Budova v centru Prahy "založila" vlastní styl. Čím je Legiobanka výjimečná?

Poslanec Jan Farský může mít problém s odstoupením od mandátu takzvaným notářským zápisem, řekl ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Farský již minulý týden odletěl do USA. Notářský zápis na dálku je typ zápisu, který může notář s účastníkem sepsat, aniž by se spolu fyzicky potkali na jednom místě. Pokud se nenajde řešení do týdne, bude se muset Farský vrátit do Česka, uvedl Blažek.