídku občerstvení, brunche a workshopy."
Kavárna Sakura je místem, kde se snoubí minimalistický design, pečlivě vybrané materiály, principy feng šuej a především lidská energie. V Uherském Brodě si tak nově můžete vychutnat nejen kávu, ale také pohodu.