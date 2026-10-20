U Marsu obíhá podivné těleso. Japonci vyslali sondu pro vzorek, který může přepsat historii

Desítky sond už zkoumaly Mars, ale jedno z nejzáhadnějších míst v jeho blízkosti zůstává pro vědce téměř nedotčeným světem. Japonsko nyní vyslalo do vesmíru výpravu, která má za úkol z místa odebrat a následně dopravit na Zemi deset gramů tamní horniny. Mise za stovky milionů dolarů může změnit naše představy o vzniku planet, původu vody i podmínkách, které umožnily vznik života.
Japonsko zahájilo jednu z nejambicióznějších vesmírných výprav posledních let. Nová raketa H3 odstartovala v noci z pondělí na úterý středoevropského času z kosmodromu Tanegašima se sondou Martian Moons eXploration (MMX), která zamířila k Phobosu, většímu ze dvou měsíců Marsu. Pokud všechno vyjde podle plánu, v roce 2031 přiveze na Zemi první vzorky hornin z některého z měsíců rudé planety.
„Navzdory jejich možnému významu jsme měsíce Marsu dosud nikdy důkladně neprozkoumali. Představují nejdůležitější dosud nezdolané hory ve sluneční soustavě,“ řekl agentuře AP vedoucí projektu Jasuhiro Kawakacu z japonské vesmírné agentury JAXA.
Zatímco Mars od šedesátých let navštívily desítky kosmických sond, jeho dva malé měsíce Phobos a Deimos zůstávají záhadou. Obě nepravidelná tělesa připomínají spíše obrovské brambory než náš Měsíc. Jejich jména pocházejí z řecké mytologie: Fobos a Deimos zosobňovali strach a hrůzu a byli syny boha války Area, jehož římským protějškem byl Mars.
Vědci dodnes nevědí, odkud se oba měsíce vzaly. Podle jedné hypotézy jde o někdejší planetky, které zachytila gravitace Marsu. Druhá možnost předpokládá, že měsíce vznikly z trosek po dávné srážce planety s jiným velkým kosmickým tělesem. Rozhodnout mezi těmito scénáři by mohla právě analýza hornin.
Gravitace bude problém
„Rozborem vzorků půdy téměř jistě dokážeme dospět k závěru,“ uvedl hlavní vědecký pracovník mise Kijoši Kuramoto.
Phobos měří v nejdelším rozměru přibližně 27 kilometrů a kolem Marsu oběhne zhruba třikrát za pozemský den. Od povrchu planety ho dělí přibližně šest tisíc kilometrů. Vědci předpokládají, že se na něm mohly během miliard let usazovat také částice, které dopady meteoritů vyvrhly z Marsu do vesmíru.
Podle odhadů agentury JAXA může materiál původem z rudé planety tvořit přibližně jednu desetinu procenta odebraných vzorků. I takové množství by mohlo přinést cenné informace o dávné historii Marsu, včetně jeho někdejšího prostředí a případných podmínek pro život. Vědci však nepředpokládají, že by samotná přítomnost marsovského materiálu automaticky znamenala objev stop života.
K Marsu má MMX dorazit v srpnu 2027. Následující tři roky stráví průzkumem Phobosu, jehož povrch pokrývají krátery a množství nezpevněného materiálu. Součástí mezinárodní výpravy je také francouzsko-německé robotické vozítko Idefix, které prozkoumá terén a pomůže vybrat bezpečné místo pro odběr hornin.
Právě přistání představuje jednu z nejobtížnějších částí celé mise. Phobos má mimořádně slabou gravitaci, přibližně dvě tisíciny pozemské. Sonda proto využije čtyřnohé přistávací zařízení s tlumiči, aby při dosednutí neodskočila od povrchu.
Japonští odborníci plánují dva odběry na různých místech. Pomocí vlastního vrtacího zařízení chtějí získat materiál přibližně z dvoucentimetrové hloubky.
Americký systém využije stlačený plyn, který uvolní povrchové částice a dopraví je do sběrné nádoby. Celkem má sonda shromáždit nejméně deset gramů vzorků.
Na projektu spolupracují také NASA, Evropská kosmická agentura ESA a vesmírné organizace Francie a Německa. Přístroje budou analyzovat chemické složení měsíce, jeho povrch a radiační prostředí. Získané poznatky mohou jednou pomoci také při plánování pilotovaných výprav k Marsu.
Cestou zpět má sonda prozkoumat také druhý marsovský měsíc Deimos. V roce 2031 potom návratové pouzdro s horninami zamíří do zemské atmosféry a přistane v Austrálii.
Pokud mise uspěje, vědci poprvé získají možnost zkoumat materiál z měsíce Marsu přímo v pozemských laboratořích. A pouhých deset gramů kosmického prachu by mohlo rozhodnout spor, který astronomy zaměstnává už desítky let.
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Zdroj: JAXA, AP, The Guardian , DLR, NASA
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