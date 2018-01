Trochu jiný Babish: americký kuchař chystá jídla, která se objevují v Simpsonech i Hře o trůny

před 2 hodinami

Američan Andrew Rea je kuchař a filmař v jedné osobě. Na sociální síti YouTube vysílá již dva roky ze své kuchyně v newyorském Harlemu kulinární pořad Binging with Babish, ve kterém vytváří recepty jídel objevujících se ve filmech a seriálech. Jeho pořady přredstavují relativně snadné recepty jako třeba štrúdl z Hanebných panchartů nebo ratatouille ze stejnojmenného animovaného filmu. Pustil se ale také do svatebního koláče z holubů ze seriálu Hra o trůny.

Zatímco současný český premiér Andrej Babiš se potýká s dopadem kauzy Čapí hnízdo, americký Babish řeší úplně jiné problémy. Třeba jak přesně připravit ikonický sendvič s voskovkami Ralpha Wigguma ze seriál Simpsonovi.

Ve své show si říká Oliver Babish, což je postava ze seriálu Západní křídlo působící jako právní zástupce fiktivního amerického prezidenta. "Pojmenoval jsem po něm svůj účet na Redditu a začal jsem dělat pořady pro Reddit. Pak jsem našel publikum i mimo něj a zbytek už je historie," vysvětlil Rea na svém webu.

Jezte, co sledujete

Rea se veškeré kuchařské dovednosti naučil sám. Jeho profesní zkušenost pochází pouze z brigády v restauraci Simply Crepes, kde dělal palačinky. Zbytek se podle svých slov naučil postupně sám. Letos vydal také knížku Eat What You Watch (Jezte, co sledujete).

Obsahuje recepty na cukrovinky z filmu Čokoláda, hovězí po burgundsku ze snímku Julie a Julia či na másle smaženého humra s citronovo-máslovou omáčkou ze slavné komedie Woodyho Allena Annie Hallová.

Na svém kontě má kromě nedávno uveřejněného videa z přípravy voskovkového sendviče třeba harrypotterovské dýňové šátečky nebo slavný máslový ležák.

Svatební koláč z holubů i štrúdl

Třicetiletý Američan se ale pustil také do pochoutek z populárního seriálu HBO Hra o trůny. Připravil například purpurový svatební koláč z holubů, do kterého "může být přidán také nějaký jed".

Aby byl požitek z jídla vyvážen, ukázal svým divákům také citronové koláčky, jež popsal jako "dokonalou věc pro žvýkání při proplétání se pavučinami sexu, moci a příležitostnými překvapujícími vraždami hlavních postav".

"Stejně jako vás mě vždycky zajímalo, jak chutná jídlo z filmů a televizních seriálů," říká v prvním díle svého gastronomického seriálu Rea. Jeho pořady představují relativně snadné recepty, jako třeba štrúdl z Hanebných panchartů nebo ratatouille ze stejnojmenného animovaného filmu.

Zajímavostí je, že ve svých videích nikdy neukazuje obličej. "Mým záměrem bylo v první řadě klást důraz na jídlo. Byl jsem unavený z kuchařských kanálů na YouTube, kde byl důraz kladen na osobnost nebo hlouposti, a ne na to, kvůli čemu člověk na video klikal," uvedl Rea. Dodal, že chtěl vytvořit informačně bohatá, osobitá videa, zaměřená na jídlo a trochu zábavy.