Vlak na Srí Lance smetla tsunami. Z Královny moře se stala největší železniční rakev

Dan Poláček
Šárka Nádeníčková
Dan Poláček,Šárka Nádeníčková

Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.

Největší železniční tragédie v dějinách

Poškozený vagon osobního vlaku Královna moře po tsunami, vesnice Peraliya u Telwatty, Srí Lanka, 26. prosince 2004.
Poškozený vagon osobního vlaku Královna moře po tsunami, vesnice Peraliya u Telwatty, Srí Lanka, 26. prosince 2004.Foto: Green Hope organization / Wikipedia / Public domain

Nedělní ráno 26. prosince 2004 krátce po 6:50 vyjel z hlavního města Colombo expres č. 50 zvaný Královna moře, který mířil podél jihozápadního pobřeží Srí Lanky do Matary. Kvůli vánočním prázdninám a buddhistickému svátku úplňku byl extrémně přeplněný. Asi tři hodiny po odjezdu ho u pobřeží Peraliya zasáhla tsunami, kterou vyvolalo jedno z nejsilnějších zemětřesení v historii. Osmivagonovou soupravu vlny doslova smetly z kolejí. Zahynulo až 1700 lidí, jedná se tak o nejhorší železniční katastrofu v dějinách.

