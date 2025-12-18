Měla to být idylická sváteční neděle. 26. prosince 2004 stovky lidí mířily vlakem na rodinné oslavy nebo za odpočinkem k oceánu. Nikdo to ráno netušil, že pro mnohé z nich to bude poslední jízda v životě. Expres s názvem „Královna moře“ smetla vlna tsunami a proměnila ho v kovovou past, ve které zahynulo přes 1700 lidí.
Největší železniční tragédie v dějinách
Nedělní ráno 26. prosince 2004 krátce po 6:50 vyjel z hlavního města Colombo expres č. 50 zvaný Královna moře, který mířil podél jihozápadního pobřeží Srí Lanky do Matary. Kvůli vánočním prázdninám a buddhistickému svátku úplňku byl extrémně přeplněný. Asi tři hodiny po odjezdu ho u pobřeží Peraliya zasáhla tsunami, kterou vyvolalo jedno z nejsilnějších zemětřesení v historii. Osmivagonovou soupravu vlny doslova smetly z kolejí. Zahynulo až 1700 lidí, jedná se tak o nejhorší železniční katastrofu v dějinách.
Největší železniční tragédie v dějinách
Nedělní ráno 26. prosince 2004 krátce po 6:50 vyjel z hlavního města Colombo expres č. 50 zvaný Královna moře, který mířil podél jihozápadního pobřeží Srí Lanky do Matary. Kvůli vánočním prázdninám a buddhistickému svátku úplňku byl extrémně přeplněný. Asi tři hodiny po odjezdu ho u pobřeží Peraliya zasáhla tsunami, kterou vyvolalo jedno z nejsilnějších zemětřesení v historii. Osmivagonovou soupravu vlny doslova smetly z kolejí. Zahynulo až 1700 lidí, jedná se tak o nejhorší železniční katastrofu v dějinách.
Země se zachvěla tisíc šest set kilometrů daleko
V 7:58:53 místního času zasáhlo 26. prosince 2004 pobřeží indonéské Sumatry zemětřesení o magnitudě 9,1–9,3, jedno z nejsilnějších v moderní historii. V oblasti Sundského příkopu se náhle pohnuly tektonické desky: Indická se posunula pod Barmskou a na úseku dlouhém asi 1300 kilometrů se mořské dno místy zvedlo až o pět metrů. Vzniklé vlny tsunami se začaly šířit rychlostí 500 až 800 kilometrů za hodinu. Seismologická stanice zemětřesení na Srí Lance zaznamenala, ale s epicentrem vzdáleným 1600 kilometrů ho považovala za neškodné. Za 2,5 až tři hodiny ale vlny dorazily k pobřeží a v mělkých vodách prudce zesílily.
Selhání, které stálo stovky životů
Když první zprávy o tsunami dorazily ráno do dispečerské kanceláře v Maradaně, úředníci se okamžitě snažili zastavit vlaky jedoucí po pobřežní trati. U osmi se jim to podařilo, ale Královna moře pokračovala dál, protože ve stanicích nebyl nikdo, kdo by ji na nebezpečí upozornil a Srí Lanka v té době neměla funkční systém varování. Trať vedla těsně u oceánu, a když vlak dorazil do vesnice Peraliya, tsunami ho smetla. Většina cestujících, včetně strojvedoucího a jeho asistenta, zahynula.
První vlna přinesla falešnou naději
První obrovská vlna tsunami zasáhla vesnici Peraliya v 9:30. Vlak Královna moře právě projížděl kolem, když ho začala obklopovat voda. Expres se zastavil a lidé vyšplhali na střechy vagonů. Věřili totiž, že tady budou v bezpečí. Ale nestalo se tak. První vlna způsobila paniku, vlak zůstal stát. Když voda ustoupila, zavládlo mezi vlnami ticho. Zdánlivé. O deset minut později dorazila mnohem silnější druhá vlna, která byla smrtící.
Železný kolos kapituloval před oceánem
Obrovská stěna vody vysoká sedm a půl až devět metrů, která se přiřítila v 9:40, smetla vlak z tratě jako hračku. Srazila a rozdrtila všechny, kteří hledali úkryt za vagony, a vymrštila lidi ze střech. Osm vagonů se naplnilo vodou a mnoho cestujících uvnitř se utopilo, vlak byl totiž tak přecpaný lidmi, že dveře nešly otevřít. Lokomotivu vlna odhodila desítky metrů daleko, strojvedoucí Janaka Fernando s asistentem Sivaloganathan zahynuli. Když voda ustoupila, zůstalo jen torzo vlaku a ticho přerušované nářkem těch, kteří přežili.
Nikdo nevěděl, kde mrtvý vlak leží
Místní úřady a záchranné služby čelily extrémnímu přetížení, tsunami je navíc sama poškodila, takže okamžitá záchrana cestujících nebyla možná. Několik hodin dokonce nikdo nevěděl, kde se vlak nachází. Až odpoledne ho objevila armádní helikoptéra. Desítky těžce zraněných zemřely v troskách, mnoho mrtvých záchranáři vytáhli až o několik dní později. Podle odhadů přežilo jen asi 150 lidí, obětí bylo minimálně 1 700. Vesnici Peraliya zemětřesení téměř smetlo ze zemského povrchu, stát zůstalo jen několik budov. Více než 200 těl, která se nikdy nepodařilo identifikovat, bylo pohřbeno při buddhistickém obřadu v blízkosti zničené železniční tratě.
Co prozradily vědecké analýzy devastace
První týdny po katastrofě provedli vědci terénní průzkumy a GPS mapování více než 200 míst. Analýza sedimentů odhalila písčité usazeniny tsunami dva až dvacet dva centimetrů tlusté na ploše sto dvacet až sto čtyřicet kilometrů čtverečních. Vlny u pobřeží dosahovaly rychlosti dva až čtyři metry za sekundu a v místě vlakové katastrofy měly výšku v rozmezí 7,5 až 9 metrů. Sahaly tak dva až tři metry nad střechu vlaku. Rekonstrukce z roku 2021 a dlouhodobé studie paleotsunami ukázaly, že megatsunami se v Indickém oceánu vyskytují v intervalech stovek až tisíců let. Proti takové síle přírody nemá železniční vlak sebemenší šanci.
Příběhy těch, kdo unikli smrti
Navzdory obrovskému rozsahu tragédie se někteří lidé dokázali zachránit. Daya Wijaya Gunawardana, 62letý majitel restaurace z Colomba, strávil 54 minut uvězněný ve vagónu, než unikl ven oknem a našel svou dceru a syna, kteří přežili bez vážného zranění. Danny Shahaf, izraelský turista, přežil také, dokonce se pokoušel pomoct ženě s dítětem a protlačit je oknem. To se mu ale nepodařilo, voda totiž okno zavřela a naplnila vagon. Štěstí v neštěstí měl i 25letý Shenth Ravindra, který z vlaku utekl na dům a skončil jen s poraněnou nohou. Snad nejobdivuhodnější příběh se pojí s průvodčím W. Karunatilakovim: katastrofu přežil a po čase se vrátil ke své práci na železniční trati Colombo–Galle.
Lokomotiva s vlnou se vrací každý rok
Na katastrofu místní nezapomněli ani po dvaceti letech. První výroční ceremonie se konaly v obnovené vesnici Peraliya podél opravené železniční tratě Colombo–Galle. Lokomotivu č. 591 Manitoba spolu se dvěma vagony se podařilo zachránit, opravit a přestavět na pojízdný památník. Na boku lokomotivy přibyla namalovaná vlna jako symbol tsunami. Od roku 2008 se vlak každoročně 26. prosince vrací do Peraliye, kde následuje chvíle ticha a náboženské obřady, při kterých se vzpomíná na přibližně 1 270 obětí pohřbených v hromadných hrobech. V obci vzniklo také Tsunami muzeum s dochovaným vagónem.
Srí Lanka v bezpečí?
Absence varovného systému, selhání komunikace, blízkost tratě k pobřeží, přeplněné vagony a ničivá síla druhé vlny. To všechno byly příčiny, kvůli kterým se katastrofa u Peraliye do dějin zapsala jako největší železniční tragédie. Vědecké analýzy potvrdily, že tsunami vyvolalo podmořské zemětřesení o magnitudě 9,1 až 9,3, zkázu pak dokonal úzký kontinentální šelf a strmý svah, který vlny u pobřeží zrychlil a zvýšil. Katastrofa vedla v roce 2006 ke vzniku Indian Ocean Tsunami Warning System, zlepšily se evakuační procedury i vzdělávací programy. Ani přesto všechno ale Srí Lanka není kvůli své geografické poloze v bezpečí. Megatsunami v Indickém oceánu mají opakovací periodu čtyři sta dvacet až sedm set padesát let.
ŽIVĚ"Neodejdeme, dokud nevyřešíme peníze pro Ukrajinu." V Bruselu začal klíčový summit EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtek před začátkem summitu EU prohlásila, že neodejde bez vyřešení dalšího financování Ukrajiny. Podobně se vyjádřil i šéf Evropské rady António Costa. "Zcela podporuji Belgii," dodala von der Leyenová. Belgický premiér Bart De Wever předtím řekl, že požaduje, aby celá EU nesla riziko při využití zmrazených ruských aktiv na pomoc Ukrajině.
„Omnikin černá!” Při kin-ballu si užije zábavu každý, Češi v něm navíc září
Co láká dnešní děti? Netradiční sportovní hry. Jedna z nich se jmenuje kin-ball a mohou ji hrát opravdu všichni – pohybově zdatní, méně zdatní, úplní nesportovci. Představujeme ji v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz.
Till Lindemann z Rammsteinů vystoupí v Praze. Přijede s provokativní show Meine Welt
Frontman německé skupiny Rammstein Till Lindemann ve čtvrtek 18. prosince představí v pražské O2 areně svoji sólovou hudebně nekompromisní show Meine Welt. Naváže tak na předchozí pražský koncert, který se před třemi lety uskutečnil ve sportovní hale na pražském Výstavišti.
Nečekaný objev pod Bermudami mate geology. Nemá na světě obdoby
Bermudský trojúhelník patří k nejslavnějším záhadám světa. Vědci ale v této oblasti narazili na něco stejně podivného, jako jsou legendy o mizejících lodích a letadlech. Hluboko pod Bermudami totiž objevili pod oceánskou kůrou masivní kamennou strukturu, která podle nich nemá na Zemi obdoby. Útvar naznačuje, že geologie této části Atlantiku je mnohem složitější, než se dosud předpokládalo.