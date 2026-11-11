Tři porce plnotučných mléčných výrobků denně po dobu dvanácti týdnů. U lidí s nadváhou by většina čekala vyšší cholesterol, víc tuku nebo horší metabolické výsledky. Kanadský experiment ale dopadl jinak. Výzkumníci teď řeší, zda jsme některé potraviny příliš dlouho posuzovali jen podle jediné živiny a zároveň s tím přehlíželi, jak se chovají a našemu organismu prospívají jako celek.
Po desítky let zněla rada poměrně jednoduše: pokud chcete chránit srdce a hlídat si tělesnou hmotnost, sáhněte raději po nízkotučném mléku, jogurtu nebo sýru. Důvodem byl hlavně vyšší obsah nasycených tuků, které mohou zvyšovat LDL cholesterol, a tím i kardiovaskulární riziko. Nová kanadská studie ale ukazuje, že vztah mezi plnotučnými mléčnými výrobky a zdravím nemusí fungovat tak přímočaře.
Tým vedený profesorem nutričních věd Harveym Andersonem z Torontské univerzity sledoval 74 dospělých lidí s nadváhou nebo obezitou. Výzkumníci je náhodně rozdělili do tří skupin. Jedna jedla málo mléčných výrobků a zároveň omezovala kalorie, další dvě dostávaly každý den tři porce plnotučných mléčných výrobků, lišily se ale v celkovém energetickém režimu. Experiment trval 12 týdnů.
Výsledek neodpovídal jednoduché představě, že více mléčného tuku automaticky znamená horší čísla. U skupin se třemi porcemi denně výzkumníci nenašli nepříznivé změny tělesné hmotnosti, složení těla ani hladin cholesterolu ve srovnání s lidmi, kteří jedli mléčných výrobků málo. Nezhoršily se ani ukazatele inzulinové rezistence. Účastníci s vyšším příjmem mléčných výrobků zároveň přijímali více bílkovin, vápníku a vitaminu D; studie zaznamenala také příznivé změny krevního tlaku.
„Ti, kteří jedli tři porce mléčných výrobků, neměli nepříznivé hodnoty cholesterolu ani krevních lipidů a neobjevily se u nich známky inzulinové rezistence,“ shrnul Anderson.
Místo mléka smetanu? Tak jednoduché to není
Proč se plnotučný jogurt nebo sýr nemusí v těle chovat stejně jako izolovaný nasycený tuk? Jedno z možných vysvětlení nabízí takzvaná potravinová matrice. Mléčný výrobek není jen směs tuku, bílkovin a minerálů. Jeho fyzická struktura ovlivňuje trávení i rychlost, s jakou tělo jednotlivé živiny využije.
„Mléčné výrobky obsahují dva proteiny, kasein a syrovátku, propojené s tukem a dalšími živinami,“ vysvětluje Anderson. Podle něj může právě tato struktura ovlivnit postupné uvolňování živin, a tím i celkovou reakci organismu.
Studie ale rozhodně neříká, že bychom měli bez omezení přejít na plnotučné sýry, máslo a smetanu. Vzorek tvořilo jen 74 lidí a experiment trval tři měsíce. Tak krátká studie jednoduše neumí odpovědět na otázku, zda pravidelná konzumace plnotučných mléčných výrobků po mnoho let snižuje, nebo zvyšuje riziko infarktu, mrtvice či diabetu.
Právě tady zůstávají odborníci opatrní. Dietoložka Sharon Palmerová například upozorňuje, že zatím podle ní není dost důkazů k obecnému doporučení plnotučných mléčných výrobků. Harvardští odborníci zároveň připomínají, že nasycené tuky jako rizikový faktor srdečních onemocnění mají silnou oporu v datech a že vysoký příjem plnotučných mléčných výrobků může některé lidi snadno dostat nad doporučený denní limit nasycených tuků.
Kdo výzkum zaplatil?
Důležitý je i původ financování celé studie. Výzkum podpořil mimo jiné program Dairy Research Cluster 3, na kterém se podílí Asociace kanadských producentů mléka a kanadská vláda. Autoři nicméně uvádějí, že sponzoři nezasahovali do publikace výsledků. Nutriční expertka Marion Nestleová přesto výsledky označuje za možný střet zájmů a připomíná známý „funding effect“, tedy vyšší pravděpodobnost výsledků příznivých pro zájmy sponzora.
Anderson z celé debaty vyvozuje podstatně méně dramatickou radu než titulky o návratu plnotučného mléka: „Držte to jednoduché, jezte pestrou stravu a s ničím to nepřehánějte.“
Nová studie tedy neobrací dosavadní výživová doporučení vzhůru nohama. Ukazuje ale, že plnotučný jogurt, mléko nebo sýr nemusíme automaticky posuzovat jen podle množství tuku na etiketě. U celých potravin může rozhodovat i způsob, jakým jsou jednotlivé živiny uspořádané a jak je tělo zpracuje.
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Zdroj: The Journal of Nutrition, University of Toronto, Harvard T.H. Chan School of Public Health, Food Politics
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