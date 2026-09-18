Tři měsíce jedli rajčatový protlak. Co poté ukázaly testy a snímky mozku, nikdo nečekal

Rajčatový protlak běžně končí v omáčkách nebo na pizze. V nové studii ho ale vědci podávali lidem každý den po dobu tří měsíců a sledovali, zda se změní jejich pozornost, paměť a fungování mozku. Výsledky překvapily: některé testy se zlepšily a snímky ukázaly změny v propojení mozkových sítí. Studie má však důležitá omezení.
Za červenou barvu rajčat může lykopen, karotenoid s antioxidačními vlastnostmi, který dokáže procházet hematoencefalickou bariérou. Vědci proto dlouhodobě zkoumají, zda může ovlivňovat také procesy spojené se stárnutím a fungováním mozku.
Tým z Barcelonské univerzity teď tuto otázku otestoval přímo na lidech. Do randomizované studie zařadil 47 zdravých dospělých ve věku od 40 do 55 let. Studii dokončilo 42 z nich.
Každý účastník absolvoval dvě tříměsíční fáze: během jedné denně jedl koncentrovaný rajčatový protlak v dávce půl gramu na kilogram tělesné hmotnosti, během druhé naopak držel stravu s nízkým obsahem lykopenu. U člověka vážícího 70 kilogramů to odpovídá přibližně 35 gramům protlaku denně. Mezi oběma obdobími následovala měsíční pauza.
„Pokud je nám známo, jde o první klinickou studii, která spojuje změny antioxidačního lykopenu se změnami funkčního propojení mozku,“ uvádějí autoři práce v časopise Antioxidants.
Co na to magnetická rezonance?
Po rajčatové fázi výzkumu dosáhli účastníci lepších výsledků v testech selektivní pozornosti a mírně se zlepšili také v testu asociativní paměti, při kterém si spojovali obličeje se jmény. Koncentrace lykopenu v krvi podle očekávání výrazně vzrostla. Vědci zaznamenali také hraniční zvýšení hladiny BDNF, bílkoviny důležité pro plasticitu a přežívání nervových buněk.
„Výsledky naznačují, že konzumace rajčat může podporovat kognitivní funkce a ovlivňovat propojení mozkových sítí u zdravých lidí středního věku,“ shrnují autoři vedení Ricardem Lópezem-Solísem.
Ještě zajímavější část přinesla funkční magnetická rezonance. Tu však absolvovala jen menší podskupina účastníků, takže je podle vědců potřeba výsledky interpretovat velmi opatrně.
Snímky ukázaly změny klidového propojení několika rozsáhlých mozkových sítí. Při stravě bohaté na lykopen vědci pozorovali nižší konektivitu ve frontoparietální a sluchové síti. Při dietě s nízkým obsahem lykopenu naopak kleslo propojení v dorzální síti pozornosti. Autoři změny interpretují jako možnou funkční reorganizaci mozku.
„Tyto změny společně naznačují, že příjem rajčat podporuje funkční reorganizaci rozsáhlých mozkových sítí,“ píší vědci. Podle jejich hypotézy může mozek pracovat efektivněji tím, že omezuje některá nadbytečná spojení mezi sítěmi. Podobné adaptační změny vědci popsali například po tréninku pracovní paměti.
Právě obrazová část studie ale představuje její nejslabší místo. Magnetickou rezonanci podstoupilo jen čtrnáct lidí a analýza měla malou statistickou sílu. Výzkumníci navíc použili mírnější statistický práh, než původně plánovali.
Dalším omezením zůstává fakt, že studie nebyla zaslepená. Účastníci i výzkumníci věděli, kdo právě jí rajčatový protlak a kdo drží kontrolní dietu. Nelze tedy zcela vyloučit, že samotné očekávání ovlivnilo například motivaci při kognitivních testech.
Výsledky proto ještě nedokazují, že rajčatový protlak zlepšuje zdraví mozku. Spíš přidávají další indicii k hypotéze, že bioaktivní látky v rajčatech mohou mít vliv i mimo srdce a cévy.
Podobným směrem už ukázaly menší starší studie. Potraviny s vysokým obsahem karotenoidů z rajčat u některých starších lidí zlepšily rychlost zpracování informací, pozornost nebo pracovní paměť. Zůstává ale nejasné, nakolik za případný efekt může právě lykopen a nakolik další látky obsažené v rajčatech.
K odpovědi budou potřeba větší a delší studie. Teprve ty ukážou, zda změny přetrvávají, zda mají praktický význam a zda je skutečně způsobuje rajčatová složka stravy.
Jedna věc je ale jistá už teď: tepelná úprava lykopen neničí. Naopak může zvýšit jeho dostupnost, protože teplo narušuje buněčné stěny rajčat a usnadňuje tělu jeho vstřebávání.
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Zdroj: Antioxidants, PubMed Central, Molecules
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