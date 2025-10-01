Magazín

U sesterské planety Země se něco děje. V jejím stínu se ukrývá neviditelná hrozba

Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
Zemi mohou ohrožovat asteroidy, které pro astronomy zůstávají "neviditelné". Skryté v záři Slunce a sdílející oběžnou dráhu s Venuší totiž unikají našim teleskopům – a přitom mohou docela dobře křížit dráhu Země. Vědci zároveň varují, že některé z nich by při dopadu dokázaly způsobit zkázu srovnatelnou s explozí stovek megatun výbušnin.
"Naše studie ukazuje, že existuje populace potenciálně nebezpečných asteroidů, které současnými teleskopy nemáme šanci zachytit," tvrdí vědci.
"Naše studie ukazuje, že existuje populace potenciálně nebezpečných asteroidů, které současnými teleskopy nemáme šanci zachytit," tvrdí vědci. | Foto: Shutterstock

Může se stát, že zcela přehlížíme celou populaci asteroidů, které potenciálně představují pro planetu Zemi hrozbu. Ne proto, že bychom o nich nevěděli, ale protože je téměř nemožné je pozorovat. Jsou totiž ukryté jednoduše proto, že z našeho pohledu leží příliš blízko Slunce - a světlo, které odrážejí, zaniká v jeho záři. V prostoru, kde se nachází oběžná dráha Venuše, tak mohou kolem Slunce kroužit stovky dosud neobjevených asteroidů.

Video: Youtube.com

"Naše studie ukazuje, že existuje populace potenciálně nebezpečných asteroidů, které současnými teleskopy nemáme šanci zachytit," vysvětluje astronom Valerio Carruba ze Státní univerzity v Sao Paulu. "Tyto objekty obíhají Slunce, nejsou součástí hlavního pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem, ale nacházejí se mnohem blíže, v rezonanci s Venuší. Jsou však tak obtížně pozorovatelné, že zůstávají neviditelné, i když v budoucnu mohou představovat reálné riziko srážky se Zemí."

Související

Bohyně Venuše. Jediné místo, kde Slunce opravdu vychází na západě

Venuše

Nejde přitom o hypotetické objekty. Dosud astronomové identifikovali dvacet asteroidů, které jsou s Venuší takzvaně koorbitální. Neznamená to, že by obíhaly samotnou planetu, ale že krouží kolem Slunce v synchronizaci s její dráhou - někdy před ní, někdy za ní a jindy v komplikovaných kličkách protínají její dráhu.

O těchto tělesech víme, že jejich pohyb není stabilní. Je silně chaotický a tvary jejich drah se mění na poměrně krátkých časových škálách, v průměru jednou za dvanáct tisíc let. Spolehlivě je dokážeme předpovídat zhruba jen 150 let dopředu. Při náhodné změně oběžné dráhy tak může asteroid opustit relativně stabilní oblast u Venuše a přiblížit se k Zemi - a dokonce křížit její dráhu.

Podle vědců navíc těch dvacet známých objektů představuje pouze malý zlomek celé populace. "Asteroidy o průměru kolem 300 metrů, které by dokázaly vytvořit krátery tři až čtyři a půl kilometru široké a uvolnily by energii odpovídající stovkám megatun, se mohou skrývat právě v této skupině," popisuje Carruba. Dopad v hustě osídlené oblasti by podle něj znamenal rozsáhlou devastaci.

Excentricita je číslo, které udává, jak moc je oběžná dráha tělesa kolem Slunce "protáhlá" oproti kružnici.
Excentricita je číslo, které udává, jak moc je oběžná dráha tělesa kolem Slunce "protáhlá" oproti kružnici. | Foto: Phoenix7777/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Dosud objevené koorbitály mají jedno společné - jejich dráhy jsou poměrně protáhlé, s excentricitou vyšší než 0,38. Excentricita je číslo, které udává, jak moc je oběžná dráha tělesa kolem Slunce "protáhlá" oproti kružnici. Pro srovnání: Země má excentricitu jen 0,017, tedy téměř kruhovou dráhu. Čím je excentricita vyšší, tím je dráha více protáhlá. Díky tomu se tyto objekty mohou dostávat dále od Venuše a blíže k Zemi, kde je někdy lze zahlédnout na soumrakovém nebi.

Carruba a jeho kolegové proto provedli simulace a zkoumali, jak se chovají koorbitály s nižší excentricitou. Zajímalo je, zda mohou ohrožovat Zemi a zda je bude možné zachytit pomocí Observatoře Very C. Rubinové.

Výsledky ukázaly, že i asteroidy s excentricitou pod 0,38 mohou v budoucnu představovat pro Zemi hrozbu. Problém je, že Observatoř je bude schopná pozorovat jen ve velmi omezených časových oknech v určitých obdobích roku. To je pro obranu planety značně nepříjemná skutečnost: těžko se připravovat na nebezpečí, které nevidíme přicházet.

Řešení by mohl nabídnout teleskop umístěný na oběžné dráze kolem Venuše nebo přímo sdílející její dráhu. Takové zařízení by mělo ideální podmínky k tomu, aby tuto část Sluneční soustavy monitorovalo. Připravované mise, například NASA NEO Surveyor, mají právě tento "slepý bod" v hledáčku.

"Ačkoliv průzkumy jako ty z Observatoře Very C. Rubinové mohou v blízké budoucnosti zachytit část těchto asteroidů, domníváme se, že teprve cílená kosmická mise v blízkosti Venuše by mohla zmapovat a objevit všechny zbývající 'neviditelné potenciálně nebezpečné asteroidy' sdílející její dráhu," píší vědci ve svém výzkumu, který publikovali v časopise Astronomy & Astrophysics.

Zdroj: sciencealert.com

Video: Vizualizace sondy EnVision při průzkumu Venuše (15. 1. 2024)

Vizualizace sondy EnVision při průzkumu Venuše | Video: European Space Agency (ESA)
 
Mohlo by vás zajímat

Los Emil zmizel z radaru. Nic se mu nestalo, příčina je technického rázu

Los Emil zmizel z radaru. Nic se mu nestalo, příčina je technického rázu

Vše o Karlu Gottovi - vzpomínky, fotografie, komentáře

Vše o Karlu Gottovi - vzpomínky, fotografie, komentáře
Infografika

Záhadné útoky v Kalifornii. Místní se bojí nečekaně agresivního útočníka

Záhadné útoky v Kalifornii. Místní se bojí nečekaně agresivního útočníka

Věda, umění, sport. Student Metoděj Svoboda je fascinovaný mozkem a hormony štěstí

Věda, umění, sport. Student Metoděj Svoboda je fascinovaný mozkem a hormony štěstí
Magazín.Aktuálně.cz Obsah vesmír lifestyle planeta Země venuše slunce astronomie observatoř

Právě se děje

Aktualizováno před 4 minutami
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

ŽIVĚ
"Zlodějina." Kremlu vadí evropský plán na využití ruských aktiv pro Ukrajinu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 6 minutami
Mise splněna! Talentovaní studenti vědí, že rakovina není jen hrozbou, ale i výzvou
8:14

Mise splněna! Talentovaní studenti vědí, že rakovina není jen hrozbou, ale i výzvou

Aktuálně.cz přináší rozhovor s mladými nadějnými studenty, kteří si na týden vyzkoušeli vědeckou práci díky Národnímu ústavu pro výzkum rakoviny.
Aktualizováno před 6 minutami
Priske má před Iry respekt. Do sestavy Sparty se z marodky vrací Haraslín

Priske má před Iry respekt. Do sestavy Sparty se z marodky vrací Haraslín

Kapitán Lukáš Haraslín v posledních dnech trénoval s fotbalisty Sparty a bude součástí kádru na čtvrteční zápas Konferenční ligy se Shamrock Rovers.
před 17 minutami
Jedna z nejstrašlivějších zbraní. Ukrajinské drony našly termobarické raketomety
0:39

Jedna z nejstrašlivějších zbraní. Ukrajinské drony našly termobarické raketomety

Ukrajinskému pluku Achilles se povedl významný úspěch, když pomocí dronů FPV sestřelil dva legendární ruské raketomety TOS-1A.
před 20 minutami
Fico na poslední chvíli neodletěl na summit EU do Kodaně, důvodem je zdraví

Fico na poslední chvíli neodletěl na summit EU do Kodaně, důvodem je zdraví

Slovenský premiér Robert Fico neodletěl na středeční neformální summit EU v Kodani, důvodem je zhoršení zdravotních problémů předsedy vlády.
před 54 minutami

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček
31:00
před 1 hodinou
"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy
2:32

"To by měli zakázat." Sporný tah Rusce nevyšel, Nosková boří národní rekordy

Linda Nosková došla do čtvrtfinále velké "tisícovky" v Pekingu a v živém žebříčku už klepe na brány nejlepší světové dvacítky.
Další zprávy