Přeskočit na obsah
Benative
19. 9. Zita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Tři měsíce jedli rajčatový protlak. Co poté ukázaly testy a snímky mozku, nikdo nečekal

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Rajčatový protlak běžně končí v omáčkách nebo na pizze. V nové studii ho ale vědci podávali lidem každý den po dobu tří měsíců a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky překvapily: některé testy se zlepšily a snímky ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Studie má však důležitá omezení.

Rajčatový protlak
Každý účastník výzkumu absolvoval dvě tříměsíční fáze: během jedné denně jedl koncentrovaný rajčatový protlak v dávce půl gramu na kilogram tělesné hmotnosti, během druhé naopak držel stravu s nízkým obsahem lykopenu. U člověka vážícího 70 kilogramů to odpovídá přibližně 35 gramům protlaku denně. Mezi oběma obdobími následovala měsíční pauza.Foto: Shutterstock – Pixel-Shot
Reklama

Za červenou barvu rajčat může lykopen, karotenoid s antioxidačními vlastnostmi, který dokáže procházet hematoencefalickou bariérou. Vědci proto dlouhodobě zkoumají, zda může ovlivňovat také procesy spojené se stárnutím a fungováním mozku.

Tým z Barcelonské univerzity teď tuto otázku otestoval přímo na lidech. Do randomizované studie zařadil 47 zdravých dospělých ve věku od 40 do 55 let. Studii dokončilo 42 z nich.

Související

Každý účastník absolvoval dvě tříměsíční fáze: během jedné denně jedl koncentrovaný rajčatový protlak v dávce půl gramu na kilogram tělesné hmotnosti, během druhé naopak držel stravu s nízkým obsahem lykopenu. U člověka vážícího 70 kilogramů to odpovídá přibližně 35 gramům protlaku denně. Mezi oběma obdobími následovala měsíční pauza.

„Pokud je nám známo, jde o první klinickou studii, která spojuje změny antioxidačního lykopenu se změnami funkčního propojení mozku,“ uvádějí autoři práce v časopise Antioxidants.

Reklama
Reklama

Co na to magnetická rezonance?

Po rajčatové fázi výzkumu dosáhli účastníci lepších výsledků v testech selektivní pozornosti a mírně se zlepšili také v testu asociativní paměti, při kterém si spojovali obličeje se jmény. Koncentrace lykopenu v krvi podle očekávání výrazně vzrostla. Vědci zaznamenali také hraniční zvýšení hladiny BDNF, bílkoviny důležité pro plasticitu a přežívání nervových buněk.

„Výsledky naznačují, že konzumace rajčat může podporovat kognitivní funkce a ovlivňovat propojení mozkových sítí u zdravých lidí středního věku,“ shrnují autoři vedení Ricardem Lópezem-Solísem.

Související

Ještě zajímavější část přinesla funkční magnetická rezonance. Tu však absolvovala jen menší podskupina účastníků, takže je podle vědců potřeba výsledky interpretovat velmi opatrně.

Snímky ukázaly změny klidového propojení několika rozsáhlých mozkových sítí. Při stravě bohaté na lykopen vědci pozorovali nižší konektivitu ve frontoparietální a sluchové síti. Při dietě s nízkým obsahem lykopenu naopak kleslo propojení v dorzální síti pozornosti. Autoři změny interpretují jako možnou funkční reorganizaci mozku.

Reklama
Reklama

„Tyto změny společně naznačují, že příjem rajčat podporuje funkční reorganizaci rozsáhlých mozkových sítí,“ píší vědci. Podle jejich hypotézy může mozek pracovat efektivněji tím, že omezuje některá nadbytečná spojení mezi sítěmi. Podobné adaptační změny vědci popsali například po tréninku pracovní paměti.

Právě obrazová část studie ale představuje její nejslabší místo. Magnetickou rezonanci podstoupilo jen čtrnáct lidí a analýza měla malou statistickou sílu. Výzkumníci navíc použili mírnější statistický práh, než původně plánovali.

Související

Dalším omezením zůstává fakt, že studie nebyla zaslepená. Účastníci i výzkumníci věděli, kdo právě jí rajčatový protlak a kdo drží kontrolní dietu. Nelze tedy zcela vyloučit, že samotné očekávání ovlivnilo například motivaci při kognitivních testech.

Výsledky proto ještě nedokazují, že rajčatový protlak zlepšuje zdraví mozku. Spíš přidávají další indicii k hypotéze, že bioaktivní látky v rajčatech mohou mít vliv i mimo srdce a cévy.

Reklama
Reklama

Podobným směrem už ukázaly menší starší studie. Potraviny s vysokým obsahem karotenoidů z rajčat u některých starších lidí zlepšily rychlost zpracování informací, pozornost nebo pracovní paměť. Zůstává ale nejasné, nakolik za případný efekt může právě lykopen a nakolik další látky obsažené v rajčatech.

K odpovědi budou potřeba větší a delší studie. Teprve ty ukážou, zda změny přetrvávají, zda mají praktický význam a zda je skutečně způsobuje rajčatová složka stravy.

Jedna věc je ale jistá už teď: tepelná úprava lykopen neničí. Naopak může zvýšit jeho dostupnost, protože teplo narušuje buněčné stěny rajčat a usnadňuje tělu jeho vstřebávání.

VIDEO: Nedokonalý talíř na stůl nepošlu, když mě jídlo nudí, dám ho pryč, říká držitel michelinské hvězdy

Jsem věčně nespokojený, na personál křičím, ale hulvát nejsem, říká šéfkuchař Field Restaurantu Radek Kašpárek. Od svých kuchařů vyžaduje pokoru. | Video: Martin Veselovský

Zdroj: Antioxidants, PubMed Central, Molecules

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.
Hormuzský průliv (na snímku) se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Íránský režim v březnu v reakci na americko-izraelské útoky ochromil námořní dopravu v Hormuzském průlivu, a to jak útoky na plavidla, tak výhrůžkami.

ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah

Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War

ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé

Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama