Trávník v této zahradě nenajdete. Uzavřený dvůr zdobí koupací jezírko a důmyslné cestičky

Trávník byste na této zahradě hledali marně.
Na obytnou část domu navazuje dřevěná terasa z dubu, která je umístěna v úrovni terénu a poskytuje prostor pro sezení.
Místo jednotné zelené plochy vznikl systém záhonů, cestiček a pobytových míst, který se mění v průběhu roku.
Atypická sauna byla navržená s velkým kruhovým oknem.
Zásadní roli v konceptu hraje i životní fáze majitelů. Děti už odrostly a velká plocha trávníku by pro ně nedávala praktický smysl.
Foto: Ateliér Flera, se souhlasem
Terezie Benoni

Místo dokonale střiženého trávníku tu vznikl intimní zelený svět s koupacím jezírkem, klikatými cestičkami a bohatými záhony, které propojují jednotlivé části zahrady do harmonického celku. Uzavřený dvůr působí přirozeně, lehce divoce a nabízí soukromí i prostor pro odpočinek, setkávání a každodenní život pod širým nebem.

„Majitelé chtěli jezero, stání pro auta s pergolou, ohniště, terasu a vyvýšené záhony. Na samotný trávník zbylo poměrně málo místa a nedával smysl. Jedním z požadavků také bylo, aby zahrada působila divočejším dojmem, takže jsme chtěli jednotlivé prvky spíše zabalit do záhonů a vytvořit mezi nimi cestičky,“ vysvětluje autorka návrhu Kristýna Vaverková z ateliéru Flera.

Když děti odrostou

Zásadní roli v konceptu hraje i životní fáze majitelů. Děti už odrostly a velká plocha trávníku by pro ně nedávala praktický smysl. „Byli s tím úplně v pohodě a teď zpětně si pochvalují, že nemusí vůbec sekat,“ dodává Vaverková. Místo jednotné zelené plochy vznikl systém záhonů, cestiček a pobytových míst, který se mění v průběhu roku.

„Podle mě dodávají hloubku zahradě právě záhony, které jsou dynamické, mění se v průběhu roku, trávy se pohybují ve větru. Kdyby byl na zahradě jen trávník, působila by mnohem menším dojmem a staticky,“ říká.

Hlavním prvkem celé kompozice je jezero, které bylo v návrhu od samého začátku. Má přesně definovanou plaveckou část i přirozenou pobřežní zónu.

„Domluvili jsme se na rozměru plavací části 7 × 3 metry. Kolem je pobřeží udělané tak, aby jezero působilo přirozenějším dojmem. Do těchto zón zároveň chodí pít ptáci, jsou zde žáby a další živočichové,“ popisuje Vaverková. Na vodu navazuje sauna, která se nakonec stala jedním z nejpřekvapivějších prvků celé zahrady. „Majitelé ji původně neplánovali, nenapadlo je, že by se na zahradu vešla. Ale nám u jezera dávala smysl. Teď mají saunování každou neděli jako rituál,“ říká architektka.

Jak může vypadat zahrada, ve které chybí trávník. | Video: ateliér Flera

Místní materiál i důraz na detail

Silným motivem návrhu je práce s tím, co dům a pozemek samy nabídly. Kameny z výkopu jezera se znovu objevují na zídkách nebo u studny. „Vždycky rádi pracujeme s lokálními materiály a co je více lokální, než materiál přímo z pozemku. Většina se našla při výkopu jezera a majitelé výrazně ušetřili,“ vysvětluje Vaverková.

Důležitou roli tu ale hraje i přesnost zpracování detailu. „Když máte hezky a s citem zpracované technické prvky, může být zahrada klidně i divočejší, ale pořád bude působit dobře.“

Užitková zahrada se vrací

Zahrada není jen o estetice, ale i o užitku. Vyvýšené záhony slouží pro pěstování zeleniny, bylinek i drobného ovoce. „Ovocné keře jsou vysazeny i v dalších částech zahrady a po celé zahradě jsou také jedlé jahody. Myslím, že je to trend i návrat ke kořenům, kdy zahrady sloužily především jako užitkové,“ říká Vaverková.

Absence trávníku není jen estetické rozhodnutí, ale i praktická úleva. Místo pravidelné údržby vznikl jiný rytmus péče o zahradu. „Myslím, že zahrada bez trávníku je určitě méně náročná na údržbu. Záhony je potřeba na jaře ostříhat a vyplet a v průběhu roku jen občas projít. Trávník musíte oproti tomu pravidelně sekat, hnojit a vertikutovat,“ popisuje architektka.

Ohniště je umístěno na štěrkové ploše a doplněno jednoduchou venkovní kuchyní s dřezem.
Ohniště navrhli jako mobilní, s ohledem na velikost zahrady.
Ve vyvýšených záhonech pěstují sezónní zeleninu.
Saunu původně majitelé neplánovali, ale dnes je to jejich pravidelný rituál.
Zahrada přirozeně navazuje na dům, který je sám o sobě výrazně řemeslně zpracovaný. Majitel je totiž umělecký kovář a jeho práce se propsala i ven. „.I v samotné zahradě si spoustu prvků realizoval klient sám – stání pro auta, treláže nebo vstupní bránu. Jsou to drobnosti, ale promyšlené do detailu, a to dělá tuto zahradu jedinečnou,“ uzavírá Vaverková.

Zdroj: autorský článek

Maturita, zkouška, test, přijímačky, středoškolák, teenager, učitel

Systém, kde se ukazují výsledky přijímacích zkoušek, má výpadky. Je přetížený

Elektronický systém DiPSy, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, má výpadky. Je přetížený, řekl ráno mluvčí státní organizace Cermat Jakub Nachtigal. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. Jednotnou přijímací zkoušku skládali žáci v dubnu.

Není čas něco vymýšlet, výsledky přijímaček už jsou. Expert říká, v čem ztrácíme

V pátek se uchazeči o střední školy dozvědí, jak dopadly jejich přijímací zkoušky. Pro mnohé tak začne martyrium druhého kola navzdory tomu, že kapacity škol poptávku „naplňují“. Nikoliv však tam, kde by žáci chtěli studovat. Proč je české školství stále zakleté? Jak si stojíme ve srovnání se zbytkem Evropy? Téma Spotlightu s Danielem Münichem, výkonným ředitelem think-tanku IDEA.

ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet

Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.

Nejdřív pohroma, pak Dobeš zářil a Montreal má mečbol. Dostál vypadl, je volný pro MS

Z prvních čtyř střel inkasoval tři góly, pak ale Jakub Dobeš zamkl branku, dovedl hokejisty Montrealu k výhře 6:3 a v sérii 2. kola play off NHL s Buffalem má jeho tým postupový mečbol, vede totiž 3:2 na zápasy. Po prohře 1:5 s Vegas, a tudíž 2:4 na utkání, končí Anaheim s jiným českým gólmanem Lukášem Dostálem, který je tak volný pro národní tým na mistrovství světa.

