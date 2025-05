Trendy na trhu komerčních nemovitostí: Kde hledat investiční příležitosti v roce 2025

Ještě před pár lety se kanceláře vybíraly hlavně podle metráže a ceny za metr čtvereční. Dnes už to nestačí. Firmy jsou náročnější, zaměstnanci také – a do hry vstupují nové trendy, které obracejí kancelářský trh naruby.

Trh v pohybu: Kanceláře nejsou mrtvé, jen jiné

Možná jste už slyšeli věty jako "kanceláře už nikdo nepotřebuje". Jenže realita je jiná. Kanceláře nezmizely, jen se proměnily. Místo velkých open space s armádou stolů hledají firmy prostory, které odpovídají modernímu pracovnímu stylu - tedy kombinaci kanceláře a práce z domova. Investiční příležitosti se tak neukrývají v největších komplexech, ale tam, kde je reálná nájemní poptávka.

Kancelářská evoluce: Co firmy chtějí (a za co rády zaplatí)

Nejde už jen o výhled z okna a hezký recepční pult. Dnešní firmy řeší daleko víc. Patří sem například energetická úspornost, ESG standardy, dopravní dostupnost i zdravé vnitřní prostředí.

Moderní kancelář musí být připravená na změny. Firmy chtějí možnost flexibilního uspořádání prostoru, menší jednotky s možností růstu, sdílené zasedačky i zóny pro tichou práci. Stále víc je také zajímají certifikace jako BREEAM nebo LEED, protože ukazují, že budova je šetrná k životnímu prostředí a zároveň komfortní.

Vedle toho roste zájem o lokality s dobrou dopravní obslužností, parkováním a vybaveným okolím - od kaváren po cyklostojany. Všechny tyto faktory mají jedno společné: ovlivňují, jestli budova zůstane obsazená - a tedy výdělečná.

Regiony na vzestupu: Nejen Praha hraje prim

Praha je samozřejmě stále důležitá. Ale dnes už zdaleka není jediným místem, kde to žije. Zájem o moderní kanceláře roste i v Brně, Ostravě, Plzni nebo Hradci Králové.

Například v Brně, kde je silné technologické zázemí, je poptávka po větších moderních plochách v nových budovách - ideálně s certifikací udržitelnosti. V Praze 1 zase firmy často hledají menší jednotky s důrazem na reprezentativnost a polohu.

Data místo dojmů: Co ukazuje Propertymaps.cz

Pokud si teď říkáte, kde se v tom všem zorientovat - dobrou zprávou je, že na to nejste sami. Platforma Propertymaps.cz shromažďuje aktuální přehled kanceláří k pronájmu v celé České republice. A co je ještě lepší - umožňuje hledat podle konkrétních parametrů, jako je lokalita, ESG certifikace, fáze výstavby nebo vybavenost.

Kromě toho ukazuje i trendy - kde přibývají nové projekty, o jaké typy budov je největší zájem, nebo jak se mění chování nájemců. Z pohledu vlastníka nebo investora je to cenný nástroj zpětné vazby: co se pronajímá rychle, a co naopak zůstává neobsazené.

Chcete vědět, o jaké kanceláře je skutečně zájem?