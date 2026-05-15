Místo dokonale střiženého trávníku tu vznikl intimní zelený svět s koupacím jezírkem, klikatými cestičkami a bohatými záhony, které propojují jednotlivé části zahrady do harmonického celku. Uzavřený dvůr působí přirozeně, lehce divoce a nabízí soukromí i prostor pro odpočinek, setkávání a každodenní život pod širým nebem.
„Majitelé chtěli jezero, stání pro auta s pergolou, ohniště, terasu a vyvýšené záhony. Na samotný trávník zbylo poměrně málo místa a nedával smysl. Jedním z požadavků také bylo, aby zahrada působila divočejším dojmem, takže jsme chtěli jednotlivé prvky spíše zabalit do záhonů a vytvořit mezi nimi cestičky,“ vysvětluje autorka návrhu Kristýna Vaverková z ateliéru Flera.
Když děti odrostou
Zásadní roli v konceptu hraje i životní fáze majitelů. Děti už odrostly a velká plocha trávníku by pro ně nedávala praktický smysl. „Byli s tím úplně v pohodě a teď zpětně si pochvalují, že nemusí vůbec sekat,“ dodává Vaverková. Místo jednotné zelené plochy vznikl systém záhonů, cestiček a pobytových míst, který se mění v průběhu roku.
„Podle mě dodávají hloubku zahradě právě záhony, které jsou dynamické, mění se v průběhu roku, trávy se pohybují ve větru. Kdyby byl na zahradě jen trávník, působila by mnohem menším dojmem a staticky,“ říká.
Hlavním prvkem celé kompozice je jezero, které bylo v návrhu od samého začátku. Má přesně definovanou plaveckou část i přirozenou pobřežní zónu.
„Domluvili jsme se na rozměru plavací části 7 × 3 metry. Kolem je pobřeží udělané tak, aby jezero působilo přirozenějším dojmem. Do těchto zón zároveň chodí pít ptáci, jsou zde žáby a další živočichové,“ popisuje Vaverková. Na vodu navazuje sauna, která se nakonec stala jedním z nejpřekvapivějších prvků celé zahrady. „Majitelé ji původně neplánovali, nenapadlo je, že by se na zahradu vešla. Ale nám u jezera dávala smysl. Teď mají saunování každou neděli jako rituál,“ říká architektka.
Místní materiál i důraz na detail
Silným motivem návrhu je práce s tím, co dům a pozemek samy nabídly. Kameny z výkopu jezera se znovu objevují na zídkách nebo u studny. „Vždycky rádi pracujeme s lokálními materiály a co je více lokální, než materiál přímo z pozemku. Většina se našla při výkopu jezera a majitelé výrazně ušetřili,“ vysvětluje Vaverková.
Důležitou roli tu ale hraje i přesnost zpracování detailu. „Když máte hezky a s citem zpracované technické prvky, může být zahrada klidně i divočejší, ale pořád bude působit dobře.“
Užitková zahrada se vrací
Zahrada není jen o estetice, ale i o užitku. Vyvýšené záhony slouží pro pěstování zeleniny, bylinek i drobného ovoce. „Ovocné keře jsou vysazeny i v dalších částech zahrady a po celé zahradě jsou také jedlé jahody. Myslím, že je to trend i návrat ke kořenům, kdy zahrady sloužily především jako užitkové,“ říká Vaverková.
Absence trávníku není jen estetické rozhodnutí, ale i praktická úleva. Místo pravidelné údržby vznikl jiný rytmus péče o zahradu. „Myslím, že zahrada bez trávníku je určitě méně náročná na údržbu. Záhony je potřeba na jaře ostříhat a vyplet a v průběhu roku jen občas projít. Trávník musíte oproti tomu pravidelně sekat, hnojit a vertikutovat,“ popisuje architektka.
Zahrada přirozeně navazuje na dům, který je sám o sobě výrazně řemeslně zpracovaný. Majitel je totiž umělecký kovář a jeho práce se propsala i ven. „.I v samotné zahradě si spoustu prvků realizoval klient sám – stání pro auta, treláže nebo vstupní bránu. Jsou to drobnosti, ale promyšlené do detailu, a to dělá tuto zahradu jedinečnou,“ uzavírá Vaverková.
Zdroj: autorský článek
