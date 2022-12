Turné čtyř můstků bude jedním z vrcholů sezony. Uspějou na skokanském svátku i Češi?

Jeden z vrcholů sezony skokanů na lyžích se blíží – slavné Turné čtyř můstků. Prestižní podnik každoročně patří mezi nejsledovanější závody v roce a letošní již 71. ročník nebude výjimkou.

Čtyřdílná série začne 29. prosince v německém Oberstdorfu a pokračovat bude novoročním závodem v Garmisch-Partenkirchenu. Následně se skokani přesunou do Rakouska, kde je čekají můstky v Innsbrucku a na závěr 6. ledna v Bischofshofenu. Na závodech uvidíme i české skokany, favority na trofej Zlatého orla jsou ovšem tentokrát jiní.

Turné čtyř můstků je každoročně svátkem celé sezony pro skokany i fanoušky. Není to jen tradičním termínem na přelomu roku, ale i bohatou historie celého podniku, která odstartovala již v roce 1952. Skokanský seriál od té doby pamatuje desítky dramatických bitev, v nichž dvakrát triumfovali také Češi. Na Jiřího Rašku, jenž Turné ovládl v roce 1971, navázal před sedmnácti lety Jakub Janda. Závody navíc každý rok doprovází skvělá atmosféra, kterou pod můstky vytvářejí desetitisíce hlasitých fanoušků. Ti se po chudších covidových letech na letošní závody u našich sousedů obzvlášť těší.

Loňský jubilejní 70. ročník suverénně ovládl japonský skokan Rjoju Kobajaši, který vyhrál tři závody Turné a navázal na svůj titul z roku 2019. Do letošní sezony se však Japonec rozjel pomaleji a mezi největší favority budou patřit spíš jeho konkurenti. Kotel domácích fanoušků bude tlačit hlavně svá želízka v ohni v čele s hvězdným Stefanem Kraftem. Silní budou i Poláci, kteří budou spoléhat mimo jiné i na trojnásobného vítěze Kamila Stocha, a jako každý rok také Norové. Turné ovšem ve své dlouhé historii zná i díky svému unikátnímu vyřazovacímu systému celou řadu nečekaných vítězů. Bude to i případ letošního ročníku? Na to si můžete vsadit s bonusem u Fortuny.

V překvapení budou určitě doufat i čeští fanoušci. Ti sice v posledních letech na úspěchy spíše jen nostalgicky vzpomínají, protože při loňském ročníku žádný z českých skokanů ani nebodoval, ale povánoční termín přímo vybízí ke skokanským zázrakům. Národní tým bude stát hlavně na pětinásobném vítězi závodu Světového poháru Romanu Koudelkovi. Zkušený reprezentant v letošní sezoně zatím marně hledá dřívější formu, z minulosti už ovšem ví, jaké je to být na Turné mezi prvními pěti. Trenér Vasja Bajc zároveň hledá nového Rašku nebo Jandu i mezi talentovanými mladíky, kterých má v týmu hned několik. Prolomit smůlu nepříznivých výsledků právě při prestižním seriálu by jistě mohlo pomoci obrátit zatím nepovedenou sezonu k lepšímu!

