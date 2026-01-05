První letošní aukce na slavném tokijském rybím trhu Tojosu přepsala dějiny. Japonský podnikatel Kijoši Kimura, kterému nikdo neřekne jinak než „Král tuňáků“, vydražil obřího tuňáka obecného za astronomických 510,3 milionu jenů. V přepočtu tak za jedinou rybu zaplatil více než 67 milionů korun. Za tuhle cenu by šlo v Praze koupit vilu.
Pondělní aukce, která tradičně začíná ještě před úsvitem kolem páté hodiny ranní, přinesla napínavý souboj. Vítězný exemplář vážící 243 kilogramů byl uloven ve vodách u přístavu Óma v prefektuře Aomori, což je lokalita proslulá těmi nejkvalitnějšími kusy.
Rekord, který zaskočil i vítěze
Vítěznou nabídku podala společnost Kiyomura Corp, která provozuje populární řetězec restaurací Sushi Zanmai. Sám majitel Kijoši Kimura přiznal, že ho finální částka překvapila.
„Myslel jsem, že se nám podaří koupit o něco levněji, možná kolem 300 až 400 milionů, ale cena prudce vzrostla, než jsme se nadáli,“ uvedl Kimura pro agenturu AFP s tím, že doufá, že tento „šťastný tuňák“ pomůže letos nastartovat japonskou ekonomiku.
Pro Kimuru není rekordní cena jen rozmarem, ale promyšleným marketingovým tahem. Přestože za rybu zaplatil v přepočtu téměř 280 tisíc korun za kilogram, v jeho restauracích se bude prodávat za běžné ceny. „Chci, aby si naši zákazníci pochutnali na nejlepším tuňákovi a začali rok s pocitem štěstí,“ dodal.
V Japonsku se věří, že první vyhraná aukce roku přináší podniku prosperitu. Rekord z roku 2019, kdy Kimura zaplatil 333,6 milionu jenů, letos překonal o více než 170 milionů jenů.
Luxus pro každého
Tato tradice přitahuje pozornost světa již desítky let. Dříve se velkolepé aukce konaly na legendárním trhu Cukiži, který ale v roce 2018 zavřel a přesunul se do modernějších prostor v Tojosu. I přes změnu lokality a rostoucí tlak ekologů na ochranu tuňáka obecného, jenž je považován za ohrožený druh, zůstává první aukce symbolem prestiže.
Zatímco běžný tuňák se prodává za zlomek této ceny, první aukce roku je spíše než o mase o národní hrdosti a politických gestech – letos Kimura svou koupí podpořil i vizi vlády premiérky Sanae Takaičiové, která slíbila oživení hospodářského růstu země.
Zdroj: BBC
