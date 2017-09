Trpíte úzkostí z návratu do školy? Je to normální, školní léta nás velmi ovlivňují, říká psycholog

před 40 minutami

Pokud už jste ze školy nějaký ten pátek a stejně vás každý konec srpna ovládne zvláštní úzkost, nemusíte se bát o své duševní zdraví. Podle amerického psychologa je to normální. Lidé totiž ve školních lavicích stráví velkou část svého života a prožitky z let strávených učením si nesou celý život.

Pokud ve vás poslední dny letních prázdnin vyvolávají zvláštní, nepopsatelnou úzkost z blížícího se začátku září, možná se vám zkrátka vrátily pocity ze školních let.

A pokud se občas s hrůzou budíte, že jste nenapsali test, zapomněli na zkoušku nebo neodevzdali seminární práci, kvůli které nemůžete odmaturovat/absolvovat státnice, nejde o nic neobvyklého.

Podle amerického klinického psychologa Joshe Klapowa jsou tyto stavy normální, bez ohledu na to, jak dlouho jste pryč z jakékoliv školy, napsal server The Huffington Post.

Je normální, že se vzpomínky ze školy na konci léta vrací

Klapow vysvětlil, že škola nejen zabírá velkou část našeho života, ale také léta, během kterých vnímáme všechno kolem sebe nejsilněji. "Každé prostředí, ve kterém strávíme osm nebo více hodin denně, ve věku od pěti do osmnácti let (nejméně), bude v mnoha ohledech definovat, kdo jsme, co si myslíme a jak se cítíme," vysvětlil psycholog.

Dává tedy smysl, že začátkem školního roku se všechny naše nejvýznamnější vzpomínky ze školy vrací, dodal. Všechny dobré nebo špatné vzpomínky nám mohou přivodit specifický emoční stav, ať už je to úzkost, nostalgie, strach nebo smutek.

Kromě toho Klapow připomněl, že pro mnohé může být stresující i přechod z léta do podzimu. "Léto je nostalgické a pro mnoho z nás představuje dobu, kdy jsou věci mnohem bezstarostnější," řekl.

Oproti tomu začátek školy signalizuje čas vrátit se do práce. Máme pocit, že život plyne rychleji, děti rostou a časy se mění.

Obzvláště citliví na konec prázdnin tak mohou být spíše rodiče než jejich potomci. "Děti jsou zrcadlem vzpomínek na vlastní dětství," sdělil psycholog a dodal, že rodiče se tak často nejen potýkají se svou rolí zastupitele dítěte ve škole, ale zároveň se svými vlastní vzpomínkami a emocemi spojenými se školními lavicemi.