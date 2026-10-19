Většina lidí se snaží tělesného tuku zbavit. Ne všechny jeho druhy ale fungují stejně. Rozsáhlá studie publikovaná v časopise Nature zjistila, že lidé s aktivním hnědým tukem mívají méně často cukrovku, některá onemocnění srdce a cév i psychiatrické potíže včetně deprese a úzkosti. Vědci teď zkoumají, co za touto souvislostí stojí.
Když se řekne tělesný tuk, většina lidí si představí zásobu energie, které se chce zbavit. V těle ale existuje i tuk, který energii naopak spotřebovává. Říká se mu hnědý tuk a jeho hlavním úkolem je vytvářet teplo. Právě tento typ tkáně nyní vědci spojují s překvapivě širokou škálou zdravotních výhod.
Studie zveřejněná v odborném časopise Nature zahrnula data od více než 101 tisíc lidí. Výzkumníci zjistili, že lidé, u nichž se podařilo zachytit aktivní hnědý tuk, měli méně často několik metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. Překvapivým zjištěním byla také souvislost s nižším výskytem některých psychiatrických potíží, zejména deprese a úzkosti.
„Jde o jednu z nejkomplexnějších a pravděpodobně nejvýznamnějších prací v tomto oboru,“ komentoval výsledky Shingo Kajimura, molekulární biolog z Harvard Medical School v americkém Bostonu.
Tuk, který energii spaluje
Bílý tuk, který si lidé obvykle spojují s nadváhou, slouží především jako zásobárna energie. Hnědý tuk má jinou funkci: spaluje živiny a uvolňuje jejich energii ve formě tepla. Organismus jej využívá zejména k udržování tělesné teploty.
Větší význam má u novorozenců, kteří ještě neumí teplotu účinně regulovat. Dlouho se předpokládalo, že u dospělých hnědý tuk prakticky mizí. V roce 2009 ale několik vědeckých týmů nezávisle na sobě potvrdilo, že se nachází také v těle dospělých.
Typicky se vyskytuje v oblasti krku, nad klíčními kostmi, v podpaží a v hrudníku. Na rozdíl od bílého tuku obsahuje velké množství mitochondrií, buněčných struktur, které se podílejí na přeměně živin na energii. Právě díky nim získává tkáň charakteristické zbarvení.
Hnědý tuk není stále stejně aktivní. Jeho buňky se zapojují do tvorby tepla při vystavení chladu. Vědci proto v nové studii nehledali jen samotnou tukovou tkáň, ale zaměřili se na její aktivní podobu – tedy na místa, kde skutečně probíhá zvýšená spotřeba energie.
Více než sto tisíc lidí na snímcích
Vědci pod vedením Paula Cohena z Rockefellerovy univerzity v New Yorku prozkoumali zdravotní údaje a snímky více než 101 tisíc pacientů, kteří se léčili s rakovinou. Aktivní hnědý tuk našli u necelých devíti tisíc z nich.
K jeho odhalení využili vyšetření PET a CT. Pacienti před ním dostali malé množství radioaktivně značené glukózy, tedy cukru, který tělo využívá jako zdroj energie. Na snímcích pak vědci viděli, kde ji tkáně spotřebovávají. Pomocí umělé inteligence následně dokázali množství aktivního hnědého tuku přesněji vyhodnotit.
Poté porovnali výsledky vyšetření se zdravotními záznamy pacientů. Ukázalo se, že lidé s aktivním hnědým tukem méně často trpěli cukrovkou druhého typu, vysokým krevním tlakem a některými nemocemi srdce a cév. Nový výzkum navíc odhalil souvislost mezi hnědým tukem a nižším výskytem některých psychických potíží.
Co má tuk společného s depresí?
Proč by aktivní hnědý tuk mohl souviset s nižším výskytem deprese a úzkosti, zatím není jasné. Jedním z možných vysvětlení je celkově příznivější metabolické zdraví. Čísla ukazují, že rozdíl nebyl zanedbatelný. U lidí s hnědým tukem byly statistické šance na výskyt depresivní epizody o 32 procent nižší než u lidí, u nichž vědci tuto tkáň nezachytili. U úzkostných poruch byl rozdíl 22 procent.
„Lidé s kardiovaskulárními onemocněními a metabolickými poruchami mají podle některých studií vyšší riziko deprese a úzkosti,“ uvedl pro Nature spoluautor výzkumu Nicolás Gómez-Banoy z Rockefellerovy univerzity. Pokud mají lidé s aktivním hnědým tukem zdravější metabolický profil, mohlo by to podle něj souviset i s menším výskytem psychiatrických potíží.
Jak zvýšit aktivitu hnědého tuku
Hnědý tuk dokáže aktivovat chlad, není ale jasné, zda otužování může lidem pomoci předcházet nemocem. „Většina lidí nemá chlad ráda,“ poznamenal Paul Cohen z Rockefellerovy univerzity. Vědci proto hledají i jiné možnosti. Lék mirabegron, který se používá při léčbě potíží s močovým měchýřem, sice hnědý tuk aktivuje, může však mít nežádoucí účinky na srdce a cévy.
Nová studie naznačila další možnost: léky na vysoký krevní tlak. Jeden z nich, losartan, zvýšil aktivitu hnědého tuku při pokusech na buňkách a myších. Zda bude podobně působit i u lidí a zda by mohl přinést zdravotní výhody, ale musí ověřit další výzkum.
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Zdroj: nature.com, nih.gov
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