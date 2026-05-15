U dánských břehů vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zřejmě je to Timmy

U dánského ostrova Anholt vyplavilo moře mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím a uhynulo pravděpodobně už před nějakou dobou, informovala dánská tisková agentura Ritzau s odvoláním na úřad pro ochranu životního prostředí Miljöstyrelsen.
Německá média spekulují, že by se mohlo jednat o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl vypuštěn do Severního moře.
Dánská televize TV2 s odvoláním na místního ochranáře Mortena Abildströma napsala, že uhynulé zvíře je pravděpodobně keporkak. Mršina je dlouhá deset až 15 metrů. Podle dánských médií není nyní v plánu mrtvé zvíře vyprošťovat. Německý bulvární deník Bild ale napsal, že se ještě dnes úřady pokusí při odlivu odebrat vzorek DNA z uhynulé velryby. Pomoci by k identifikaci mohla také fotografie ploutve.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba, kterou německá média pojmenovala Timmy, ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři a v noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a zvíře mohlo vyplout do hlubších vod. Opakovaně ale zůstávalo vězet na mělčině, naposledy u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Soukromá záchranná iniciativa nakonec přistoupila k jeho odtažení na volné moře ve člunu, jehož nákladní prostor je možné zčásti zatopit. Vypustila jej 2. května v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem.
Odborníci na mořskou biologii celou záchrannou akci dlouhodobě kritizovali. Několik dní po vypuštění uvedli, že je Timmy pravděpodobně mrtvý, protože byl příliš slabý na to, aby přežil. Podle Bildu ani soukromá iniciativa, která velrybu vyprostila a odvezla Skagerraku, nyní neví, zda je mrtvá velryba vyplavená u Anholtu skutečně Timmy. Sledovací zařízení, které keporkakovi údajně připevnili záchranáři na tělo, nefungovalo správně.
Záchrannou akci financovali chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady v dubnu všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly, nicméně aktivity soukromé iniciativy tolerovaly. Záchrannou akci, kterou pečlivě sledovala německá média i část veřejnosti, provázela ale řada sporů uvnitř týmu i zjevná pochybení.
