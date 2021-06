Trojan: Ve 14 jsem sprejoval po vzoru Jirky Mádla. Maturitu nechci, vzdělávám se sám

Podobu s otcem Ivanem nezapře. Působí jako hloubavý intelektuál s pronikavým pohledem, a když ho člověk slyší mluvit, stěží by mu odhadoval 20 let. Málokdo by tedy čekal, že v pubertě nešel daleko pro sprosté slovo a sprejoval graffiti. V podcastu Co z tebe bude?! se herec Josef Trojan rozpovídal o tom, proč před maturitou odešel z gymnázia, proč se nestal youtuberem a co by chtěl od politiků.