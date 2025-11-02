Magazín

Vždy snila o vlastní kavárně. Nyní otevřela místo, kde hlavní roli hraje feng šuej

V srdci Uherského Brodu otevřela pětatřicetiletá Aneta Vlčnovská svou vysněnou kavárnu, která není jen o kávě a dezertech, ale i o harmonii, klidu a energii prostoru.
Sakura totiž kombinuje minimalistický design s principy feng šuej. Vzniklo tak místo, kam se lidé rádi vracejí nejen kvůli dobrotám, ale i díky atmosféře, která zaujme a uklidní zároveň.
"Stále mě lákala myšlenka otevřít si vlastní kavárnu," říká na úvod Aneta Vlčnovská, která si tento sen konečně splnila 23. května 2025. "Tento den nebyl náhodný, využila jsem svých znalostí a zkušeností ve feng šuej a vypočítala si jej dle šťastných pilířů," přiznává.
Aneta, rodačka z Uherského Brodu, má za sebou pestrou profesní dráhu. Přestože se točila kolem různorodých oborů, už od svých 17 let snila o vlastním fresh baru - a její sen se postupně vyvinul až v koncept kavárny. A ne ledajaký.
Aneta, rodačka z Uherského Brodu, má za sebou pestrou profesní dráhu. Po studiu podnikatelské střední školy ve Zlíně a kurzu kosmetiky provozovala vlastní kosmetické studio. Poté štěstí hledala ve Švýcarsku, odkud se po dvou letech vrátila do Česka a společně s přítelem Martinem založila firmu zabývající se kovovýrobou a servisem strojů.

Přestože se točila kolem různorodých oborů, už od svých 17 let snila o vlastním fresh baru - a její sen se postupně vyvinul až v koncept kavárny.

A ne ledajaký. 

Feng šuej jako životní styl

Prostor kavárny je pečlivě navržen podle principů feng šuej. "Někdy před sedmi lety jsem si koupila první knihy o feng šuej a snažila se nějaké drobnosti převést k nám domů. V říjnu 2023 jsem se rozhodla, že této filozofii chci více porozumět, a absolvovala jsem kurz v České škole Feng Shui v Praze," vysvětluje majitelka.

Dnes se Aneta tradičnímu čínskému umění věnuje nejen doma, ale také při úpravách soukromých projektů, domů či kanceláří. "Nejsem architekt, pouze přicházím do domů, kanceláří a hraji si s tím, co tam je. Měním to, předělávám tak, aby to bylo dle principů feng šuej podporujícím prostředím," přibližuje.

Kavárna pro regeneraci

Kavárna Sakura má 100 m² a skládá se z několika zón: hlavní části s velkou sedací soupravou, menších stolků s možností připojení k internetu, prostoru s knihovnou zaměřenou na osobní rozvoj a tuto čínskou filozofii a dětského koutku. "Lidé by měli cítit pohodu, harmonii a odpočinek. Jde o regeneraci," dodává Aneta.

Středobodem interiéru je organická oblá stěna, která sjednocuje prostor a podporuje plynutí energie čchi (qi). "S nápadem oblé stěny přišli architekti, protože ve feng šuej máme rádi oblé tvary a podporuje to plynutí jednoduché energie čchi," vysvětluje.

Volba materiálů a barev byla rovněž pečlivě promyšlená. "Celý prostor mi vyšel, že musí být hodně zemský. Podlaha a stěna spolu barevně korespondují a vzájemně se doplňují. Barvy jsou přizpůsobené mému stylu, mám ráda jednoduchý minimalistický styl. Rostliny, dekorace i vodní stěna jsou v prostoru umístěny dle principů feng šuej," dodává majitelka, jejíž oblíbeným místem je pravý roh sedačky, odkud má přehled o celém prostoru a může hosty přivítat úsměvem. 

Spojil je přístup

Za návrhem interiéru kavárny stojí Monika Zvonková z Desire Group, která s klientkou sdílí podobný vkus i přístup k architektuře. Kromě návrhu se tým Desire podílel i na realizaci interiéru, která trvala pouhých šest týdnů.

"Prostor se nachází v historickém řadovém domě, takže jsme museli splnit požadavky památkářů a vypořádat se s řadou stavebních výzev, které jsou pro takový objekt typické. Interiér byl původně velmi členitý a málo prosvětlený, ale podařilo se nám jej sjednotit, prosvětlit a zároveň podtrhnout koncept feng šuej," dodává Zvonková o realizaci.

Příjemné překvapení

Aneta původně uvažovala o otevření kavárny jinde, nakonec však zvítězil citový vztah k rodnému městu. Po zveřejnění záměru otevření kavárny se setkala s nepříjemnými poznámkami - někteří tvrdili, že se v Uherském Brodě žádná firma dlouho neudrží. Od otevření kavárny se však setkává s pozitivními ohlasy a místo nezeje prázdnotou.

"Kavárna by měla být místem, kde si lidé dají nejen dobrou kávu, ale měli by cítit správné proudění energie a zklidnění," uzavírá Aneta. A architektka potvrzuje, že právě atmosféra a energie prostoru přitahuje hosty zpět: "Reakce jsou pozitivní - lidé se vracejí. Samotný interiér je jen jedna část skládanky. Ten největší kus práce odvádí paní majitelka se svým týmem, kdy neustále přináší vynikající nabídku občerstvení, brunche a workshopy."

Kavárna Sakura je místem, kde se snoubí minimalistický design, pečlivě vybrané materiály, principy feng šuej a především lidská energie. V Uherském Brodě si tak nově můžete vychutnat nejen kávu, ale také pohodu.

