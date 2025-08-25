Tuhle vilu můžete znát z televize. Viktoriánské sídlo v zajetí duchařiny je na prodej

Dům, známý z televizního pořadu Ghost Hunters, je aktuálně na trhu za 1,67 milionu dolarů, tedy zhruba 35 milionů korun, a rozhodně má co nabídnout. Jak milovníkům architektury a designu, tak těm, kdo věří na duchy.
Na první pohled sídlo působí velmi klidně. Oplocený pozemek zdobí pečlivě udržovaná zahrada s keři, květinami a jezírkem. Dominantní veranda vás zavede do přízemí, kde najdete honosné foyer s ručně vyřezávaným dřevěným obložením, původní krb a elegantní salonek.
Ve znamení luxusu
Celý interiér je laděn v nadčasovém stylu a zachovává viktoriánského ducha, včetně nádherných vitrážových oken ve stylu Tiffany. Ve vile se nachází sedm ložnic, pět koupelen, dvě obývací místnosti, zimní zahrada, oddělená toaleta a jídelna, která přímo vybízí k pořádání sešlostí s duchovní či ezoterickou tématikou.
Kuchyně přímo pro šéfkuchaře navazuje na další společenský prostor - ideální pro večery s rodinou či přáteli. A když vystoupáte po velkolepém schodišti, ocitnete se v klidové zóně domu, kde najdete prostorné ložnice a luxusní koupelnu s mramorovým obkladem.
To však není vše. Sídlo nabízí veškerý komfort, který si lze přát: venkovní bazén, vířivku, vestavěný gril, výběh pro psy a prostornou garáž. Každý kout domu je promyšlený a přitom věrný době svého vzniku. Rozmístěná umělecká díla podtrhují atmosféru viktoriánského života - jako by se čas v některých místnostech skutečně zastavil.
Nevysvětlitelné jevy a odvaha
Ale vraťme se k tomu, co dům odlišuje od všech ostatních. Záhadná minulost sídla přilákala pozornost kamer. Kromě HGTV pořadu If These Walls Could Talk zde natáčel i slavný tým z Ghost Hunters, který v domě strávil čtyři noci.
Televizní lovci duchů zaznamenali nevysvětlitelné zvuky, pohybující se světelné koule a záhadné stopy, jejichž původ zůstává neobjasněn.
Současní majitelé přiznávají, že zprvu příběhům o paranormálních jevech nevěřili. Jenže po roce bydlení v domě si prý sami museli přiznat, že se tu děje něco podivného. I proto chtějí dům, který se nachází v klidné části Bayportu, prodat.
Záhadné, majestátní a nádherně zachované sídlo tedy čeká na svého dalšího majitele. Zda si někdo v tomto domě ještě troufne žít, je nejisté.