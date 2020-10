Účetních přibývá, chytré a moderní účetnictví je jen jedno! Online účetnictví Trivi

Každý podnikatel potřebuje být efektivní, šetřit čas a peníze. Podnikání se dá zjednodušit, a hlavně zefektivnit pouhým šikovným výběrem účetní firmy a jejím způsobem práce. Není účetnictví jako účetnictví.

Samozřejmě, účetnictví je jen jedno, ale pojetí jeho zpracování se může výrazně lišit. Moderní účetní firma Trivi, která se zabývá komplexní online komunikací, tj. veškeré přebírání podkladů a předávání výstupů podnikateli zpět, nebo přímo státní správě probíhá online. Není třeba docházet do kanceláře, předávat podklady účetní nebo poslíčkovi. V Trivi není nutné setkat se osobně s účetní, vše se vyřizuje online. A to je celé? Není!

Pokrok v účetnictví = klid a pohoda pro podnikatele

Podstata všeho je urytá v originálních systémech a aplikacích, které si Trivi samo vyvíjí a díky kterým se veškerá správa účetnictví, vytěžovaní dat, jejich přenos od klientů k účetní zjednodušuje a zrychluje. Podklady se dají odesílat okamžitě v průběhu celého měsíce, jednotlivé odeslání dokladu podnikateli - klientu Trivi, zabere několik málo vteřin, takže není nutné, aby na konci měsíce složitě hledal, hodiny dával dohromady a zpracovával podklady pro účetní.

Kromě toho nemusí klient Trivi "pouštět" účetní do své datové schránky nebo banky. V Trivi dojde k sekundárnímu propojení s účetním, pokladním systémem, bankou nebo e-shopovým řešením prostřednictvím exportů nebo napojením API. Zákonné povinnosti obstará Trivi zastoupením klienta ze své vlastní datové schránky. Služba je komplexní i z toho pohledu, že je za vše ručeno a veškeré úkony jsou pojištěny a pokud by došlo k chybě, je pokrytá ručením účetní firmou Trivi.

Služby pro radost a ku prospěchu, přehled ve financích i dokladech

Chytré technologie jsou potom součástí komplexních, moderně pojatých služeb. Podnikatel získá přistup do účetního portálu Trivi, k dispozici má také prodlouženou ruku portálu v podobě mobilní aplikace. V portálu nebo aplikaci má každý klient možnost nahlížet do svého účetnictví v relaci 24/7, ať je kdekoliv. Jediné, co potřebuje je mobil nebo počítač a internet. Svým klientům nebo zákazníkům může jednoduše odeslat fakturu z fakturačního sytému, opět pomocí počítače nebo mobilu. Operace je na pár kliků a fakturu odesílá kam je třeba. Vše je bez papírů! Je jedno, zda se jedná o drobného živnostníka, nebo majitele prosperující výrobní firmy s desítkou zaměstnanců. O všechny je postaráno.

Za vším jsou schopné účetní a poradci, se srdcem na pravém místě

Přes výjimečnost všech systémů a aplikací za vším stojí lidé - profesionální, pravidelně školené účetní a daňoví poradci. Celý tým Trivi poskytuje komplexní službu správy účetnictví, řešení daňových povinnosti a kompletní zajištění státní správy a legislativy. Spolu s aplikacemi účetní hlídají za podnikatele, co je potřeba pro zdárný průběh zpracování účetnictví. Podnikatel může vše přenechat týmu účetních a v klidu podnikat bez nutnosti zabývat se papírováním a nudnou byrokracií.

S Trivi můžete v klidu využívat služeb účetnictví online, daňové poradenství online nebo fakturaci online a řadu dalších služeb, a ještě je klientovi k dispozici milá a empatická účetní. V případě, že se chcete dozvědět více, můžete jít na www.trivi.com anebo v případě zájmu o zpracování účetnictví nebo mezd volejte na 800 80 60 40.