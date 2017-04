Tři Češi vyrábějí erotické pomůcky ze dřeva. Začalo to jako legrace, testují je na kamarádkách

před 1 hodinou

Z vtípků ze studentských let se stala nová značka na trhu s erotickými pomůckami. Tři kamarádi vyrábějí dřevěné prototypy z jabloní, švestek či ořechů. Pomůcky produkují sami s láskou, s testováním jim pomáhají kamarádky.

Začalo to jako vtip tří kamarádů-spolužáků, dnes rozjíždí vlastní značku. Řeč je o wood.u, erotických pomůckách ze dřeva, které se představují tento týden na Prague Design Week.

Dva kluci z wood.u vyrobili první robertek ze srandy na střední škole jako dárek pro kamarádku. Vítek Maca, třetí z nich, zase na vysoké škole v rámci výuky založil fiktivní firmu - Bob a Bobek, robertky pro vás. Z toho, co byla ze začátku legrace, se postupně vyloupla seriózní značka na trhu s erotickým zbožím.

K podnikání v netradiční oblasti je mimo jiné vedla stávající nabídka erotických pomůcek. "Chtěli jsme s nimi, když to přeženu, bojovat. Prodávají se někdy taková ohavná, silikonová monstra," uvedl Maca.

Ručně, s láskou, z českého dřeva

Celý proces tvorby, od nákresu až po marketing a distribuci, zatím vedou sami. S testováním prototypů jim pomáhají "externí kamarádky". Pomůcky jsou podle autorů wood.u vyrobeny ručně, s láskou, z českého dřeva. Pořídit se dají od 1890 korun.

"Všechny výrobky, které máme teď, jsou soustružené, takže musí být osově souměrné. Snažíme se monitorovat konkurenci, rozhlížet se po trhu, zkusit si návrhy malovat. Ptáme se kamarádek a postupně se vykrystalizuje to, co se líbí," popsal produkt Maca. Škála tvarů je přitom široká.

Dřevo by podle něj mělo mít v erotických pomůckách místo. "Je to materiál, který se používal historicky již od nepaměti, má výborné vlastnosti, je příjemný do ruky a podobně," sdělil. Většina produktů wood.u je z českých jabloní, hrušek, švestek či ořechů.

A autoři vědí, kde přesně rostly. "Ke stromům máme vztah. Jsou to většinou stromy z našich bydlišť nebo chat, na kterých byly kdysi houpačky," popsal Maca.

Zdravotně nezávadné, podobně jako dětské hračky

Ačkoliv spoustu lidí napadne problém s případnými třískami, Maca ujišťuje, že robertky jsou, podobně jako dětské dřevěné hračky, kvalitně zpracovány a ošetřeny pěti až osmi vrstvami zdravotně nezávadného laku.

Jsou tak odolné vůči lidským tekutinám a vydržet by měly roky. "Samozřejmě záleží na intenzitě používání. Nějaký odhad úplně nemáme. Ale při běžném používání by to měly být roky. Námaha není tak velká jako u dětských dřevěných hraček, se kterými se hází a používají se neustále."

Kromě toho, že na rozdíl od elektronických robertků nepotřebuje žádné baterie, každý produkt je originální. "Nikdy nevznikne na milimetr stejný tvar a rozhodně nevznikne se stejnou kresbou. Dřevo je prostě jedinečný materiál," řekl Maca.

Ačkoliv byly výrobky wood.u určeny primárně pro ženy, jedny z prvních zákaznic pořídily produkty svým kamarádům. Speciální edici pro muže však zatím značka nemá.

Na otázku, jak reagují rodiče autorů na jejich povolání, Maca odpověděl, že je to půl na půl. Rodiče jednoho z kamarádů se přijeli podívat na první veřejný prodej na zimní edici Dyzajn marketu, u druhého jsou na vážkách. "U mě to vzali tak nějak mezi," uzavřel Maca.

České šperky, sklo i radiátory v Tančícím domě

Na právě probíhajícím Prague Design Marketu se kromě dřevěných erotických pomůcek objevují také české šperky nebo oblečení. Celkem dvaaosmdesát vystavovatelů bude prezentovat své nápady ve čtyřech patrech Tančícího domu až do neděle.

Novinkou je nejnižší černé patro určené pro světelné expozice. Zde lze najít například instalaci Mickeyphon vytvořenou skupinou panGenerator pro společnost Disney. Hlava evokující Mickey Mouse vyhledává zvuky v místnosti, otáčí se za nimi, sampluje je a mění v hudební sekvence.

Ve třech vyšších patrech si pak zájemci mohou prohlédnout nejnovější výrobky z dílen českých sklářských umělců, oděvních ateliérů, tvůrců nábytku i papírenského zboží. Mezi zajímavé expozice patří například průmyslový redesign radiátorů, kotlů či kamen od studentů ČVUT z ateliéru Tvarůžek/Fiala či interaktivní instalace Hlas lesa.

Návštěvníci, kteří dostanou chuť na něco sladkého, se můžou zastavit na zahrádce v suterénu, kde je čekají dorty a zmrzlina od dua Hlína. Studenti umění je vyrábí doma ve Slaném ze surovin lokálních zemědělců.

Podívejte se na rozhovor s Annou Marešovou o designových sexuálních pomůckách. | Video: Martin Veselovský | 16:15

autor: Magdaléna Daňková

