Tuhle vilu můžete znát z televize. Viktoriánské sídlo v zajetí duchařiny je na prodej

Na první pohled sídlo působí velmi klidně. Celý interiér je laděn v nadčasovém stylu a zachovává viktoriánského ducha, včetně nádherných vitrážových oken ve stylu Tiffany.
Televizní lovci duchů zaznamenali nevysvětlitelné zvuky, pohybující se světelné koule a záhadné stopy, jejichž původ zůstává neobjasněn. Současní majitelé přiznávají, že zprvu příběhům o paranormálních jevech nevěřili. Jenže po roce bydlení v domě si prý sami museli přiznat, že se tu děje něco podivného. I proto chtějí dům, který se nachází v klidné části Bayportu, prodat.
Když se řekne strašidelný dům, mnohým se možná vybaví temná silueta, skřípající dveře, chlad a tajemná postava, která se zjevila v okně na pouhý okamžik. Jedno takové místo prý skutečně existuje. V malebném Bayportu v New Yorku stojí majestátní viktoriánské sídlo z roku 1860, kde se luxusní bydlení s bohatou historii střetává s pořádnou porcí nadpřirozena.

Dům, známý z televizního pořadu Ghost Hunters, je aktuálně na trhu za 1,67 milionu dolarů, tedy zhruba 35 milionů korun, a rozhodně má co nabídnout. Jak milovníkům architektury a designu, tak těm, kdo věří na duchy.

Na první pohled sídlo působí velmi klidně. Oplocený pozemek zdobí pečlivě udržovaná zahrada s keři, květinami a jezírkem. Dominantní veranda vás zavede do přízemí, kde najdete honosné foyer s ručně vyřezávaným dřevěným obložením, původní krb a elegantní salonek.

Ve znamení luxusu

Celý interiér je laděn v nadčasovém stylu a zachovává viktoriánského ducha, včetně nádherných vitrážových oken ve stylu Tiffany. Ve vile se nachází sedm ložnic, pět koupelen, dvě obývací místnosti, zimní zahrada, oddělená toaleta a jídelna, která přímo vybízí k pořádání sešlostí s duchovní či ezoterickou tématikou.

Kuchyně přímo pro šéfkuchaře navazuje na další společenský prostor - ideální pro večery s rodinou či přáteli. A když vystoupáte po velkolepém schodišti, ocitnete se v klidové zóně domu, kde najdete prostorné ložnice a luxusní koupelnu s mramorovým obkladem.

To však není vše. Sídlo nabízí veškerý komfort, který si lze přát: venkovní bazén, vířivku, vestavěný gril, výběh pro psy a prostornou garáž. Každý kout domu je promyšlený a přitom věrný době svého vzniku. Rozmístěná umělecká díla podtrhují atmosféru viktoriánského života - jako by se čas v některých místnostech skutečně zastavil.

Nevysvětlitelné jevy a odvaha

Ale vraťme se k tomu, co dům odlišuje od všech ostatních. Záhadná minulost sídla přilákala pozornost kamer. Kromě HGTV pořadu If These Walls Could Talk zde natáčel i slavný tým z Ghost Hunters, který v domě strávil čtyři noci. 

Televizní lovci duchů zaznamenali nevysvětlitelné zvuky, pohybující se světelné koule a záhadné stopy, jejichž původ zůstává neobjasněn.

Současní majitelé přiznávají, že zprvu příběhům o paranormálních jevech nevěřili. Jenže po roce bydlení v domě si prý sami museli přiznat, že se tu děje něco podivného. I proto chtějí dům, který se nachází v klidné části Bayportu, prodat.

Záhadné, majestátní a nádherně zachované sídlo tedy čeká na svého dalšího majitele. Zda si někdo v tomto domě ještě troufne žít, je nejisté. 

