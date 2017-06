Pozdravte z pódia Babiše, nebo o něm mlčte. Kapele Tři sestry měli volat z ANO, hnutí to popírá

Dnes 1.6. 2017 byl náš kapelník telefonicky kontaktován údajně jménem šéfa krajského vedení hnutí ANO s informací o chystané návštěvě poslance Andreje Babiše na našem koncertě 2.6. v Chomutově, kde je v rámci předvolební kampaně. K oznámení byl vznesen dotaz, zda v případě, že Fanánek je jeho příznivcem, by jej mohl pozdravit z podia. V opačném případě, tedy pokud je jeho odpůrcem, zda by mohl o tomto pomlčet. K tomutu svorně prohlašujeme: Skupina Tři sestry je striktně apolitický hudební soubor, který nepodporoval, nepodporuje a nebude podporovat svými aktivitami NIC JINÉHO než dobré pití, jídlo, lásku a zdravý životní styl, natožpak jakékoli politické strany, hnutí či podobné subjekty. Zcela principielně odmítáme, abychom v tomto smyslu byli jakkoli manipulováni či aby se z našich vystoupení staly předvolební mítinky a agitace politických stran. Věříme, že naši fanoušci to cítí stejně. Děkujeme jim za to. Přijďte na dobré pivo a skvělou muziku! Vaše Tři sestry.