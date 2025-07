"Byl jsem zmatený." Trump perlil na finále klubů, hráči Chelsea nechápali, co se děje

Americký prezident Donald Trump na mistrovství světa klubů FIFA v americkém New Jersey několikrát zabodoval. Nejdříve ho fanoušci dvakrát vybučeli, potom se Trump "přifařil" mezi fotbalisty Chelsea a narušil jim oslavování. A ani to mu nestačilo.

Prvního vybučení se Trump dočkal při národní hymně, situace se pak opakovala i při předávání trofeje vítězům.

Všechny díly satirického pořadu sledujte tady >>> Politické bizáry

Následně došlo k dalšímu trapasu. Poté, co americký prezident na pódiu fotbalistům z vítězné Chelsea předal trofej, "přifařil" se mezi hráče a poblahopřál jim. V tuhle chvíli je scénář vždycky stejný: privilegovaný gratulant odejde a hráči začnou slavit. Jenže Trump se k odchodu neměl a zůstal v chumlu sportovců.

Nečekaný moment později okomentoval i fotbalista z Chelsea Cole Palmer. "Věděl jsem, že tam (Trump) bude, ale nevěděl jsem, že tam bude mezi námi, když budeme zvedat trofej. Takže jsem byl trochu zmatený," řekl na tiskové konferenci po zápasu.

A do třetice všeho dobrého kamery zachytily ještě jednu bizarní situaci. Generální ředitel FIFA Gianni Infantino dal Trumpovi k nahlédnutí medaili vítězů. Jenže americký prezident si ji hned přivlastnil a zastrčil si ji do saka a dělal jakoby nic. Že vám to něco připomíná? Podívejte se na nový díl satirického pořadu Politické bizáry v úvodu článku.

Kéž by je tak bylo slyšet. Vtipálci "odhalili", čím Macron tak znechutil Meloniovou (celý článek s videem zde)