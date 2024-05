Tři situace, kdy si doma zamilujete zesilovač Wi-Fi

Máte doma skvělý rychlý internet, ale do některých koutů domácnosti nedosáhne? Není nic jednoduššího než si vypomoci nenápadným zařízením, které v podstatě vypadá jako další, jen menší, router. Takové zařízení se jmenuje zesilovač Wi-Fi a pomůže vám rozvést internet až do míst, kam router nedosáhne.

Zesilte si Wi-Fi na Super Wi-Fi

Zesilovač Wi-Fi někdy najdete také pod pojmem Wi-Fi extender nebo také opakovač Wi-Fi. Jde o totožné zařízení, které pomáhá zesilovat Wi-Fi signál a rozvádět internet i do míst vzdálenějších od routeru. Zkrátka všude tam, kam signál běžně nedosáhne. Je proto ideální do větších bytů se silnými zdmi, nebo do atypických obydlí se spoustou zákoutí. Skvěle poslouží také v rodinných domech, kde spolehlivě rozvede signál až do podkroví, na terasu anebo do garáže či dílny. Příkladem takového zařízení je Super Wi-Fi od Vodafonu.

A proč byste si měli pořídit právě Super Wi-Fi od Vodafonu? Jednoduše proto, že funguje na principu mesh sítě, díky čemuž je neobvykle výkonná. Zatímco obyčejný Wi-Fi zesilovač jednoduše jen opakuje signál z routeru, mesh síť ale tvoří několik vzájemně propojených "nodů", tedy rovnocenných uzlových zařízení. Tyto nody spolu komunikují a inteligentně předávají signál mezi sebou, čímž zajišťují plynulé a stabilní připojení až za hranici rodinného domu nebo bytu.

Mesh síť, kterou tvoří Super Wi-Fi, je nonstop pod kontrolou chytrého cloudu, který se postará o to, že Wi-Fi signál pojede tou nejrychlejší možnou cestou až do připojeného zařízení.

Kam byste měli Super Wi-Fi umístit?

Super Wi-Fi zahrnuje v balení dvě zařízení, která získáte do pronájmu za 98 Kč měsíčně. První zesilovač by se měl nacházet půl metru až metr od modemu, k němuž je připojen kabelem. Každý další zesilovač pak umístěte do středu oblasti, kterou chcete pokrýt. Dvě zařízení Super Wi-Fi rozšíří signál na ploše asi 100 m².

Chytrou krabičku umístěte do výšky 50-80 cm nad zemí. Aby vám chytrý zesilovač dobře posloužil, pamatujte, že mezi extendery by nemělo být víc překážek, než jsou 2 zdi nebo 1 patro. Komunikace mezi jednotlivými zařízeními snáze probíhá v otevřeném prostoru. Neumisťujte zesilovač ani do blízkosti velkých elektrospotřebičů, například na lednici, nebo třeba do plechové skříňky.

Všichni chtějí rychlý a spolehlivý internet

A kdy zesilovač Wi-Fi oceníte nejvíce? První modelová situace není dnes nic neobvyklého. Představte si, že máte početnou rodinu, všichni jsou doma a chtějí se připojit k internetu. Tátovi běží zrovna v televizi živě fotbalový zápas, máma potřebuje rychle poslat nějaké pracovní dokumenty z pracovny v podkroví, syn paří s kamarády novou online hru, dcera má na terase videohovor s kámoškou a zároveň scrolluje sociálními sítěmi a babička by se ráda ve svém pokoji podívala na seriál. Do toho táta ještě v poločase přes mobil aktivuje pračku, troubu a vysavač a zkontroluje termostat.

Na takový multitasking potřebujete nejen pořádný pevný internet, ale i Super Wi-Fi od Vodafonu, která pomůže optimalizovat Wi-Fi signál v celém prostoru.

Home office s bonusem. Na balkóně nebo na terase

Na druhý případ potřebujete dostatečný signál i v místech vzdálenějších od Wi-Fi routeru. Běžné routery pokrývají plochu běžného dvou až třípokojového bytu. Ve větších bytech nebo třeba několikapodlažních domech se signál ztrácí za rohem a vznikají tzv. mrtvé body, kde signál internetu slábne a někdy i zcela chybí. Sílu internetu často zbrzdí i silné či plechové zdi nebo jen špatné umístění routeru, třeba někde v rohu místnosti.

Chcete-li si užít plnohodnotnou rychlost a sílu pevného internetu i na vzdálenějších místech vašeho obydlí, třeba na balkoně, na terase nebo na zahradě, budete potřebovat rozšířit Wi-Fi i na tato místa. I s tímto úkolem pomůže zesilovač Wi-Fi jako Super Wi-Fi. Nastavení je jednoduché a pomůže vám s ním vyškolený technik od Vodafonu.

Wi-Fi tutoriál pro kutila v garáži

Dnešní trend je zcela jasný. Online můžete být díky moderním technologiím opravdu kdekoli, třeba i v dílně nebo v garáži. Chcete si k práci pustit podcast? Potřebujete kutit s videonávodem po ruce? Nebo zavolat pomocí videohovoru zručnějšímu kamarádovi? Není problém. Stačí si pořídit zesilovač Wi-Fi a prodloužit si signál Wi-Fi z obýváku ještě o kousek dál.

Nejlepší internet je od Vodafonu

Extender Super Wi-Fi si můžete pořídit s pevným internetem od Vodafonu, který se nově pyšní medailí Best Buy Award. Ocenění uděluje švýcarská organizace ICERTIAS produktům a službám, které představují nejlepší nákup z hlediska ceny a kvality. A v kategorii ŠIROKOPÁSMOVÉ INTERNETOVÉ SLUŽBY dala většina spotřebitelů hlas Vodafonu. Je vidět, že modernizace sítě nese své ovoce a promítá se do nejkvalitnějších online zážitků na trhu.